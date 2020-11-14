Gastronomi turizminin en önemli dinamiklerinden biri de kadın kooperatifleri. Unutulmaya yüz tutan yöresel gastronomik değerlerin ortaya çıkarılması, bunların üretilip pazarlanması, markalaşması, yerel tohumların korunarak gelecek nesillere aktarılması, kırsal turizm ve tarımsal turizmin geliştirilmesi gibi bir şehrin ve bölgenin kalkınmasıyla ilgili konularda kadınların kooperatifleşmesinin önemi büyük. Bunu erken fark eden yerel yönetimler kadın kooperatiflerini destekliyor. Bunun en güzel örneği de derin mutfak kültürüyle öne çıkan şehirlerimizden biri olan Tokat’ta. Tokat Valiliği desteğiyle, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tokat Yatırım Destek Ofisi rehberliğinde başlatılan “Kadının Gücü Tokat’ın Gücü” projesi çerçevesinde her ilçede kurulan 14 kadın kooperatifinin şehirde yarattığı heyecan büyük.

Projenin yöneticisi de bir kadın. Mehlika Dicle, OKA Tokat İl Koordinatörü. Kooperatifler bir çatı altında unlu gıda ürünlerinin üretiminin yanı sıra köme, pekmez, tatlı tarhana, kuşburnu gibi Tokat yöresel lezzetlerinin de imalâtını yapıyor. Güzel haber ise, tüm ürünlerin ortak ve tek bir platform üzerinden pazarlamasının yapılması. Çok yakında www.tokatkadinkooperatifleri.com adresinden gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz.











Gelenekler ve hikâyeler şehri

Tokat, Yeşilırmak’ın kollarının hayat verdiği bir şehir. Eti, sütü, sebzeyi, meyveyi en lezzetli haliyle sunuyor. 6 bin yıllık Hititler’e kadar uzanan bir tarih, Osmanlı’nın mirası… Ermeni, Rum, Yahudi, Türkmen, Çerkes, Özbek ve Balkanlar’dan gelen göçlerle zenginleşen bir mutfak. Burası gelenekler ve hikâyeler şehri. Dünyaca ünlü bağ yaprağı, bostanları, ovaları, Karayaka kuzusu ve toprağın endemik çeşitliliği Tokat’a çok yönlü bir mutfak zenginliği kazandırmış. Meyveleri, mahlebi, Kazova domatesi, sağlıklı ve doğal kuşburnu, dünyanın en kaliteli cevizi, narince üzümü, yok denecek kadar ince zarlı biberi, mercimek ve yarması gerçekten eşsiz. Başlıca Tokat lezzetleri; üzümlü pilav, tis böreği, cıstıl, Tokat keşkeği, erik çiri, kesme yufka, yaş börek, sini çevirme. Kebapların en görkemlisi, hazırlanmasından sunulmasına kadar tam bir başyapıt olan Tokat Kebabı. Bat, çalma pekmez, çemen, köme pişirilmeden yenilebilen bez sucuk. O kadar çok çeşidi, o kadar çok anlatacak özelliği olan bir şehir ki, kendinizi bir anda Nuh’un Ambarı’nda hissediyorsunuz. Pişirme ve saklama teknikleriyle, dünyaca ünlü yazmalarından bahsedemedim bile.

Tokat Kebabı neden bu kadar lezzetli?

Anadolu’nun şehirlerine sahip çıkan isimsiz kahramanlarından biri de Tokat’ta yaşıyor. Hasan Erdem, yerel koleksiyoncu ve şehrin canlı hafızası. Erdem, Tokat Kebabı’nın farkını çok güzel anlatıyor:

“Kullanılan koyun cinsi karayaka. 1500 rakımın üzerinde yaşayan karayakada kuyrukta yağ birikmiyor, vücuda eşit oranda dağılıyor. Ovalarda yetişen otların verdiği lezzet ve tabii hepsinden de önemlisi fırın teknikleri.”

Tokat’ın sarma ve dolmalarının lezzeti dillere destan. Özellikle etli, erikli yavan ve baklalı dolma aklınızı başınızdan alabilir. Erdem’le yemek sohbetimiz devam ediyor.

“Etli daha minik, baklalı daha iri, erikli daha sarma kıvamında. Onlara da asıl lezzeti veren kurutulmuş çemenlerin pişirilen kazanların altlarına yerleştirilmesi.”

Tokat denince Saklı Bahçe

Yöresel lezzetler konusunda sadece Tokat’ta değil tüm ülkede örnek gösterilecek bir restoran. Burası, Tokat’a her gidişimde ilk lezzet durağım. Tokat Kebabı orada yenir. Tokat Tavası, çökelekli katmer, pehlili pilav, yavan dolmalar, kesme yufka tatlısı ve muhteşem kahvaltısıyla kendinize mükellef bir ziyafet çekebilirsiniz.