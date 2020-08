“Futbol, başka kadınlar için mücadeleyi temsil ediyor”

Gün geçmiyor ki yuvarlak bir masanın etrafına oturmuş takım elbiseli adamlar tarafından kadınlar hakkında ciddiye mi almalı şimdi bu saçmalığı diye karar vermekte zorlandığımız “eşsiz” fikirler paylaşılmasın. Son olarak Bein Sports’ta Melih Şendil, kadınlara futbolu ve basketbolu yakıştıramadığını buyurdu. Her yeni güne bir başka kadının ölüm haberiyle uyanmadığımız ya da kadına sürekli bir rolün çizildiği bir ülkede yaşamasaydık deli saçması deyip geçmek mantıklı olacaktı ama pas gelmişken golü yapmamak olmaz dedik ve sözü Kadıköy Belediyesi’nin kadın futbol takımı Cadıköy’den Duygu Tanrıkulu’na verdik. 39 yaşındaki Tanrıkulu, “Hayatın hiçbir alanında ayrımcılık ve eşitsizliği kabul etmediğim gibi, futbolda da bunu reddediyorum” diyor.

Cadıköy’ün hikayesiyle başlayalım kaç yıldır var ve kaç kadın burada futbol oynuyor?



Cadıköy Kadın Futbol Takımı; Kızlar Sahada Futbol Okulları’na destek olmak amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına kurumsal olarak katılmak üzere Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin öncülüğünde 18 Şubat 2019 tarihinde başlatılan bir girişimin sonucu. Amatör olarak ve Kadıköy Belediyesi’nin gönüllü kadın çalışanlarından oluşan Cadıköy Kadın Futbol Takımı’nda halihazırda 15 kadın futbol oynamakta.



Futbol sizin için ne ifade ediyor?



Bir kadın olarak futbol benim için erkek egemenliğine karşı duruşu ve başka kadınlar için mücadeleyi temsil ediyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da futbol çoğunlukla erkeklerle anılan ve küçük yaşlardan itibaren erkeklere ait bir alan olarak yansıtılan bir spor; dolayısıyla kadınların küçük yaşlardan başlayarak ayrımcılığı hissettiği ve belki de birçoğumuzun içine “yapamazsın!” özgüvensizliğinin ve toplumsal engel tohumlarının atıldığı stratejik bir alan. Bunun için kadın olarak sahalarda var olmak, bu önyargılarla ve ayrımcılıkla mücadelede özel bir anlam taşıyor. Hayatın hiçbir alanında ayrımcılık ve eşitsizliği kabul etmediğim gibi, futbolda da bunu reddediyorum.













Hangi mevkide oynuyorsunuz? Haftalık antrenman programınız ve yıllık maç takviminiz nasıl?

Takımda 8 numara ile orta sahada oynuyorum. Çalışan kadınlar olmamızın yanı sıra, kimimiz evli, kimimiz çocuklu, kimimizin çalışma saatleri nedeniyle haftalık düzenli bir antrenman programımız bulunmuyor. Daha ziyade etkinlik bazlı bir çalışma programı oluşturuyoruz, örneğin Kızlar Sahada turnuvasına katılırken 2 ay boyunca mesailerimizi tamamladıktan sonra iş çıkışı haftada bazen 1 bazen 2 antrenman yaptık. Kadıköy Belediyesi olarak kurumsal politikalarımız doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü gibi önemli tarihlerde takımın misyonunu hayata geçirmeye yönelik küçük ölçekli turnuvalar düzenliyoruz ve amatör kadın futbol takımlarıyla bir araya geliyoruz.



Futbol oynadığınız için karşılaştığınız en tuhaf durum neydi? Aldığınız en garip tepki?



Açık söylemek gerekirse, futbol oynadığım için tuhaf bir durumla karşılaşmaktan öte, tersine hem ailemden hem çevremden fazlasıyla destek gördüğümü ve 39 yaşında futbola ilk defa adım atmış biri olarak potansiyelimin farkına vardığımı, aynı şekilde “Keşke daha önce futbola başlamış olsaydın, potansiyelin varmış” gibi cümlelerle teşvik edildiğimi söyleyebilirim.

“Sahaları terk etmiyoruz”

Kadına futbolu yakıştıramayanlara sahada top koşturan bir kadın olarak ne söylemek istersiniz?



Futbol bir moda kavramı değil, bir spor dalı olduğundan futbolun birilerine “yakışması” ya da “yakışmaması” gibi bir değerlendirme tamamen yanlış. Kadınlar her coğrafi bölgede ve her toplumda erkeklerden daha şanssız bir konuma yine erkekler tarafından yerleştirilmiş, yaşamın her alanında var olabilmek ve erkeklerden farklı olarak haklarını kazanmak için ciddi mücadeleler veriyor. Türkiye de kadınların her yerde mücadele içinde olduğu ülkelerden biri. Sahada top koşturan bir kadın olarak, hayatın hiçbir alanının erkeklerin tekelinde olmadığını öncelikle kendi çocuğuma göstererek alışılagelmişin dışında bir rol model olmaktan ve kızımın herkese “Annem futbol oynuyor” demesiyle etrafındakileri şaşırtmasından çok mutlu olduğumu ve önyargıları ancak benim gibi, Cadıköy’deki takım arkadaşlarım gibi kadınlarla birlikte ve dayanışma içinde kırabileceğimizi söylemek isterim. Takımım Cadıköy adına ve mücadeleyi misyon edinmiş kadınlar olarak söylemek isterim ki; sahaları da, meydanları da, sokakları da terk etmiyoruz!