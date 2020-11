'Kendiyle barışık kadınlar artsın istedim'

Kabul etmek gerekir ki hayatımızın en öngörülemez, özellikle yakınlarını kaybeden ve virüse yakalananlar için en zor yılı geride kalmak üzere. Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüsün üçüncü dalgası ile ilgili uyarı gelmişken bu uzun soluklu sürece hem fiziksel hem de zihinsel olarak direnmek gün geçtikçe daha zorlu bir hal alıyor. Artan vakalarla yeniden evlere kapandığımız bir döneme girdik. Karantina tecrübemiz bizi çılgınlar gibi ekmek yapmaktan alıkoyar mı bilinmez ama bağışıklığımızı artırmak için ihtiyaç duyduğumuz hareketliliği sağlamak adına yapabileceklerimiz var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan oyuncu Almila Ada, kurduğu Pointe Stüdyo Online ile bale ve fitness dersleri veriyor. Ada ile online eğitmenlik serüvenini ve pandemide fit kalmanın sırlarını konuştuk.

- Bir süredir online eğitimler vermeye başladınız. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Türkiye’de özellikle genç kızlarda ve kadınlarda spora olan ilgi maalesef çok düşük. Bunun başlıca birkaç sebebi var; bütçe, zaman ve yoğunluk, kendisine hitap eden spor dalını bulamamak, sporu sadece belirli dönemlerde kilo verme aracı olarak görmek gibi. Mart itibarıyla başlayan sosyal izolasyon süreciyle birlikte, bütün bunları ve Kovid-19 şartlarını göz önünde bulundurarak ne yapabilirim diye düşündüm. İnsanların telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı TV’den ziyaret edecekleri bir platform kurmaya karar verdim. Böylece insanlar istediği gün, istediği saatte en rahat hissettiği yerde, kendine vakit ayırabilsin, bu bir lüks olmasın istedim. İçerisinde onlarca yoga, bale ve fitness dersi var. Yönlendirmeli meditasyon videoları var. Her ay başlangıç ve orta seviyelerde 20 ila 60 dakika arası dersler ekliyoruz. İsteyenler için ayrıca online beslenme uzmanı ve psikolog hizmetimiz de mevcut.

- Sanırım yaş sınırı dışında herhangi bir kısıtlama yok derslere katılım konusunda?

Evet, 16 yaş üzeri herkes abonemiz olup, derslerimize katılım sağlayıp, spor yapabilir.

- Sitenizde aynı zamanda bir blog sayfanız da var ve burada uzmanlar sağlıklı beslenme, cilt bakımı ve kişisel gelişim konularında içerikler sunuyor…

Bu platformu kurarken amacım kendine güvenen, vücuduyla barışık kadınların artmasını istememdi. Kadromuzdaki klinik psikolog ve beslenme uzmanı arkadaşımın yazmaya başladığı bir iki blog yazısının ardından her ay çeşitli konularda uzmanlardan yazılar ekliyoruz. Ben küçüklüğümden beri dergilerde benzer konuları okumayı seven biriydim, hem keyifli bir dille yazılmış hem de öğretici blog yazılarını siteye eklemek istedim.

- Sizin de cildiniz ve özellikle saçlarınızın güzelliği konuşuluyor, bu konuda yaptığınız özel şeyler var mı?

Bununla ilgili çok soru alıyorum, hatta bir blog yazısı yazmıştım. Özel olarak yaptığım bir şey yok aslında. Set harici makyaj alışkanlığım yok, saçlarıma ısıyla işlem uygulamıyorum. Doğal, parfümsüz, mümkün olduğunca temiz içerikli ürünler kullanıyorum. Mutlaka her gece temizliyor ve nemlendiriyorum. Neredeyse her gün saçlarımın uçlarını yağlarla beslemeye özen gösteriyorum. Sağlıklı besleniyorum, bence dışarıdan yapabileceklerimizden önce içeriden kendimize iyi bakmak daha önemli. Her öğün en az bir yeşil renk sebze yemeye özen gösteriyorum. Bol su ve bitki çayı tüketiyorum.

“Pandemide dijital dünyayı tanıyıp, öğrendim”

- Çocukluğundan beri hayatında bale ve spor olan biri olarak pandemide zinde kalmak sizi zorlamamış olmalı... Rutininiz devam etti mi?

Dizi setinden çıkıp karantinaya girenlerden olduğum için, o koşuşturma ve yoğunluğun ardından büyük bir boşluğa düşmüş hissettim kendimi ilk haftalarda. Daha sonra “yeni normal” buysa evde neler yapabilirim diye düşünüp yere matımı serip bale, fitness yaptım haftanın birkaç günü, bazen yoga yaptım. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak olumlu faydalarını görmek harika bir his bence.

- Hepimizin hijyen konusunda daha hassas olduğu bu dönemde sizin hassasiyetiniz arttı mı?

Mart ayından beri gerekmedikçe dışarı çıkmayan, sosyalleşmeyenlerdenim. Marttan bu yana birkaç kez dışarıdan yemek yemişimdir, o derece. Korona konusunda benim en büyük tedirginliğim bir başkasına, bir büyüğüme bulaştırma tehlikesi. Ailem ve sevdiklerim için maksimum seviyede dikkat ediyorum.

- Bir dönem Rusya’da yaşamışsınız. Pandemide sağlıklı beslenme ve spora olduğu kadar okumaya da yöneldik. Rus klasikleri indi mi kitaplığınızdan? Neler okudunuz bu süreçte ya da nelere yöneldiniz?

Çok küçüktüm oradayken, okuma yazma öğrenmeye yeni başlayacak kadar küçük... Pandemi döneminde birkaç klasik haricinde kendimi biraz daha dijital dünyayı tanıma ve öğrenmeye verdim. Teknoloji kurdu olmadığım için, Pointe Stüdyo Online çalışmalarına başlarken her şeyi, her detayı öğrenebildiğim kadar öğrenmek istedim. Çekimleri montajlamayı, online güvenli ödeme sistemlerini, hangi kamerayı kullanarak hangi açılardan çekim yapılması gerektiğini vs. Ekibimde sağlıklı beslenmeyle ilgili yazılar yazan bir diyetisyen var ama onunla konuşmadan önce hangi konuları istediğimi araştırıp, cilt bakımı ve türleri ile ilgili Türk ve yabancı yazılmış içerikleri okuyup, izleyerek notlar aldım. Kısacası pandemi süreci benim için verimli ve öğretici geçti.

“Yeteneklerini keşfetmek önemli”

- Çokça etkilendiğimiz olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, siz dizi setlerinde, seyahatlerde vs geçirdiniz bu dönemi. Pandemiyi neredeyse her haliyle deneyimlediniz. Günlük tutuyor ya da notlar alıyor musunuz?

Hayır, günlük alışkanlığımı ilkokul 3’üncü sınıfta bıraktım. Sette ya da genel olarak kalabalık bir ortamda çalışmak durumunda olmak gerçekten çok zor. Maskeli saatler geçirmek de çok zor. Kamera önünde olduğum için set kalabalığında maskesiz olmak, akşam yastığa başını koyarken kendini hasta hissedip paranoyaklık yapmak falan zor tabii. Ama bu da böyle bir dönem deyip hayat motivasyonunu ve pozitif enerjiyi düşürmeden devam etmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme ve spor yapmak da aslında bu güzel duyguları besliyor, o yüzden bu röportajı okuyan herkese tavsiye ediyorum.

- Londra metrosunda karşı karşıya oturduğunuz bir kadının menajer olması ve sizi keşfetmesiyle yolculuğunuz bir anlamda değişmiş. Tesadüflere ya da şansa inanır mısınız?

İnandığım olaylar da oluyor tabii ama “İnsan kendi şansını kendi yaratır” cümlesini de severim. Bir şeyi istemek, hedef koymak, hayal etmek, onun için çok çalışmak, kendi yeteneklerini keşfetmek bu hayatta daha önemli bence.