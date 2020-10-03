İstanbul’un lahmacun haritası

Mutluluğa giden yolun mideyle ilişkisi ortada. Peki, bu yolculukta en çok neyi mideye indirmeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? YemekSepeti’nin sitesinin verilerine bakılırsa lahmacun vazgeçilmezimiz. 3700 restoran baz alınarak yapılan araştırmanın sonuçları İstanbulluların lahmacun tutkusunu ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre acıktı mı aklına en çok lahmacun düşen ilçe Kadıköy. Kadıköylüler o kadar çok lahmacun seviyor ki lahmacun siparişi konusundaki en yakın rakipleri Maltepe’ye yüzde 70 fark atmışlar.

10 milyon adet lahmacun siparişi verenlerin yaş aralığına baktığımızda Y kuşağının baskın olduğunu görüyoruz, 1990 ila 1998 doğumlular tam bir lahmacun canavarı. En çok akşamları saat 19.00’da sipariş ediliyor. Pazar ise en çok lahmacun siparişi verdiğimiz gün. Lahmacunlarını farklı restoranlardan sipariş etmek konusunda en çok deneme yapanlarsa Şişli’de oturanlar. Şişli’de toplam 256 restorandan lahmacun siparişi verilmiş. Nisan ayında lahmacun sevgimizi frenlemişiz. En az sipariş bu ayda gerçekleşmiş. Bu lezzeti ne kadar çok özlediğimizi ise temmuzda sipariş rekoru kırarak göstermişiz. Lahmacunla birlikte en çok ayran sipariş edilmiş. Tatlısız da olmaz tabii. İstanbullular lahmacun keyiflerini en çok künefeyle tatlandırmayı seviyor.