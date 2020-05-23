Hayat bayram olsun diye...

Yeni “normal”in dünyasına adapte olmaya çalışırken eski “normal”e duyduğumuz özlemi belki de en fazla bugünlerde hissedeceğiz. İlk defa bu bayram büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülmeyecek, uzakları yakın eden teknolojiyle içimizdeki hasreti sarılacağımız nice bayramlar ümidiyle bastıracağız. Elimizde çiçekler ve çikolatalarla sevdiklerimizin yolunu tutamayacağız. O hep “Ee sen hâlâ evlenmiyor musun?” sorusunu bile özleyecek bazılarımız... Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kutlayacağımız bu bayramda sevdiklerimizin yanında olamasak da hediyelerimizle onların kapısını çalabilir, sofralarına tatlımızı bırakabiliriz. Damaklarda bıraktıkları tadı bu defa kalplere akıtmak için hizmet veren pek çok marka çikolatalarınızı ve tatlılarınızı sizin için sevdiklerinizin kapısına götürüyor.

Ayrılmaz ikili kahve ve lokum

Sevdiklerimizden ayrı olduğumuz ve onları daha bir özlediğimiz bu bayramda Beymen özel hediye setleri hazırladı. İkramların vazgeçilmezi kolonyanın da içinde olduğu kolonya ve lokum seti, kırk yıllık hatırı olan Türk kahvesi ve yanına en çok yakışan lokumun yanı sıra birbirinden farklı seçenekleriyle Beymen Chocolate ile sevdiklerinize tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz. Beymen.com üzerinden vereceğiniz siparişler ücretsiz kargo hizmetiyle ulaştırılıyor. Beymen mağazalarından aldığınız bayram tatlılarıysa Beymen24 servisiyle aynı şehir içinde aynı gün sevdiklerinize ulaştırılıyor.













Karaköy’den dünyaya baklava

İstanbulluların belki de en özel zevklerinden biridir Karaköy Güllüoğlu’nda oturup baklava yemek ya da sevdiklerini ziyarete gitmeden önce oradan tatlısını alıp tramvaya ya da vapura atlayıp yola koyulmak. Bu bayram mesafeleri yakın edecek ulaştırma araçlarından da bir nebze bayramın kavuşmak olan anlamından uzak kalsak da gönüller bir. Karaköy Güllüoğlu, online siparişlerle tatlılarınızı dünyanın her yerindeki sevdiklerinize ulaştırırken İstanbul’daki kurye hizmetiyle de hediyenizi gününde teslim ediyor.

Kalpler bir olunca

Bu ramazan bayramını belki de hep içimiz buruk hatırlayacağız. Bu burukluğu biraz olsun dindirmek için “Kalpler bir olunca hayat bayram olur” diyen Kahve Dünyası hatırlanmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bu bayramda çikolatalarınızı sizin için sevdiklerinize götürüyor. Online mağazasından sipariş edeceğiniz çikolata ve lokumları Türkiye’nin dört bir yanındaki sevdiklerinize teslim ediyor.

En tatlı yolculuk

Baklavanın başkenti Gaziantep’te hiçbir koruyucu ya da katkı maddesi içermeden günlük olarak üreten Seç Baklava bu bayramda damakları şenlendirmek için yola çıkıyor. Aynı zamanda bir otobüs firması olan marka, bayram dışında da günlük olarak üretilen baklavaları Gaziantep’ten İstanbul ve Adana’daki şubelerine ulaştırıyor. Bu bayram Seç, vereceğiniz tatlı siparişlerinizi uzak kaldığınız sevdiklerinize teslim ediyor.















Baklavanızı “Getir”iyor

TAV iştiraki olan BTA’nın BTA Cakes&Bakes üretim tesislerinde ürettiği profiterol, kek, brownie, baklava, kurabiye, cheescake gibi tatlıların yanı sıra su böreği, grisini, sandviç gibi lezzetler de Getir ile bu bayramda sevdiklerinize ulaşıyor. Görüntülü sofraların kurulacağı bu ramazan bayramında baklavalarımızı başka bayramlarda yan yana yiyebilmek umuduyla.











