Korona günlerinde festival

İKSV 24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım’da seyircisiyle buluşuyor. Hem de dijital platformdakilerden çok fiziksel oyunla. Bu yıl ikisi yabancı 19 adet fiziksel mekanda, yine ikisi yabancı 10 adet de dijital platformda performansların yer alacağı festivalden sizler için bir seçki hazırladık. Fiziksel mekanlarda neler var?

BABAMI KİM ÖLDÜRDÜ?

INTERNATIONAL THEATER AMSTERDAM





Festivalin Hollanda’yla yaptığı iş birliğinin ürünü iki fiziksel oyundan biri “Babamı Kim Öldürdü?”, Édouard Louis’nin romanından bir uyarlama. Bir iş kazasından sonra çalışamaz duruma gelen babasını ziyarete giden yazar karşısında alkol, yoksulluk ve zor çalışma koşulları yüzünden enkaz haline gelmiş bir adam bulur. Seçkin sınıfın bu alt sınıf dramını estetize etmesine öfkelenen yazarın bu tepkisi sert bir gerçeklikle sahneye taşınmış. Ivo van Hove’un yönettiği oyunda Hans Kesting oynuyor. 27-28 Kasım 20.30 Zorlu PSM Drama Sahnesi

BEN ANADOLU

MAM’ART TİYATRO





Binlerce yıldır Anadolu’yu var eden kadınlar, Güngör Dilmen’in klasikleşmiş eserinde buluşuyor. Yıldız Kenter’in ölümsüzleştirdiği metin “Ben Anadolu”, Anadolu’nun farklı çağlardan kadınlarının bir resmi geçidi. Ayça Bingöl’ün oynadığı Feri Baycu Güler’in yapımcılığını, Görkem Yeltan’ın rejisini üstlendiği projenin müzik direktörü Baba Zula.

22-23 Kasım 20.30 Zorlu PSM Drama Sahnesi / 28 Kasım 15.00 Caddebostan Kültür Merkezi

MANHATTAN’IN İYİ TANRISI

TİYATRO MOTUS





Avusturyalı yazar Ingeborg Machmann “Faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlar” der. Yazarın radyo tiyatrosu olarak yazdığı “Manhattan’ın İyi Tanrısı”, sahne eseri olarak festivalde. Oyun 1957’nin Manhattan’ında geçiyor ama metropol yaşamına ve modern insan ilişkilerine yaklaşımıyla son derece güncel. Gizem Pilavcı’nın yönettiği oyunda Umut Barış Taşdemir, Anıl Kır, Burcu Ger, Gülnara Golovina, Barış Eroğlu oynuyor.

1 Aralık 20.30, Moda Sahnesi

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARDAN BİR SEÇKİ

KUĞU GÖLÜ

CLUB GUY & RONI, SLAGWERK DEN HAAG, TOMOKO MUKAIYAMA

Club Guy & Roni, klasik eserleri yeniden yorumlamalarıyla tanınıyor. Canlı yayınla seyirciyle buluşacak “Kuğu Gölü”, festivalde üç ayaklı bir proje olarak yer alıyor. Çevrimiçi, çevrimdışı ve paralel yürütülen bir etkinlik projenin parçaları. Özü ise, hayal alemine kaçma arzumuzla gerçeklikten kopma korkumuzun arasındaki çelişkiye odaklanıyor. Hollanda’da bir mekanda bulunan fiziksel olarak gerçek seyirci sahneden sahneye öykünün nasıl gelişeceğine karar verirken çevrimiçi seyirci masalın sonunu belirliyor. Dünyanın en klasik balelerinden birine sıra dışı bir biçimde yaklaşan performans, festivalin kaçırılmaması gereken projelerinden biri. 70 dakika süren gösteri 20 dakikada bir yeniden başlayacak ve dokuz kez tekrar edecek. 18 - 19 Kasım 20.00 Biletler için: nitehotel.nl

TERK EDİLMİŞ KIYILAR

NEGATİF FOTOĞRAFLAR - GALATAPERFORM

Video, ses, performans ve yerleştirmenin birleşiminden bir estetik ortaya çıkaran “Terk Edilmiş Kıyılar // Negatif Fotoğraflar”; performans, video, ses ve yerleştirmeyle mekânının dönüştürülmesini hedefliyor. Projede oyuncunun bedeni ve sesi, bir ailenin aile yemeğinde bir türlü bir araya gelememesi anlatısı üzerinden diğer tüm teatral araçlarla bütünleşiyor. Seyirci önce oyuna sanal dünyada katılıyor, sonra oyunun gerçekleştiği mekanı Yapı Kredi bomontiada’da ziyaret edebiliyor. Yazan: Ferdi Çetin, yöneten: Yeşim Özsoy, oynayanlar: Yaman Ceri, Nazlı Bulum, Meral Çetinkaya, Banu Fotocan, Ahmet Ayaz Yılmaz.

21 Kasım - 1 Aralık arasında, online.iksv.org

VARLIK

PODACTO

“Varlık”, 1940’ların İstanbul’unda Galata’da yaşayan azınlık ve yoksul bir ailenin Varlık Vergisi’yle başa çıkmaya çalışmasının öyküsü. Kulak tiyatrosu olarak festivalde yer alan oyunu yazan ve yöneten Aksel Bonfil, ses tasarımı Oğuzhan Akalın’a ait. Oynayanlar: Cengiz Bozkurt, Esra Dermancıoğlu, Salih Bademci, Ahsen Eroğlu.

14 Kasım-1 Aralık arasında, online.iksv.org

DOPO LA BATTAGLIA

PIPPO DELBONO COMPANY





Pippo Delbono’nun bu çalışmasında fiziksel ve zihinsel olarak gelecekle gerçeklik arasındaki gri bir bölgeye taşınıyor seyirci ve varoluşsal karanlığın kapılarını açarak gerçek dünyanın acısını ortaya çıkarıyor. Müzik, dans, ritm, sözler, şiir ve bütün bunların arasındaki uyum biraz da hayal dünyasının gerçekliğin acısını azaltabileceğine dair bir öneride bulunuyor.

14 Kasım - 1 Aralık arasında, online.iksv.org

VİŞNE BAHÇESi

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI





Çehov dünyasının bir yol haritası diyebileceğimiz bu güzel klasiği yaratıcı ve yetenekli yönetmen Mehmet Birkiye yorumluyor. Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Sezen Düzakar Çetindaş, Ezgi Özbalı, Nuri Karadeniz, Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Seda Güven Şahin, Emre Işık, Zeynep Özan, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Nursel Çeliktürk, Cansu Mengüç, İsa Karslı. 19 Kasım 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

KISA OYUNLAR / MEKÂNLAR 3

TİYATRO OYUN KUTUSU





Tiyatro Oyun Kutusu’nun üç kısa oyunu adeta ‘tiyatral bir sergi’. Projede İbrahim Alp Okur’un metni “Sonrası Sessizlik” bir Hamlet yeniden okuması, Cana Gedik Aykutlu’nun “Karanlık”ı kültürel kodlarımıza işlemiş sorunlu olgularla bizi yüzleştiriyor, “Ölü Kadınlar” ise katledilen kadınların öbür dünyada attıkları çığlıkların sesi oluyor. Festival ruhuna uygun, mekan ve anlatı algılarına sıra dışı yaklaşan bir proje. Serdar Saatman’ın yönettiği oyunda Rüçhan Çalışkur, Burcu Karakaya, Ulvi Kahyaoğlu, Sevcan Yaman, İpek Sevenler, Merve Nur Bengi, Alperen Aldanmaz, Gonca Altıntaş, Nezir Çınarlı, Tuana Sunar, Onur Çırak, Muratcan Canbaz oynuyor.

19 - 20 - 21 Kasım 18.30 ve 20.30, Yapı Kredi bomontiada

GOMİDAS

YOLCU TİYATRO





Osmanlı döneminde yaşamış, Ermeni, Osmanlı ve dünya kültüründe önemli bir yeri olan müzisyen Gomidas ile son yıllarını geçirdiği akıl hastanesinde buluşan seyirci, sanatçının zihniyle Kütahya’dan Eçmiyadzin’e, Berlin, Paris ve İstanbul’a bir yolculuğa çıkıp Ermenistan kırsalından topladığı şarkılardan 1915 felaketine müzisyenin yaşamına ve çalışmalarına eşlik ediyor. Bu eşsiz öyküye Lusavoriç Korosu eşlik edecek. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği oyunda Fehmi Karaarslan oynuyor. 27 Kasım 20.30, 29 Kasım 20.30 Surp Vortvots Vorodman Kilisesi

DIAGONALE ASCENDANTE

RETOURAMONT





Festivalin açılış oyunu “Diagonale Ascendante”, bedenlerin yerçekimiyle imtihanı üzerine Retouramont tarafından gerçekleştirilen bir proje. Projede dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert bedenin yükseklikle ilgili sınırlarını dik bir yapıya yerleştirdikleri bir aletle oraya tırmanarak sorguluyor. Koreografi ve sahneleme Fabrice Guillot imzasını taşıyor. 14 Kasım 20.00, 15 Kasım 15.00 ve 20.00, Yapı Kredi bomontiada Yapımın çevrimiçi gösterimi 21 Kasım’dan itibaren İKSV YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

MAP TO UTOPIA

PLATFORM TİYATRO & FRINGE ENSEMBLE





Ceren Ercan “Map to Utopia”da dijital sinyaller yerine dayanışmayla örülmüş bir ağ ile birbirimize bağlı olduğumuz bir kent düşlemiş. 20 avatarla dört farklı semt simülasyonu yaratılıyor ve seyircileri bu semtlerde birbirine komşu karakterlerin yolculuklarını yaratmaya davet ediyor. Konsept: Ceren Ercan, Frank Heuel, Mark Levitas, Annika Ley, Fehime Seven. Yöneten: Frank Heuel Oynayanlar: Alican Yücesoy, Elif Ürse, Ersin Umut Güler, Gizem Erdem, Okan Urun

25-26 Kasım 20.30, Babylon

IPHIGENIA AULIS’TE

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI

“Iphigenia”, Kral Agamemnon’un Truva Savaşı öncesinde zafer için, tanrılara yaranmak için kızını kurban etmesini anlatır. Klasiklere getirdiği çağdaş yorumlarla tanıdığımız yönetmen Serdar Biliş oyunu günümüzdeki savaşlar ve aile trajedilerinin sebep olduğu acılarla paralellik kurarak yorumlamış. Aslı Öngören, Murat Garipağaoğlu, Irmak Örnek rol alıyor.

26 Kasım 20.30, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

UNUTMAK

Bir Hatırlama Projesi

MEKAN ARTI

Emekli gazeteci Arel’in hayat hikayesi üzerinden Beyoğlu’nun gizli saklı köşelerine bir tura çıkıyoruz. Projeye seyirciler kulaklıklarla yürüyerek katılırken sokaktan geçenler de projenin bir parçası oluyor. Oyun hem kent belleğinde bir gezinti hem de her katılımcı için özgün bir macera. Metin Didem Kaplan’a, konsept, kurgu ve reji Ufuk Tan Altunkaya’ya ait. Oynayanlar: Ceylan Dizdar, Atlas Karan Tumluer, Simge Ayvazoğlu.

28 - 29 Kasım 15.00 - 18.30, 30 Kasım - 1 Aralık 17.00 - 20.00 İstiklal Caddesi

MADAM GİYOTİN

K! KÜLTÜRAL PERFORMING ARTS

“Madam Giyotin”, fikirleri ve eylemleriyle feminist bir akımın parçası olmuş ve giyotinle idam edilmiş dört kadını zamanın ve makanın dışında bir atmosferde buluşturuyor. Feminist oyun yazarı Olympe, gözü pek suikastçı Charlotte, casus Marienne ve ileri görüşlü kraliçe Marie. Karakterler kendilerine verilen öykünün kontrolünü de ele geçiriyor. Lauren Gunderso’un yazdığı metnin proje tasarımı, konsepti ve rejisi Yağmur Yağmur’a ait. Oynayanlar: Betül Arım, Zeliha Gürsoy, Simel Aksu, Buket Gülbeyaz. 17 Kasım 20.30, Fişekhane 2. Sahne