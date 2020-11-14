İstanbul’un hızına yetişemeyeceksiniz

Sıcak bir ağustos öğleden sonrasında yıllar süren bir hayalin gerçeğe kavuştuğu gün takvimler 21 Ağustos 2005’i gösteriyordu. Hız tutkunlarının en büyük düşlerinden biri olan İstanbul’da Formula 1 yarışı izlemek artık bir hayal değildi. İstanbul Park Grand Prix’sindeki ilk yarışı pistlerin buz adamı Kimi Raikkonen kazanmıştı. Fin pilot tam 9 yıl aradan sonra motor seslerinin yeniden duyulacağı Türkiye Grand Prix’sinde, Intercity İstanbul Park deneyimi olan az sayıdaki pilottan biri. Koronavirüs nedeniyle F1 takviminde yapılan değişiklikler sonrası kendine bu sezon özelinde yeniden yer bulan Türkiye Grand Prix’sinde sezonun 14’üncü yarışı öncesi heyecan dorukta. Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton yarınki yarışı takım arkadaşı Valteri Bottas’ın önünde tamamlaması halinde şampiyonluk turunu Intercity İstanbul Park’ta atacak. Sezonun şampiyonunun belirlenebileceği yarış olması ve 9 yıllık aranın ardından İstanbul’da olmak hem yarışseverleri hem de pilotları heyecanlandırmış durumda. Yarınki büyük yarış öncesi F1 takvimine yeniden merhaba diyen Türkiye Grand Prix’sinde yaşanacak baş döndürücü hızı pistin tasarımcısı ve mimarı Hermann Tilke ve seremonide İstiklal Marşımızı seslendirecek Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenör Murat Karahan ile konuştuk.

“Intercity İstanbul Park F1 yarışını hak ediyor”

- Tasarımına imza attığınız İstanbul Park’ta 9 yıl aradan sonra yeniden motor sesi duyulacak. En önemli işlerinizden biri olan bu pist ve yarış hakkında ne söylemek istersiniz?

Kişisel olarak, Intercity İstanbul Park Pisti’nin olağanüstü olduğunu düşünüyorum ve Formula 1 arabalarının orada tekrar yarışması beni çok mutlu ediyor. Bu hafta sonu gerçekleşecek yarışı takip edecek olmaktan heyecan duyuyorum. Intercity İstanbul Park’a ve Türkiye’ye başarılı ve harika bir hafta sonu diliyorum.

- İstanbul Park’ın takvime geri dönmesi için de yoğun bir talep var. Pistin tasarımcısı olarak siz orada yarış izlemeyi nasıl anlatırsınız? Pistin takvime geri dönüşü F1’e ne kazandırır?

Yarış pistinin kendisi ve Vural Ak ile Sadi Hezber önderliğinde gerçekleşen organizasyon bir Formula 1 yarışını kesinlikle hak ediyor. Parkurun sahip olduğu ilginç dönüş kombinasyonları, pistteki sürücüler için özel bir zorluk, TV başındaki izleyiciler içinse birinci sınıf bir deneyim sağlayacak. Pistin genel düzeni, geçmişte sıklıkla gördüğümüz gibi, heyecan verici ve nefes kesici bir yarış vaat ediyor.

- Hız ve kuvvettin müthiş kombini olan F1’da 2022’de yeni kurallar geliyor. Bu kurallar bir tasarımcı olarak sizi yönlendirecek mi?

Pek sayılmaz. Yarış pistleri neredeyse 50 yıldır, belki daha da uzun bir süredir inşa ediliyor. 50 yıl içinde yönetmelikler on kez değişmiştir. Bu nedenle, yönetmelikler her değiştiğinde pistleri değiştirmek mantıklı olmayacaktır. Örneğin İstanbul Park’taki 8’inci virajı ele alalım; onu üç boyutuyla düşünmeniz gereken zorlu bir viraj olarak tasarladık. Arabaların orada yere basma kuvvetini kaybetmemeleri ve tur boyunca etkilenmemeleri için özel olarak ayarlanmaları gerekir. Mevcut arabaların yeni aerodinamiği ile 8’inci virajın sorunsuz sürüleceğini düşünüyorum. 2022’deki değişikliklerden sonra yine zorlu bir viraja dönüşebilir.

“Duygusal olarak Ferrari’ye yakınım ama Mercedes favori”

- Murat Bey ülkemizde 9 yıl aradan sonra yaşanacak F1 heyecanında pazar günü seremonide İstiklal Marşımızı seslendireceksiniz. Bu kadar anlamlı bir görevi icra edecek olmak neler hissettiriyor?

Hangi platformda olursa olsun İstiklal Marşımızı seslendirmek çok gurur ve heyecan verici bir durum. Tabii bir de böylesine uluslararası bir organizasyonda dünyada yaklaşık iki milyar insanın takip ettiği Formula 1 gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin açılışında milyarlarca insanın izlediği bir yayında belki de dünyanın en güzel marşı olan İstiklal Marşımızı seslendirmek çok daha anlamlı ve heyecan verici.

- İstiklal Marşı için size teklif sunulduğunda neler hissettiniz ve yarış haftasına kadar nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz?

Organizasyonu yapan arkadaşlarımız arayıp “Formula 1’in bir önceki ayağı İtalya’daydı ve orada İtalya milli marşını Andrea Bocelli seslendirdi. Biz de sizin gibi değerli bir sanatçının seslendirmesini istiyoruz” dediklerinde çok büyük bir mutlulukla cümle biter bitmez teklifi kabul ettim. Normal şartlarda çok heyecanlı bir adam değilimdir ama böyle bir organizasyonda ülkemi temsil edecek olmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Sanat hayatımda uzun süredir yaşamadığım bir heyecanı yaşıyorum.

- İstanbul Park’ı gezme ya da orada yarış izleme fırsatınız oldu mu?

Formula 1 yarışlarını severek takip eden biriyim. Özellikle ‘90’lı yıllarda F1’i çok seviyordum. Jack Villeneuve benim hayran olduğum pilottu. Hâlâ da büyük bir ilgiyle takip ettiğim bir organizasyon. Daha önce İstanbul Park’ta bulunmadım. Dışarıdan pisti gördüm ama içine hiç girmemiştim. Bu da gerçekten çok hoş olacak. Seremonide bütün Formula 1 pilotları saygı duruşunda bulunurken İstiklal Marşı’nı seslendirecek olmak çok çok keyifli.

- Pazar günkü yarış öncesi bir favoriniz var mı?

Sanat hayatımın çok büyük bir kısmı İtalya’da geçtiği için duygusal olarak Ferrari’ye yakınım ama Mercedes herhalde daha önde gibi görünüyor.

İlk yarış ilk zafer

2005’te ilk defa düzenlenen İstanbul Grand Prix’sinde zafer McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen’in olmuştu. İkinciliği ise o dönemin durdurulamayan ismi Fernando Alonso, Renault adına göğüslemişti. İstanbul Park’taki ilk yarışta kürsüye çıkan son isimse Juan Pablo Montoya olmuştu.

Şampiyonluk ve rekor İstanbul’da gelebilir

2010’da Türkiye Grand Prix’inde zafere ulaşan Hamilton, yarınki yarışa şampiyonluk turu motivasyonuyla çıkacak. 282 puanla zirvede bulunan İngiliz pilot, yarışı takım arkadaşı Valteri Bottas’ın önünde tamamlaması halinde şampiyonluğa Intercity İstanbul Park’ta ulaşmış olacak. Hamilton bu zaferle 7 şampiyonlukla zirvede bulunan Alman efsane Michael Schumacher’in rekoruna da ortak olacak. Türk yarışseverler için bir mesaj yayınlayan Hamilton “Uzun zamandır Formula 1’in geri dönmesini bekliyordunuz biliyorum, emin olun gözlerimiz tribünlerde sizi arayacak ama yarışı televizyondan takip edip bize evlerinizden destek olacağınızı çok iyi biliyorum. Kendinize iyi bakın ve güvende kalın” dedi.

2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix yarış programı

- Üçüncü ve son antrenman bugün saat 12:00’de.

- Sıralamalar bugün 15.00-16.00 saatleri arasında.

- Yarış yarın saat 13.10’da start alacak.

İSTANBUL PARK’TA MASSA’DAN HAT-TRİCK

Ferrari’nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında bitiş çizgisini ilk geçen isim olarak İstanbul Grand Prix’sini üst üste üç defa kazanarak hat-trick yaptı.