İyi günde kötü günde

Sağlıklı beslenip egzersiz yapma alışkanlıkları yaygınlaştıkça, sportif stiller de önem kazanmaya başladı. Daha doğrusu spor kıyafetleri, spor yapılan saatlerin tekelinden çıktı. Aslında bu neredeyse son 10 yıldır böyle. Kazanan kimi zaman taytlar oluyor, kimi zaman bisiklet şortları, kimi zaman da eşofman takımlar. Örneğin Adidas’ın üç çizgili eşofman altları, 70’lerin sonunda popülerleşip büyük küçük herkesin gardırobuna girdi ve zaman içinde pek çok lüks markaya da ilham verdi.











Önce podyumda görüldü

Aslında kimsenin, hiçbir dönemde eşofmanlarından vazgeçtiği yok. Yalnızca onları giydiğimizi başkalarına gösterip göstermeme kararı, dönemlere göre değişiklik gösteriyor o kadar. Bunu belirleyen büyük ölçüde moda tasarımcıları ve sanki 2020’nin önemli bir bölümünü evde geçirmek zorunda kalacağımızı biliyorlarmış gibi son iki sezondur eşofmanları baş tacı ettiler. Evet, stiliyle beğeni toplayıp sokağa çıkamayan isimlerin karantina kostümü, birbirinden şık eşofmanlar oldu.

Çoğu düz renkte, bileğinde lastik olan pamuklu modelleri tercih ediyor; dikkat çekmek isteyenlerin seçimi ise rengarenk batik desenlerden yana oluyor. Modaseverlerin favori e-ticaret sitelerinden Net-a-porter’ın raporuna göre, Kovid-19 karantinalarının başladığı ilk haftada eşofman satışları yüzde 40 artmış. Şimdi, iyi günde kötü günde yanımızda olan eşofmanları gururla giyme zamanı!













O bile giydi

Vogue Amerika’nın genel yayın yönetmeni Anna Wintour, kendi stili konusundaki keskin çizgileriyle tanınıyor. Hatta 2019 yılında verdiği bir röportajda, “Asla giymeyeceğiniz kıyafet nedir” sorusuna “Eşofman altı” diye cevap vermişti. Gelin görün ki, karantina günleri Wintour’a da eşofman giydirmeyi başarmış! Derginin Instagram sayfasında paylaşılan bu fotoğraf, modaseverler arasında çok konuşuldu ve “Şeytan Marka Giyer” filminde Wintour’dan esinlenilen Miranda Priestly karakterine göndermeyle “Şeytan eşofman giyer” esprileri yapıldı.













Bir döneme damga vurmuştu

Kardashian’ların, Hadid’lerin popüler olmadığı zamanlarda; kitlelerin stil ikonları Paris Hilton ve Britney Spears’dı. 90’lı yılların sonuna denk gelen bu dönemin eşofman modası da farklıydı haliyle. Rengarenk, kadife eşofman takımlarıyla meşhur olan Juicy Couture markası, o günlere damga vurdu desek yeridir. Hatta belki de sokakta giyilen eşofmanlarla hava atmak ilk kez o dönemde yaygınlaştı ve ardından eşofmanlar, uzun süreliğine tahtını taytlara kaptırdı. Bugünlerde Juicy Couture markasının adı bile anılmıyor.









