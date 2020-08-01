Gözlük kullanan çocuklara özel maske

Hâlâ kapıdan çıkarken ‘Ah! maske’ diye geri dönüyorum... Bu maskeli balo ne zaman biter belli değil. “O” mesajı bekler gibi bekliyoruz aşı haberini. Hal böyle olunca distopyaya adeta dil çıkarmak gibi bir işlev görmeye başladı birbirinden renkli maskeler. Yeni normalimizin vazgeçilmez aksesuarı maske üretimine bir katkı da İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nden geldi. Milli Eğitimi Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük’ün de desteğiyle Olgunlaşma Enstitüleri çocukların severek kullanacağı maskeler için kolları sıvadı. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımı dikkate alınarak hazırlanan maskelerin özelliklerini anlattı: “Çocukların salgın durumuna adaptasyonunun zorluğunun farkında olduğumuz için onların yaş, cinsiyet gibi özelliklerine dikkat ederek, hayvan, uzay, iş makinesi gibi figürlerin yer aldığı kumaşları tercih ederek severek kullanabilecekleri tasarımlar yaptık. Her yaştan çocuğun rahatlıkla kullanabilmesi için, burun bölgesinde kullanılan tel ile tüm yüz tiplerine uyum sağlayabilen, renkli, farklı ebat ve modelde maskeler tasarlıyoruz. Gözlük kullanan çocuklara özel, gözlüğün görüş açısını bozmasına mani olabilmek için üst bölümü içeriden açılarak, burun üstü ve yanakları tam olarak içine alan modelde maskeler tasarladık.”

Bez maskeler yıkanabilir, ütülenebilir, pamuklu ve doğal dokuma kumaşlar kullanılarak üretiliyor. Çift kat olarak hazırlanan maskelerin astarlama işiyse yüzde 100 pamuklu mermerşahi ile hazırlanıyor. Ayrıca çocukları maske takmaya teşvik etmek amacıyla anne-kız ve baba-oğul maske takımları olarak da tasarlanmış.

Aydın, yüz yapısına uygun, değişik renk ve desenlerde yetişkin ve çocuk maskelerine çok fazla talep aldıklarını belirtirken geleneksel kumaşlar ve desenlerin yer aldığı tasarımların üretimine başladıklarını da ekliyor. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü’nde tasarımdan, son aşamaya kadar 12 kişinin görev aldığı maske üretiminde günde yaklaşık 400 civarında yıkanabilir maske üretimi yapılıyor.

Doğal kumaşlar tercih ediliyor

Şule Aydın üretimde dikkat ettikleri noktaları, “Maske üretirken kumaşının sağlıklı bir yapıda olmasına öncelik veriyoruz. Pamuk ve yöremizde dokunan doğal kumaşları tercih ediyoruz. Çocukların dikkatini çekecek ve severek takmalarını sağlayacak desen ve renkleri birleştirerek kullanmaya çalışıyoruz. Uzay, hayvanlar, iş makineleri gibi figürlere olan beğenilerinden dolayı bu tarz detaylarla zorunlu olan maske kullanımını keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Tasarımlarımızın görsel özellikleri kadar yüz yapılarına uygunluğu konusuna da özen gösteriyoruz. 3-14 yaş için maske üretimimiz mevcut” sözleriyle anlatıyor.

Geleneksel el sanatlarını yansıtıyor

Her geçen gün maske üretimine yeni modeller ekleyen enstitü bir yandan da misyonu gereği geleneksel el sanatlarını yansıtan maskeler tasarlayarak küçük bir koleksiyon oluşturmuş. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan yıkanabilir koruyucu maskeler ePTT AVM “epttavm.com” web sitesi üzerinden veya enstitünün bünyesinde yer alan Sanat Evi’nden temin edilebiliyor.