Karantina penceresinden şehirlere yolculuk

İtalyan çizer Pierpaolo Rovero, adını John Lennon’ın “Imagine” şarkısından alan “Imagine All the People” (Tüm İnsanları Hayal Et) projesinde, dünyanın dört bir yanından şehirlerde karantina altındaki günlük yaşamın kuşbakışı bir görünümünü sunuyor. Her şehri, o kente özgü bir pratikle tanımlayan sanatçının “Londra çay içer”, “Barcelona rüya görür”, “Hong Kong çalışır”, “New York okur” gibi isimler verdiği illüstrasyonlarının İstanbul ayağında ise başrolde tabii ki kediler var.



“Bu fikri ilk kez bundan birkaç yıl önce John Lennon’ın “Imagine” klibini izlerken düşünmüştüm. Videoda Lennon piyano çalarken Yoko Ono da o harikulade beyaz evin pencelerini açar. Ben de şarkının ruhuna uygun olarak o pencerelerin ardında hangi sahneleri görebileceğimizi hayal etmiştim fakat bir şekilde hayata geçmedi. Derken karantina geldi çattı. Akşamları tüm ışıkların yandığı bir manzarada, evlerde yemeklerin piştiğine, balkonlarda şarkıların söylendiğine tanık olduk. Ben de yeniden “Imagine” şarkısını düşündüm ve hayali bir yolculuğa çıkarak dünyanın neresinde olursa olsun, evlerimize kapandığımız bugünlerde ortaklaştığımız hikayeleri aktarmak istedim” diye anlatıyor Rovero, bu hikayelerin basit olduğu kadar birbirimize benzerliğimizi hatırlattığı ölçüde güçlü olduğunu savunarak.



Paolo, işe her ne kadar daha önce ziyaret ettiği kentleri çizerek başlasa da, zaman içinde özellikle Instagram aracılığıyla farklı ülkelerden birçok insanın, hayali yolculuğuna ortak olduğunu anlatıyor: “Bana göre her şehrin bir ruhu var, bunda özellikle ışığın önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu yüzden daha önce ziyaret ettiğim kentleri çizerken hatıralarımı yokluyor ya da çektiğim fotoğraflara bakıyordum. Çizimlerimi paylaştıkça, insanlar Instagram üzerinden beni kentlerine hayali ziyarete davet etmeye başladılar. Fotoğraflar göndermeye hatta alışkanlıklarını, ilgi alanlarını, kentteki günlük yaşamı anlattılar; sanki ben turist, onlar da rehbermiş gibi… Böylece daha önce hiç gitmediğim şehirlerin dahi illüstrasyonları ortaya çıktı. Örneğin şu an Mumbai’deyim. Hindistanlı bir mimar, bana mutlaka görmem gereken en iyi Bollywood müzikallerinin bir listesini gönderdi. Şehrin rengini, müziğini, enerjisini keşfetme sürecindeyim. Her şeyden önemlisi, bu tür hayali bir gezinin en sevdiğim yanı, farklı kültürlerden birçok insanla tanışmanızı sağlaması. Hatta fiziki bir gezide tanışamayacağınız kadar…”



Peki ya İstanbul? Rovero, bundan yaklaşık 10 yıl önce, şimdiki eşiyle henüz nişanlıyken gelmiş İstanbul’a. Şehre dair anılarını canlandırmak için dönüp fotoğraflara baktığındaysa, eşinin sayısız kedi fotoğrafı çektiğini görmüş: “Eşim kedileri gerçekten çok sever çünkü tartışmasız çok sevimliler. İstanbul halkının da kedilerle kurulan bu sevgi dolu histe ortaklaştığını düşündüm, bu yüzden de “İstanbul kedi sever” temalı bir çalışma oldu. Paylaştıktan sonra da İstanbullular sosyal medya üzerinden olağanüstü ilgi gösterdi. Şehre gelmem için birçok davet aldım. Umarım tekrar geleceğim.”









“Torino sıcak çikolata içer”

İtalya’nın kuzey kenti Torino’da yaşayan Pierpaolo Rovero, kısa süre önce bu şehri de çizdi. Tüm gerçekliğiyle yaşadığı şehre hayali bir pencereden baktığında gördüğü şeyse sıcak çikolata olmuş: “Çünkü özellikle dışarıya burnunuzu bile çıkarmak istemediğiniz o kara kış günlerinde sıcak çikolata içmek Torinolular için bir mutluluktur. Torino aynı zamanda benim evim, sanırım bu yüzden ev sıcaklılığıyla özdeşleştirdiğim bir tema seçtim."



Pierpaolo Rovero’nun çizimlerine pierpaolorovero.com adresinden ve aynı adlı Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.