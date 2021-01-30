Hem bohem hem romantik

Dantellisi, fiyonklusu, kadifesi, sateni, yükseği, genişi… Elbise, gömlek ve bluzlara iddialı bir dokunuş yaparak görüntüyü zenginleştiren farklı yaka modelleri, 2021 kış koleksiyonlarının favori detayı oldu. Üstelik farklı markaların birbirinden çok başka stillerine de uyum sağlayarak. Örneğin Celine podyumunda blazer ceketlerin içinden kendini gösteren fiyonk yakalar hem maskülen hem de feminen olmayı başarıyor ve bir anlamda kravat yerine geçiyor, Rodarte’de ise puantiyeler ve çiçek desenleriyle buluşup romantizmin sınırlarını zorluyor. Etro’da bohem, Gucci’de Gotik, Zimmerman’da nostaljik…

Bir zamanlar kumaş artıklarından yapılıyordu

Kadın modasına, daha doğrusu günlük giysilere Kraliçe Victoria döneminde güçlü bir şekilde giren farklı yakalar önceleri kıyafetlerden artan kumaşlarla yapılıyormuş. Yani bir anlamda terziler daha verimli olmak için hayal güçlerini zorlamış ve ortaya en sade elbiseleri bile daha süslü hale getiren binbir çeşit yaka modeli çıkmış. Şimdi, yakaları yeniden keşfetme zamanı!

Onun stiliyle özdeşleşti

Hem okul önlüğü yakasını andıran beyaz yakalar hem de fiyonklu yakalar, Prenses Diana’nın vazgeçilmezleriydi ve Kraliçe Victoria Dönemi’nden sonra İngiltere’de bu yaka modellerinin yeniden popülerleşmesini sağladı. Öyle ki, prensesin 80’lerdeki fotoğraflarına baktığınızda üç fotoğraftan birinde mutlaka böyle bir stile rastlıyorsunuz. Hem hanım hanımcık hem iddialı… Eğer bu kış bu trendi denemek isterseniz ilham almak için mutlaka onun fotoğraflarına göz atın derim.











ALIŞVERİŞ

Machka’daki mavi gömlek, hem rengi hem de yaka modeliyle bu kışın trendlerine uyum sağlıyor. Fiyatı 318 lira.

Çarpıcı yakaları olan bluz ve gömlekler podyumlarda en çok diz altı eteklerle kombinlendi. Joseph marka bu etek gibi modellere göz atabilirsiniz. Altın rengi bu etek 250 euro.

Stilinizde, yaka detayıyla güçlenen feminen etkiyi artırmak için topuklu çizmelerden faydalanabilirsiniz. Derimod’daki süet çizme 999.99 lira.



Süslü yakaların kendisi aksesuar görevi görüyor ama yine de takı takmak isterseniz kolye yerine küpe tercih edin. Good Things Atelier marka bu küpeler 750 lira.









Stil ipuçları

Yakanız ne kadar geniş ya da ne kadar yüksek olursa üst bedeninize o kadar dikkat çekerseniz. Eğer bu tercih edeceğiniz bir durum değilse orta boy yakalar giymenizde fayda var.

Bu sezon pek çok markanın koleksiyonunda kolye gibi takıp çıkarılabilen yakalar da yer alıyor. Bir yaka alıp onu farklı kıyafetlere eklemek isterseniz ideal.

Fiyonklu ve fırfırlı yakaları yün kazakların, süveterlerin içine giymeyi deneyin. Özellikle beyaz, poplin yakalar, yünlülerin içine çok yakışıyor.

Bu tür yakaları bugüne dek bohem stillerden ziyade romantik stillerde gördük. Ancak bu sezon oyunun kuralları değişiyor. Bohem bir stiliniz varsa bile, tıpkı Etro podyumunda olduğu gibi iddialı yakalara şans verebilirsiniz.