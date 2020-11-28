Kışa meydan okuyan sıcacık içecekler

İçimizi ısıtan sıcacık içecekler, her zaman kış aylarının vazgeçilmezidir. Ancak bu yıl, pandemi sürecinin hız kazanması ve Kovid-19 virüsünün dalgalar halinde yayılması bu lezzetli kış içeceklerimizi daha da önemli hale getirdi.



Çaylar; olmazsa olmazımız salep, zencefil, anason, rezene, meyan kökü, limon otu, papatya, böğürtlen yaprakları, gül, melisa gibi anında iç sıcaklığı sağlayan doğal ürünlerle harmanlanan demleme içecekler ve bağışıklık kazandıran özel karışımlar şu anda büyük rağbet görüyor. Sadece bizim ülkemizde mi? Elbette değil! Tüm dünyada ama özellikle Asya’da bu konu ayrı bir sektör olarak giderek büyüyor. Kış savunması da diyeceğimiz bu içeceklerle ilgili birçok marka özel tarifler geliştiriyor.



Yani işin özeti evde ya da dışarıda keyifle yudumlayacağımız sıcak içeceklerin sağlığımız açısından da büyük önemi olduğunu hatırlayarak, tercihlerimizi doğru kullanmamız gerekiyor.



Doğru demlemenin incelikleri



Aslında yaz-kış demeden çayda ve diğer karışımlarda en önemli püf noktası doğru demleme. İstanbul’un ilk modern çay evi Dem’in kurucusu ve Ronnefeldt’in Türkiye distribütörü Ömer Çağatay, doğru demlemenin püf noktalarını şöyle anlatıyor: Siyah çaylar 100 derece suda 4-5 dakika, yeşil çaylar 80 derecede 2-3 dakika, bitki karışımları ise 8 dakikaya kadar demlenebilir. Sonrasında tarçın çubuğu, portakal kurusu gibi malzemelerle süsleme yapılabilir. Demlenen yapraklar ve bitkilerin suyla teması kesilmelidir. Bizim kültürümüzde çayı limon dilimiyle içme alışkanlığı çok yaygın. Fakat asidik özelliğinden dolayı limon çayın kimyasını bozduğu için biz önermiyoruz.











İşte size hem içinizi ısıtacak hem enerjinizi artıracak tarifler:



Karanfil Çayı



Dr. Ümit Aktaş



Malzemeler:



6 adet karanfil

1 tatlı kaşığı biberiye

1 başparmağı boğumu zencefil 250 cc kaynar su



Hazırlanışı:



Karanfil, zencefil ve biberiyeyi cam veya porselen bir fincana koyup üzerine kaynar su ekleyin. Fincanın ağzını kapatıp 10 dakika demleyin. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz.



Masala Chai (Ronnefeldt)



Malzemeler: Güçlü bir yaprak siyah çay (tercihen Assam) l Taze zencefil l Yıldız anason l Tarçın çubuğu l Tane karabiber l Karanfil Rezene l Süt l Tatlandırıcı (şeker, bal)



Hazırlanışı: Baharatları bir arada havanda hafifçe ezin ve bir karışım oluşturun. 250 mililitre bir demlik için 2-3 gram çay (bir silme tatlı kaşığı) yeterli olacaktır. 100 derecede kaynayan suya çay yaprakları ve hazırladığınız baharat karışımını ekleyip 10 dakika boyunca demleyin. Demlendikten sonra tercihe göre yarım fincan süt ekleyebilirsiniz. Kişisel tercihe göre daha fazla süt ile şeker veya bal eklenebilir.



Enerji Çayı (Noir Pit)



Malzemeler: 1 tatlı kaşığı rooibos (aktarlarda bulabilirsiniz)



1 tatlı kaşığı limon otu

1 dilim kurutulmuş portakal

1 çay kaşığı hibiskus

3-4 adet kurutulmuş böğürtlen

Yarım çay kaşığı kuru nane ya da 4-5 yaprak taze nane



Hazırlanışı: Malzemeleri demliğe koyup 800 mililitre (4 su bardağı) 90 derece sıcak suyla 5 dakika demleyin. Servis esnasında fincanınıza bal ilave edebilirsiniz.



Sıcak Çikolata (Caffe Vergnano)



Malzemeler:

200 mililitre süt (1 su bardağı)

40 gram çikolata tozu (Caffe Vergnano)



Hazırlanışı: Sütü bir cezveye alıp çikolata tozunu ekleyin. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Çikolatanın ilk katı hale getirildiği şehir Torino’dur. Halen artizan çikolata üretiminde çok önemli bir kenttir.



Koruyucu Antiseptik Demleme



Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci (İç Hastalıkları Uzmanı, Fitoterapi uzmanı)



Malzemeler:



Rendelenmiş 1 tatlı kaşığı zencefil kökü

Ezilmiş 3 adet kuşburnu meyvesi

1 tatlı kaşığı adaçayı yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik yaprağı

1 tatlı kaşığı nane yaprağı

Kabuğu ile birlikte bir dilim portakal



Hazırlanışı: Zencefil, kuşburnu ve portakalı 10 dakika kısık ateşte kaynatın; altını kapatıp sonra diğer içeriğe ekleyerek 10-15 dakika demleyin. Kalan kısım soğutulduktan sonra boğaz antiseptiği olarak gargara yapılabilir. Çaylar içildikten ve gargara edildikten sonra 45 dakika kadar başka bir şey yiyip içmemeye dikkat edilmelidir.



Salep



Malzemeler:



1 litre sütMalzemeler:

1 litre sütl 2 tatlı kaşığı toz salep

2 yemek kaşığı şeker

Tarçın



Hazırlanışı: Aktarlardan toz salep alabilir veya baharat öğütücünüz var ise yumru olarak alıp toz haline getirebilirsiniz. 1 litre süt için 2 tatlı kaşığı salep yeterli olacaktır. Sütünüzden bir bardak ayırıp gerisini bir tencerede ısıtmaya başlayın. Salebinizi nişasta açar gibi soğuk süte ekleyip karıştırarak homojen hale getirin. Daha sonra ılıyan süte sürekli karıştırarak ilave edin. 2 çorba kaşığı şekeri de ekleyip karıştırmaya devam edin. Kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Toz tarçınla servis edebilirsiniz.