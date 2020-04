Kendileri evde, stilleri doğada

Küçükler bu 23 Nisan’ı dört duvar arasında geçiriyor belki ama 2020 İlkbahar/Yaz çocuk modası, onların doğayla bağlantıda kalmalarını sağlayacak kadar iddialı. Leopar, zürafa, zebra, tırtıl, dinozor gibi hayvan figürleri; süper kahramanların, çizgi karakterlerin tahtını sarsıyor, tişörtlerdeki grafik baskıların yerini lezzetli yaz meyveleri alıyor.

Kız çocuk kıyafetlerinde minik çiçekleri, puantiye ve ekoselerden daha sık göreceğiz. Erkek şortlarında ve gömleklerinde ise dev, egzotik bitkilerin hakimiyeti var. Meyveden hayvana, bitkiden okyanusa kadar doğayı her yanıyla yansıtarak çocukların gardırobuna taşıyan bu trendin sunduğu renk seçenekleri de oldukça fazla. Pembe, mavi ve sarının pastel tonlarının yanı sıra koyu yeşil, bordo, lacivert gibi doygun tonlar da doğanın bin bir haline fon oluşturuyor ve tabii kıyafetlerin formları rahatlığı ön planda tutuyor.









Stil ipuçları



Çocukların sonsuz hayal dünyalarını stillerine yansıtmak ve giyinmelerine yardım ederken onları kısıtlamamak önemli. Yine de ortaya fazla karmaşık bir görüntü çıkmasını istemiyorsanız farklı doğa temalarını birbiriyle karıştırmamaya özen gösterebilirsiniz.



Çocuk kıyafetlerinin gün içinde birkaç kez değiştirilmesi gerekebiliyor, malum. Buna rağmen stil pusulasını kaybetmeden yol almak mümkün. Alışveriş ederken farklı uçlara kayıp beğendiğiniz her şeyi almak yerine, her parça için kombin alternatifi almaya çalışın. Örneğin leopar desenli bir pantolonun üzerine bir tane düz beyaz, bir tane de kaplan figürlü tişört alabilirsiniz.



Kız çocuk kıyafetlerindeki altın, gümüş tonlarında parlak detaylar, her stili anında daha çarpıcı ve şık hale getiriyor. Özellikle 23 Nisan kutlamaları için hayvan desenlerinin yanı sıra bu detayları tercih edebilirsiniz. Erkek kıyafetlerinde ise kabartmalı baskılar doğa figürlerini daha canlı göstermek için ideal