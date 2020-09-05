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    05.09.2020 - 03:02 | | Ayşim Özgür

    Kazanan maskeler oldu

    Maske tasarımı, artık moda dünyası için yepyeni bir alan! Lady Gaga, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’nde taktığı ilginç maskelerle bunu kanıtladı

    Kazanan maskeler oldu
    Ayşim Özgür

    Maskeler son aylarda hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Pandemiden korunmaya, önce dümdüz medikal maskeleri takarak başladık, ardından taktığımız maskeleri kişisel stilimize uydurup şıklaştırmanın yollarını aradık. Bu süreçte, online alışveriş sitesi Etsy’de 346 milyon dolarlık kumaş maske satıldığı ve siteden yapılan toplam satışın yüzde 14’ünü maskelerin oluşturduğu söyleniyor. Leopar desenlisi, çiçeklisi, puanlısı, çizgilisi derken, Etsy’den satış yapan bireysel tasarımcılar dışındaki büyük modaevleri de boş durmadı. Örneğin Burberry, üzerinde meşhur ekose deseninin olduğu kumaş maskelerini yaklaşık 900 liradan satışa sundu.

    Peki, her şeyi farklılaştırmanın yolunu arayan moda dünyası, yalnızca klasik maskeler üzerine farklı desenler basmakla yetinir mi? Lady Gaga’nın 2020 MTV Video Müzik Ödülleri’ndeki sahne şovu bunun cevabını açıkça verdi: Hayır! Yılın Şarkıcısı dâhil toplam beş ödül ve dokuz farklı kıyafetle geceye damga vuran Lady Gaga, “Kulağa bozuk plak gibi geliyor olabilirim, ama maske takın. Bu, bir saygı ifadesidir” diyerek aslında maskeleriyle mesaj verdiğinin altını çizmeyi de ihmal etmedi.


    Kazanan maskeler oldu




    Ağız hareketine duyarlı

    Gaga’nın ödül gecesinde taktığı en çarpıcı aksesuarlardan biri hiç kuşkusuz sese duyarlı, LED maskeydi. Maske, New York merkezli tasarım şirketi Smooth Technology ile kostüm tasarımcısı Diego Montaya’nın iş birliğinde tasarlanmış ve hem mühendislerden hem de sanatçılardan oluşan bir ekip, bir hafta içinde Lady Gaga’nın canlı şarkı söylemesini engellemeyecek, hatta, o şarkı söylerken ağız hareketlerini dijital ekrandan belli edecek maskeyi ortaya çıkarmış.


    Boynuzlu, payetli tasarımlar

    Ödülleri toplamaya devam ederken; rengârenk Iris Van Herpen elbisesiyle Cecilio Castrillo tarafından tasarlanan pembe bir maske takan Gaga, yeşil renkteki Christopher John Rogers elbisesini Lance Victor Moore’un tasarladığı boynuzlu maskeyle, Valentino tulumunu ve Candice Cuoco ceketini ise Mety Choa imzası taşıyan payetli maskeyle tamamladı. Bugüne dek kırmızı halıda ve sahnede giydiği pek çok kostümle çığır açan ve hem tasarımcılara hem de modaseverlere ilham veren Lady Gaga, böylece pandemi döneminin olmazsa olmazı maskeleri sahneye taşırken de çıtayı epey yükseğe koymuş oldu. Zira gecede taktığı her maske hem son albümü “Chromatica”nın görsel imajına birebir uyum sağladı hem de giydiği kostümleri gölgelemeyip, iddiasından da ödün vermeden onları tamamlamayı başardı.

    Kazanan maskeler oldu




    Kanye West 7 yıl önce takmıştı

    Söz konusu ilginç sahne kostümleri ve maskeler olunca, koronavirüsten çok önce maskeleri sahne şovunun bir parçası haline getiren Kanye West’in hakkını da vermek gerek. 2013 yılında “Yeezus” turnesinin kostümleri için Maison Martin Margiela ile çalışan West, Margiela markasının imzası haline gelen kristalli, aynalı couture maskeleri sahnede takarak yüzünü tamamen örtmekten çekinmeyen ilk müzisyendi. Ancak moda dünyasının en önemli isimlerinden biri olmasına rağmen yıllardır yüzünü saklayan Margiela’nın tasarladığı maskelerin ardında bambaşka bir ilham kaynağı var. “Anonim” olanın daha çekici olduğuna inanan tasarımcı, bunun sosyopolitik bir duruş olduğunu söylüyor ve tasarladıklarıyla çeşitli sebeplerden dolayı maskelenen, gizlenen, susan insanlara selam yolluyor.

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