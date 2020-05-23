MALZEMELER

Tart hamuru için

- 250 gram un

- 150 gram tereyağı (soğuk)

- 50 gram şeker

- 1 adet yumurta

- 1 çimdik tuz

- 1 paket vanilya

- 30 mililitre su

Çilek sosu için

- Yarım kilogram çilek

- 2 yemek kaşığı şeker

- 1 paket vanilya

- 2 yemek kaşığı balzamik sirke

Kreması için

- 1 paket krema

- 300 mililitre süt

- 1 paket vanilya

- 40 gram tereyağı

- 40 gram un

- Yarım su bardağı şeker

- Dörtte bir paket kremşanti

Süslemek için:

- Yarım kilogram çilek

YAPILIŞI

Kreması: Süt ve kremayı karıştırıp bir kenara park edelim. Ardından tereyağıyla unu 2 dakika kadar kavuralım. Üstüne süt ve krema karışımımızı yavaş yavaş eklerken topaklanmaması için durmadan karıştıralım. Daha sonra içine şekeri, vanilyayı ekleyip kıvam alana kadar habire karıştıralım (dibi tutmasın diye). Ardından kremayı 1 saat kadar üşümesi için buzdolabına kaldıralım. Üşüyen kremamıza önceden çırpılmış kremşantiyi ekleyip 3 dakika kadar çırptıktan sonra kremamız hazır.

Çilek sosu: Çilekleri dörde bölüp bir kaba alalım. Üstüne diğer malzemeleri de ekleyip karıştırdıktan sonra 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirip rondoda çekelim.

Tart hamuru: Un, şeker, vanilya ve tuzu rondoya alıp iyice samimi olmalarını sağlayalım. İçine soğuk tereyağını minik minik doğrayıp kum gibi bir karışım elde edene kadar çekelim. Bu karışımı başka bir kaba alalım. Yumurta ve suyu çırpıp kaba ekleyelim. Tüm karışımı tek vücut olana kadar 1 dakika kadar parmak uçlarıyla yoğuralım. Sonra biraz dinlenmesi ve form alması için 30 dakika kadar buzdolabına park edelim. Dolaptan çıkarıp 2 yağlı kağıt arasında, yağlı kağıt boyutundan bir tık küçük ebatta açalım. Tart kalıbının üstüne yerleştirelim ve yanlardan bastırarak tam olarak oturmasını ve kalıbın şeklini almasını sağlayalım (yırtılma olursa yama yapın bir şey olmaz).

Tartın tabanını çatalla delik deşik edelim. Sonra üstüne yağlı kağıt serip tüm yüzeyi sıkıca kaplayacak şekilde kuru bakliyat döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirip kenara alalım. Üzerine kremamızı yaydıktan sonra ince ince kestiğimiz çilekleri yerleştirelim. Son olarak üzerine çilekli sostan döküp afiyetle yiyelim.