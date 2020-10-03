İlk podcast dergisi: PodioMag

Birçoğumuz kulağımızı daha bir dikkatli kabarttık podcastlere... Karantinada konsantrasyon sorunu çekenlerin sayısı hiç de azımsanmayacak gibiydi. Podcast hayatımıza öyle bir girdi ki onu kutladığımız özel bir günü bile var artık; 30 Eylül Dünya Podcast Günü! Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Uraz Kaspar, Aykut İbrişim ve İlkan Akgül Türkiye’nin ilk podcast ajansı Podfresh’i kurdu. Ajans temmuzda bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk podcast dergisi PodioMag’i hayata geçirdi. Biz de Uraz Kaspar’la PodioMag’in hikayesini ve nasıl bir yolculuğu olacağını konuştuk.

- Podcast’ler pandemiyle daha fazla insana ulaşmaya başladı. Siz de bu dönemde işin mutfağında epey vakit harcadınız ve ilk podcast ajansı Podfresh’i kurdunuz...

Türkiye’de yaklaşık iki buçuk yıldır podcast alanında üretim yapıyorum. Yaklaşık 5 ay önce Türkiye’nin ilk podcast ajansı olan Podfresh’i hayata geçirdik. Aykut İbrişim ve İlkan Akgül ile üç kurucu ortağız. Bu pandemi döneminin ortaya çıkardığı fırsatlardan oldu. Podcast, ABD’de 15 yıldan beri var ama Türkiye’de son yıllarda popülerleşmeye başladı. Biz buradaki boşluğu doldurmaya çalıştık, çok da güzel karşılık buldu. Podcast ile ilgili düzenli yayınlar yapıyoruz, dergi çıkarıyoruz, e-posta bültenlerimiz var, konuklar alıp canlı yayınlar yapıyoruz. Kısaca podcast evreninde yapılabilecek her işi yapıyoruz. Türkiye’de podcast’i bir girişim olarak merkezine alan bir start-up Podfresh. Bu girişimle biz podcast’lere reklam anlaşması sağlarken markalara da ihtiyaç duydukları podcast’leri yaratabilmeyi hedefliyoruz.

- Podcast dergi fikri nasıl ortaya çıktı?

Dünyada podcast yayıncılığına çok büyük bir ilgi var ama Türkiye ayağında neredeyse hiçbir şey yoktu. Yayıncılık geçmişi olan biri olarak bu alanda ortaya nasıl bir kaynakça çıkarabiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuğumuzda aylık bir dergi planladık. PodioMag’in genel yayın yönetmenliğini de ben yapıyorum. İlk sayımız 1 Temmuz’da çıkmıştı. 1 Ekim’de dördüncü sayımızla yola devam ediyoruz.

- Nasıl bir içeriği var PodioMag’in?

PodioMag her ayın 1’inde yayınlanıyor. Yayın periyodumuz aylık. Ücretsiz online bir dergi. Türkiye’de podcast yapan ya da başlayacak olanlara kaynakça oluşturmak istiyoruz. İnsanların yaptıkları podcast’leri bu dergide anlatabilmesi amaçlarımızdan biri. Sene içerisinde bir ya da iki sayıyı best-of gibi düşünüp basılı hale getirip okurlarıyla buluşturmak gibi bir planımız var. Yılbaşında bir aksilik olmazsa basılı dergimiz çıkmış olacak, bunu da ilk defa burada duyuruyorum. PodioMag’in kapıları Podfresh ağında içerik üretenlere açık olduğu kadar bu ağın dışında içerik üreticilerine de açık. Amacımız biraz da podcast kültürünü yaygınlaştırabilmek ve podcasterların iletişim halinde olmasını sağlamak. İçeriklere ulaşmak isteyenler podfresh.com adresini ziyaret edebilir.

- PodioMag’a içerik üretmek isteyen bir podcaster sizinle nasıl iletişime geçebilir? Her türlü içeriğe açık mısınız?

Bizim kriterimiz özgün bir içerik olması. Deneyim aktarımını çok önemsiyoruz. İlla çok dinlenen ya da ünlü bir podcaster olmanıza gerek yok. PodioMag’de içerikler şimdiye kadar yüzde 100 Türkçeydi ama bundan sonra İngilizce içerikler de olacak. Eylül sayımızda örneğin İngilizce bir yazı yayınlandı. İçerik üretmek isteyen yabancı podcasterlara veya Türkiye’de yaşayıp İngilizce içerik üretmek isteyenlere de kapımız açık.

“Kadın podcaster eksikliği var”

- İçerik üreticileriyle ilgili bir istatistik var mı peki, neler üretiyor, neler dinliyoruz?

Psikoloji içeriği sunan podcast’ler çok dinleniyor. Uyku podcast’leri gerçekten çok dinleniyor. Bağımsız yayıncıların yaptığı monolog programlar çok dinleniyor. Bunu şöyle ikiye ayırabiliriz: Bir ünlü olan podcasterlar, bir de kendi takipçi ağını yaratanlar. Podcast bir anlamda dinleyici için bir arayış. Birçok kişi artık günlük yoğun rutininden sıyrılıp kendi niş akışını yaratmanın peşinde. Dolayısıyla insanlar arayışta. Çok bilindik içeriklere odaklanırsak YouTube’da başımıza geldiği gibi çok kaliteli içerikleri ıskalayabiliriz buna biraz dikkat etmek gerekiyor.

- Şurada içerik eksikliği var dediğiniz bir alan var mı?

Haber ve gazetecilik alanında ciddi eksiklik var. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kadın podcaster eksikliği var. Biz bu konuda son derece hassas bir ajansız ve bu alanda yönlendirmelerimiz oluyor. Kendi ağımızda bunu gözetiyoruz yüzde 45’e 55 gibi bir dengedeyiz. Türkiye podcast evrenine bakıldığı zaman erkek egemen bir yayın platformuna evrilme gibi bir tehlike söz konusu. Spor alanında Socrates çok önemli işler yapıyor. Ama kültür sanat ve gazeticilik alanında ciddi eksiklikler var.