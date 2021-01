Festtogether evlere konuk oluyor

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak destekçilere ulaşmayı hedefleyen ‘Festtogether Yeni Yılın İlk Festivali’nde bugün NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanacak konserler yer alıyor. Ayyuka, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Dolu Kadehi Ters Tut, Elif Çağlar, Emre Kula, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Gülinler, Harun Tekin, İkiye On Kala, Jabbar, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Nilipek, Nova Norda, Philarmonix, Sena Şener, Sertab Erener, Son Feci Bisiklet, Tuğçe Şenoğul ve Yaşlı Amca gibi isimlerin katılacağı festival programının ikinci günü olan 3 Ocak’ta ise www.mobilet.com’da satışa sunulan biletlerle izlenebilecek özel etkinlikler olacak. Bunlardan biri de Cem Yılmaz ve Ezhel’in canlı yayında hayranlarıyla buluşması.