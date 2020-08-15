Korona sonrası kıyafet kodları

Koronavirüs pandemisi, tüm dünyada sosyal yaşam alışkanlıklarını kaçınılmaz olarak değiştirdi. “Yeni normal” dediğimiz mesafeli hayatımız, evimizin etrafında dönüyor. Özellikle evden çalışma pratikleri, vaktimizin çoğunu harcadığımız işyeri/ ofis ortamından da uzaklaşmamıza neden oldu. Buna bağlı olarak da koronavirüs öncesi hayatın vazgeçilmezi sayılan birçok alışkanlığa veda ettik. En başta da giysi alışkanlıklarımıza; çünkü artık giymek zorunda olduklarımızı değil, giymek istediklerimizi giydiğimiz bir dönemdeyiz. Bu da kıyafet kodlarımızda rahatlığın ön planda olduğu yeni bir döneme işaret ediyor. İşte koronavirüs sonrası dönemde değişen kıyafet kodlarımız:

Sütyenler fora

Fransa’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, karantina süreciyle birlikte kadınlar sütyen kullanmaktan önemli oranda vazgeçti. Ifop araştırma şirketinin yürüttüğü çalışma, sütyen takmama eğiliminin özellikle genç kadınlar arasında yaygınlaştığını gösteriyor. Buna göre, 25 yaş altı her 6 kadından biri (yüzde 18) kesinlikle sütyen takmıyor. Araştırmada, sütyen takmama rahatlığına alışanların artık bunu gündelik hayatın parçası haline getirmeye başladığı dile getiriliyor.

Terliksiz asla

İngiltere’de faaliyet gösteren online alışveriş sitesi Lyst, haziran ayı itibarıyla parmak arası terlik aramalarının yüzde 53 arttığını açıkladı. Konuyla ilgili The Guardian’a konuşan, ayakkabı markası Tkees kurucularından Jesse Burnett, “Evden çalışma pratiklerinin bu kadar popülerleştiği bir dönemde, alışveriş alışkanlıklarımızın ofis ortamının gerektirdiği ve uygun bulduğu kodlara göre şekillenmesi beklenemez” diyor.

Zoom gömleği

Evet, evden çalışmak rahatlığı öne çıkardı ama o kadar da değil. Dijital yolla da olsa, hâlâ ciddi iş toplantılarına katılmak zorundayız. Ama yarım saatlik bir toplantı için de bütün günü takım elbiseyle geçirmenin anlamı yok. Çözüm basit: Zoom gömleği. Urban Dictionary’ye “Zoom shirt” olarak giren bu ifade, sandalyenin arkasına asılı şekilde bekleyen ve popüler video görüşme uygulaması Zoom üzerinden ani bir toplantı çağrısı üzerine hemen giyilerek ciddi bir görünüme bürünmenizi sağlayan gömleği tanımlıyor. LinkedIn üzerinden yapılan bir kamuoyu araştırması, evden çalışanların yüzde 42‘sinin bir Zoom gömleği olduğunu ortaya koyuyor.