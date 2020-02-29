BİR KADIN YÜREĞİ



Maya Angelou / Çev: Doğacan Dilcun Doğan / Everest Yayınları / 32 lira



Şair, romancı, müzisyen ve aktivist Maya Angelou, otobiyografik romanı “Bir Kadının Yüreği” ile okurunu ‘50’lerin, ‘60’ların Amerikası’na götürüyor ve ırkçılık gerçeğinin ortasında bırakıyor. Billie Holiday, Malcolm X, Martin Luther King ile dostluğunun arka planını anlattığı bu romanda Angelou, oğluyla olan ilişkisini de hikayeleştiriyor.



HAFIZA SANATI



Frances A. Yates / Çev: Ayşe Deniz Temiz / Metis Kitap / 58 lira



Antik Yunan’da icat edilen hafıza sanatı önce Roma’ya aktarıldı, oradan Avrupa geleneğine yerleşti. Yates’in bu klasikleşmiş kitabı, hafıza sanatının Antik Yunan, Ortaçağ ve Rönesans boyunca geçirdiği dönüşümü inceler.



BENDEN BİZE



Seran Demiral / Tudem Yayınları / 19 lira



Demiral’ın “Benden Bize”si büyüme, kişilik oluşturma ve kendini keşfetme sürecinde sorularına yanıt arayanların düşünsel yolculuklarına rehberlik eden “Kafası Karışıklar” serisinin ilk halkası.