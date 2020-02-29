BİST105.994-4,01EURO6,880,92USD6,230,52ALTIN317,06-2,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerCumartesi Haberleri Kitaplık
    ABONE OL
    29.02.2020 - 04:00 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık
    Gülden Öktem

    BİR KADIN YÜREĞİ

    Maya Angelou / Çev: Doğacan Dilcun Doğan / Everest Yayınları / 32 lira

    Şair, romancı, müzisyen ve aktivist Maya Angelou, otobiyografik romanı “Bir Kadının Yüreği” ile okurunu ‘50’lerin, ‘60’ların Amerikası’na götürüyor ve ırkçılık gerçeğinin ortasında bırakıyor. Billie Holiday, Malcolm X, Martin Luther King ile dostluğunun arka planını anlattığı bu romanda Angelou, oğluyla olan ilişkisini de hikayeleştiriyor.

    HAFIZA SANATI

    Frances A. Yates / Çev: Ayşe Deniz Temiz / Metis Kitap / 58 lira

    Antik Yunan’da icat edilen hafıza sanatı önce Roma’ya aktarıldı, oradan Avrupa geleneğine yerleşti. Yates’in bu klasikleşmiş kitabı, hafıza sanatının Antik Yunan, Ortaçağ ve Rönesans boyunca geçirdiği dönüşümü inceler.

    BENDEN BİZE

    Seran Demiral / Tudem Yayınları / 19 lira

    Demiral’ın “Benden Bize”si büyüme, kişilik oluşturma ve kendini keşfetme sürecinde sorularına yanıt arayanların düşünsel yolculuklarına rehberlik eden “Kafası Karışıklar” serisinin ilk halkası.

    28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona Virüsü için hangi maskeler tercih edilmeli? Maske Corona Virüsünden korur mu?

    Corona Virüsü için hangi maskeler tercih edilmeli? Maske Corona Virüsünden korur mu?

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    NATO 4. ve 5. madde nedir?

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

    Sıradaki Haber