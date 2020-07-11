Evde serin kalmanın yolları

Geçtiğimiz hafta itibarıyla Afrika sıcakları kapımıza dayandı, yazın en kavurucu günlerine merhaba dedik. Fakat pandemi gölgesinde geçen bu yaz, serinleme olanaklarımız daha kısıtlı. Bunların başında da, virüsü yayma potansiyeli nedeniyle klima sistemlerinin daha sınırlı kullanılması geliyor. İkincisi, klimalı ofis ortamından çıkıp evden çalışmaya devam edenler için günler gitgide bunaltıcı bir hal almaya başladı. Ve üçüncüsü, havuz başı gibi serinleme olanakları da sosyal mesafe kurallarından nasibini aldı. Peki, yazın bu kavurucu günlerinde evde kalıp sıcakla baş etmenin yolları neler olabilir? Sıcaktan bunalanlar için derledik.

1-Bol su tüketin

Serinlemenin birinci ve değişmez koşulu, başta su olmak üzere bol sıvı tüketimi; çünkü sıcak havalarda vücudumuz ter yoluyla fazlasıyla su kaybediyor. Bu kaybı telafi etmek için, özellikle yaz aylarında susamayı beklemeden su içmek gerekiyor. Mineral bakımından zengin maden suyu, soğuk bitki çayları veya ayran gibi içecekler de sıvı ihtiyacını desteklemeye birebir. Ferahlatıcı etkisinden faydalanmak üzere içeceklere bir tutam taze nane eklemeye ne dersiniz?

2-Soğuk kompres yapın

Soğuk suyla ıslatıp suyunu iyice sıktığınız bir havluyu, ensenize, el bileklerinizin iç yüzüne, koltuk altlarınıza veya kasıklarınıza yerleştirip bir süre bekleyin. Vücudumuzdaki nabız noktaları olarak da bilinen bu bölgeler, damarların deriye en yakın olduğu noktalar olması nedeniyle vücut ısınızın çok hızlı bir şekilde düşmesini sağlayacak.

3-Serin meltemler yaratın

Klimalardan mümkün olduğunca kaçındığımız bugünlerde, gözler vantilatörlerde. Her ne kadar oda sıcaklığını düşürme fonksiyonları olmasa da yarattığı rüzgar etkisi serinlemek için bir seçenek. Bu etkiyi daha da güçlendirmek için yapmanız gerekense, vantilatörle aranıza buzlukta dondurduğunuz iki litrelik suyu koymak. Buzlar eridikçe size doğru esen serin meltemleri hissedeceksiniz.

4-Salata tercih edin

Yaz aylarında daha hafif beslenme yönündeki tavsiyeler sadece kilo kontrolüyle ilgili değil. Salatalarda kullanılan yeşil otlar ya da salatalık gibi su oranı yüksek sebzeler, vücudumuzun sıvı ihtiyacına da destek güçler. Ayrıca et tüketiminin, sindirim sırasında ekstra enerji harcamaya neden olup bunun da vücut ısısını yükselttiğini bilmekte fayda var. Termogenez dinamikleriyle açıklanan bu süreci, kısaca “meat sweats” (Et terletir) olarak akılda tutalım. Kısacası, özellikle öğle yemeklerini daha hafif ve salata ağırlıklı tercih etmenin serinlemeye katkısı büyük.

5-Uyku öncesi ılık duş alın

Vücut ısımızı düşürmek için soğuk duş iyi bir yol gibi gözükse de, araştırmalar uykudan yaklaşık bir saat önce alınan ılık bir duşun yaz aylarında uyku kalitesini yükseltmekte etkili olduğunu söylüyor. Buna ek olarak, pamuklu ve geniş dokuma kumaşın en havadar kumaş türü olduğunu bilmekte fayda var, özellikle pijama ve çarşaf tercih ederken. Son olarak, soğuk suyla doldurduğunuz bir sıcak su torbasını yatmadan önce çarşaflarınızın arasına yerleştirerek yatağınızın serinlemesini sağlayabilirsiniz.