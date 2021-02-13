Kadın girişimcilere ‘güzellik’ desteği

Kişisel bakım ve kozmetik sektörünün önde gelen aktörlerinden Sephora, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile güçlerini birleştirdi; ortaya Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı çıktı. Geçen yıl başlatılan ve 200 kadın girişimcinin başvurduğu programda 30 aday, pazarlamadan dış ticarete geniş çaplı bir eğitim kampına katılmanın yanı sıra markanın sektör tecrübelerinden yararlanma imkanı buldu. Eğitime katılan 30 girişimci arasından jürinin belirlediği 5 isim ise markalarını güçlendirmek ve küresel pazara açılmak üzere ürünlerini, tanıtım, sosyal medya, PR ve promosyon desteğiyle sephora.com.tr’de satma imkanı elde etti. Ayrıca KAGİDER’in koçluk çalışmaları kapsamında mentorluk desteği almaya hak kazanan bu markanın yaratıcısı kadın girişimcilere programın katkısını sorduk.

Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya: “Cesur adımlar atmak isteyen kadınların yanındayız”



Kurumsal kimliğimiz ve sosyal sorumluluk değerlerimizle uyumlu olarak global ölçekli yürüttüğümüz Sephora Stands programımızın çatısı aldında hayata geçirdiğimiz KAGİDER iş birliğimizle beraber kadınların iş hayatındaki üretkenliğini destekleyerek, hikayelerinde onlara cesaret vermeye odaklanıyoruz. Güzellikte sürdürülebilirliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı bulunduğumuz her platforma taşıdığımız bu programın hayata geçirilmesindeki en önemli nedenlerden biri, hayatlarında cesur adımlar atmak isteyen kadınların yanında olduğumuzu hissettirerek, girişim yolculuklarına eşlik etmek. Geçen yıl başlattığımız bu programın önümüzdeki dönemde daha da köklenerek büyüyeceğine şahit olacağız. Kadın girişimcileri özgüven odağında kucaklayıp, onlara cesaret verecek olan çalışmaları sürdürerek, iş hayatındaki varlıklarına destek olacağız.



KAGİDER Başkanı Emine Erdem: “İş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğine ivme katacak”



Türkiye’de girişimcilerin genel olarak karşılaştığı pek çok sorun var. Kadının girişimci olarak ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesinin önündeki en önemli engellerden biri ise toplumda egemen olan ve erkeği hayatın merkezine koyan değerler. Kadın girişimciliğini artırabilmek için bu yaklaşımlarla mücadele etmek kadar kadının pazara erişimi, bilgi, network ve mentorluk eksikliklerini gidermek de oldukça önemli. KAGİDER olarak bu amaçla yürüttüğümüz projelerden biri, Sephora Türkiye ile mart ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz Kozmetikte ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programımız oldu. Özellikle işlerini belli bir noktaya getirmiş kadın girişimcilerin dış ticarete ve yeni pazarlara erişimini artırmak hedefi ile sektör bazlı programların gerekliliğine inanıyoruz. Bu yüzden de bu programa büyük önem veriyoruz. Bu sektörde kadınların kariyerlerini geliştirmelerine, erkeklerle aynı fırsat ve olanaklara sahip olmalarına katkıda bulunmak, diğer sektörler için de bir örnek oluşturacak ve iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması sürecine ivme katacaktır.











Feu du Ciel - İrem Atay (El yapımı mum ve oda kokuları)

Bir markayı sıfırdan yaratmak maddi ve manevi açıdan çok meşakkatli bir iş. Program sayesinde Feu du Ciel’in bilinirliği ve güvenilirliği oldukça hızlı bir şekilde beklentimizin ötesine geçti. Bu iki güçlü kuruluş, markamızı da güçlendirdi. Markamızın tüm dünyada tanınması, bir girişimci olarak en büyük hedefim. Bunun mümkün olabileceğini gördüm.



Melis Doğantan - Melly’s Nature (Doğal bakım ürünleri)



Program sayesinde marka olmanın öneminden finansal teşviklere birçok konuda bilgi edinme fırsatımız oldu. Global bir markanın deneyimlerini dinlemek bana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Katılımcı kadın girişimcilerle birlikte daha güçlü olduğumuza inanarak bir grup kurmamızsa programın en büyük katkılarından biri oldu.











Deren Öztürk Mataracı - COSMED (Çevre dostu cilt ürünleri)



Her zaman Cosmed’in bir dünya markası olduğunu hayal etmişimdir. Anadolu’nun güzellik sırrı Çiğdem çiçeğimizi formülasyonlarımıza dahil ettiğimizde bu hayal için ilk adımı atmıştık. Program sayesinde, bir kadın girişimci olarak 11 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz markamızı kurumsal bir bakış açısıyla güçlenmiş bir şekilde çok daha ileriye taşıyacağımız için mutluyum.









Bade Natural - Ecz. Sinem Kapar Şahindere (Doğal cilt ürünleri)



Bade Natural olarak 5 yılı aşkın süredir “Gerçek güzelliğin ve gerçek doğallığın” farkındalığı için çalışıyoruz. Bu iş birliği ile mottomuzu daha fazla kadına ulaştırabilmenin heyecanı tarif edilemez. Programla global arenada Türk kadın girişimcilerin sesinin duyulabilecek olması hepimiz için büyük gurur kaynağı.