Her tacının hikayesi başka

Para toplanarak alındı (Büyük Britanya ve İrlanda Kızları)

Hem görüntüsü hem de hikayesiyle romantik olan bu taç, 1893’te Kraliçe Mary’e düğün hediyesi olarak gelmiş. Kraliçe’nin nedimelerinden Leydi Eva Greville’in başkanlık ettiği komite tarafından toplanan parayla yaptırılan taç, 1947’de ise Kraliçe Elizabeth’in düğün hediyesi oldu. Kraliçe Elizabeth, orijinal modeli daha sonradan farklı çerçeve ve taşlarla zenginleştirilen “Büyük Britanya ve İrlanda Kızları” tacını genellikle resmi portrelerinde ve yıl içindeki önemli etkinliklerde takıyor.

19’uncu yüzyılın taç trendiydi (Kraliçe Alexandra’nın Kokoşnik Tacı)

Kraliçe Alexandra’nın Kokoşnik Tacı, Rusların geleneksel baş aksesuarı kokoşnikten ilhamla, 1888 yılında hazırlanmış. 19’uncu yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da popüler olan bu taç modelinin en çarpıcı örneklerinden. Tabii bunda, ünlü mücevheratçı Garrard tarafından hazırlanmış oluşunun da payı büyük. İstenildiğinde kolye olarak da kullanılabilen tacın ilk sahibi ise Kraliçe Victoria’nın gelini Kraliçe Alexandra.

Hükümdarlık sembolü (George IV Hükümdarlık Tacı)

1820 yılında Dördüncü George için ünlü mücevher firması Rundell&Bridge tarafından yapılan hükümdarlık tacı, 1333 elmasla süslü ve merkezinde oldukça değerli bir sarı elmas yer alıyor. Kraliçe Elizabeth, bugüne dek farklı hükümdarlar tarafından İngiltere Parlamentosu’nun açılış törenlerinde kullanılan tacı, ilk kez 1953’teki taç giyme töreninde taktı. Taç, Kraliçe’nin bazı banknot ve pullardaki fotoğraflarını da süslüyor.

Prenses Diana ile anılıyor (Cambridge Aşıklarının Düğümlü Tacı)

Bu tacın Kraliçe Elizabeth’ten çok Prenses Diana ile özdeşleştiğini söylemek yanlış olmaz. Kraliçe Mary’nin, 1900’lü yıllarda büyükannesine (Cambridge Düşesi Augusta of Hesse) ithaf ederek yaptırdığı taçta 19 kemer ile 19’u sallantılı ve 19’u dikey olmak üzere 38 inci damlası yer alıyor. 1981’de Kraliçe Elizabeth tarafından Prenses Diana’ya düğün hediyesi olarak verilen taç, son yıllardaki diplomatik görüşmelerde Kate Middleton tarafından da kullanılıyor.

Ailenin düğün tacı (Queen Mary Fringe Tiara)

1893’te Kraliçe Victoria’nın, kuzeni Kraliçe Mary’e hediye ettiği kolye 1919 yılında taca dönüştürülür ve Mary daha sonra bu tacı gelini Elizabeth Bowes-Lyon’a (Kraliçe 2. Elizabeth’in annesi) hediye eder. Tacın bugünkü sahibi Kraliçe Elizabeth, bu tacı ilk kez düğününde annesinden ödünç alarak takmış ancak küçük bir kaza atlatarak! Kraliçe 2. Elizabeth, düğün için hazırlanırken tacın ön kısmında ayar bozukluğu meydana gelir ve herhangi bir aksiliğe karşı hazır bekleyen saray mücevhercisi polis eşliğinde atölyesine götürülür. Neyse ki kısa bir süre içinde tamir edilen “Kraliçe Mary’nin Püskül Tacı” sonunda hem 1947’de Elizabeth’in hem de 1973’te kızı Prenses Anne’in düğün tacı olabildi.

Rusya’dan İngiltere’ye uzanan yolculuk (Büyük Düşes Vladimir Tacı)

İlk sahibi, Büyük Düşes Vladimir olan bu taç, Rusya’da devrim sırasında ülke dışına çıkan aile tarafından Vladimir Sarayı’na saklanmış ve daha sonra Albert Stopford adlı bir sanat simsarı tarafından İngiltere’ye getirilmiş. Kraliçe 2. Elizabeth’e anneannesi tarafından hediye edilen Vladimir Tacı’nın en önemli özelliği istenildiği gibi inci ya da zümrüt damlalarıyla kullanılabiliyor oluşu. Kraliçe 2. Elizabeth’in kişisel favorisi olduğu bilinen bu tacı, Meghan Markle’ın gelinlikle takmak istediği ancak Kraliçe’nin izin vermediği söyleniyor.

Kem gözden koruduğuna inanılıyor(Burmase Ruby Tiara)

Kraliçe Elizabeth’in, kendisine Burma’dan (Myanmar) düğün hediyesi olarak gelen yakutlarla yaptırdığı taçta tam 96 yakut var. Kraliçe, taşları 1973 yılında ünlü mücevher evi Garrard & Co.’ya emanet etmiş ve sonuçta ortaya “Tudor Gülü”ne benzetilen motiflerle süslü bu taç çıkmış. Ancak tacın sembolik anlamı bununla sınırla değil. Çünkü Burma kültüründe, yakutların onları taşıyan kişiyi hastalıktan ve kem gözden koruduğuna inanılıyor. Kraliçe’nin Buckingham Sarayı’nda Trump ailesini ağırlarken bu tacı seçmesi tam da bu yüzden çok konuşuldu ve İngiltere’de espri konusu haline geldi.