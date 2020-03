“Karantina günlerinde online pilates yapıyorum”

Türk televizyon tarihinin kült dizilerinden “Aşk-ı Memnu”daki Aynur karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Zerrin Nişancı, “Sanırım maymun iştahlı biriyim” diye söze giriyor Zin Pilates’teki sohbetimize başlar başlamaz. Öyle ki mat ve reformer ile başlayan pilates kendisine yetmemiş bugünlerde cadillac’tan inmiyor! Maymun iştahlılığı da öyle pilatesle sınırlı değil oyuncunun. İstanbul Üniversitesi hukuk mezunu olmasına rağmen okulu bitirdikten sonra mağaza müdürlüğünden takı tasarımına pek çok işle uğraşmış. Bir dönem avukatlık yaptıktan sonra babasının pek hoşuna gitmediği için kapısından giremediği konservatuvar düşmüş aklına ve 44 yaşında setlerde bulmuş kendini. Kamera karşısındaki ilk anını, “Sete ilk çıktığım an elim ayağım birbirine dolaştı. Nereye bakmam gerektiğini şaşırdım. Tüm bunların eğitimini almıştım ama o an her şeyi unutmuş gibiydim. Herhalde bir yarım saat boyunca şaşkınlık içerisindeydim” diye anlatıyor.



“Sağlıklı yaşlanmak için emek gerek”



Kendisini hâlâ çiçeği burnunda bir oyuncu olarak tanımlayan Nişancı, Türkiye’ye ilk geldiği dönemlerden bu yana pilates yapıyor. İyi görünmekle ilgili meselesi ekranda olmakla ilgili değil: “Oyuncu olmasaydım da hayatıma böyle devam ederdim. Oyuncu olduğum için her daim bakımlı olmalıyım, hep fit olmalıyım diye düşünmüyorum. Ben sadece sağlıklı yaşlanabilmek için emek vermek gerektiğini düşünüyorum.”



Haftanın beş, altı günü uzun yürüyüşler yaptığını belirten Zerrin Nişancı son bir yılda keşfettiği cadillac ile adeta aşk yaşıyor. Bir çocuk annesi 59 yaşındaki sanatçı, “İnsanın yaş dönemlerine göre yapmak istediği dersler farklı oluyor. Şu an için kan ter döktüğüm, yüksek ses müzik içeren dersler beni cezbetmiyor. Yoga ve pilates gibi vücudumu esnetecek, formumu düzeltecek ve bir yandan da salondan çıkarken tişörtümü çıkartmamı gerektirmeyecek dersleri tercih ediyorum” diyor. Pilatesin ömür boyu yapılabilecek bir spor olduğunu belirten Nişancı, bunun kendisine iyi geldiğini ve duruşunu değiştirdiğini söylüyor. Nişancı cilt bakımı konusunda da taviz vermiyor: “Mutlaka cildimin temizliğine dikkat ediyorum, kesinlikle makyajsız yatıyorum. Organik ürünler kullanmaya özen gösteriyorum. Saçıma da minimum boya kullanıyorum. Ne kadar az kimyasal bedeninize girerse olumsuz etkisi o kadar az olur.”









Korona günlerinde nasıl vakit geçirdiği sorumuza Nişancı, “Ayvalık’taki evime gelmiştim karantina günleri başlamadan hemen önce. Burada her gün günde bir saat bahçemde vakit geçirerek temiz havayı içime çekip güneşin olumlu etkilerinden yararlanmaya çalışıyorum. Bu süre içinde Zin Pilates’teki hocalarımla online olarak pilates dersi yapıyoruz hatta. Kalan zamanı evimde ev işleri yaparak, müzik dinleyip, kitap okuyarak sakin bir şekilde geçiriyor, yapmayı ertelediğim işleri hallediyorum. Moralimi yüksek tutmak için de biraz sosyal medyadan uzak durmaya özen gösteriyorum” diyor.



Korunmak için sosyal mesafenin önemine dikkat çeken oyuncu insanlarla temasını 2-3 kişiyle sınırladığını söylüyor. Nişancı, “Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, bağışıklık sistemime katkıda bulunacağı inancıyla C vitamini takviyesi alıyorum. El yüz temizliğime her zamankinden daha fazla özen gösteriyor, sokaktan eve girer girmez bol su ve sabunla en az 20 saniye yıkayıp kolonyayla mikrop kırıyorum. Son bir haftadır çamaşır suyuyla daha yakın bir ilişki içinde olduğumu itiraf etmem gerekir” diyor.









“Aşk-ı Memnu”nun sırrı



Aralık ayında 60 yaşına girecek oyuncu, 50 yaşında yaşadığı krizin bir benzerini yaşayacağını düşünüyor: “60’a girerken de 50 olduğum zamanlar iyi gelmemişti, herhalde 60’ıncı yaşı da çabucak kabullenemem. Sayılara çok takılı kalmayıp, nasıl göründüğümle, nasıl yaşadığımla, hayata dair merakımla paralel tutuyorum yaşamımı. Yeni şeyler deneyimlemek için hâlâ büyük bir heyecan duyuyorum. Dolayısıyla 60 değil, 70’inci yaşımda da bu konuşmayı yapacak olabilirim.” Söz elbette fenomen dizi “Aşk- Memnu”ya da geliyor. Neydi sırrı diye sorduğumuzda, “Hikayenin çok iyi olması, çok iyi senaryolaştırılmış olması, yapım şirketi, yönetmen, kast, oyuncular ve oyuncuların uyumlu çalışmaları en önemli etmenler. Ayrıca başroldeki kadın ve erkeğin uyumu da, uyumsuzluğu da seyirciyi çok etkiliyor” diyor.



Fotoğraflar: Hüseyin Özdemir