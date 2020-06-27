Küçük kutlama büyük mutluluk

Düğün sezonu, “yeni normal”in getirdiği sosyal mesafeli önlemler eşliğinde açılırken, evlenmek üzere olan pek çok çift de planlarını nikah töreni ile yakın çevre arasındaki küçük kutlamalara dönüştürüyor. Son zamanlarda en sık duyduğum sorulardan biri de sezonun küçük kutlama yapacak gelin adaylarından gelir oldu: Bu durumda ne giymeliyim?

Neyse ki 2020 İlkbahar/Yaz gelinlik ve couture koleksiyonlarındaki modeller arasında hareket özgürlüğünüzü kısıtlamayacak, ağır saç ve makyaj desteği isteyemeyecek ve defalarca provaya gitmenizi gerektirmeyecek pek çok seçenek var. Düğününüz nasıl olacaksa olsun, hepsi de doğru aksesuarların desteğiyle farklı kutlama türlerine uyum sağlayabilecek kadar iddialı.

Pantolondan vazgeçemeyenlere

Gündelik hayatında etek ve elbise giymekten hoşlanmayıp pantolondan vazgeçemeyen biriyseniz, neden hayatınızın en özel günlerinden birinde stilinizden ödün veresiniz? Pantolon sevenler şanslı ki, markaların 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarında kutlama mutluluklarına eşlik edecek kadar şık pantolon ve tulum alternatifleri var. Kısa bir duvak ve hoş bir çiçek buketinin dokunuşuyla yılın en havalı gelinlerinden biri olmak

zor değil.

‘Mini’ parti başlasın

En yakın arkadaşlarınız ya da ailenizle evde ya da bir bahçede eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız, parti kıyafetini andıran mini elbiseler tam size göre. Hani kabarık etekli gelinlik giyenler düğün sonrası partilerde mini elbiselere geçip rahatlıyor ya, siz gün ya da gece boyunca o rahatlıkta olabilirsiniz. Boncuk işlemeleri, asimetrik omuzlar ve eteklerdeki püskül detayları mini elbiseleri sıkıcılıktan kurtarıyor, tabii elbise mini olunca ayakkabıların şıklığına ekstra özen göstermek gerekiyor.

Ceket zarafeti

Nikâhta beyaz ceket giyme fikri size sıkıcı mı geliyor? Öyleyse “Sex and the City” filminde Carrie Bradshaw’un ya da 1972’de Bianca Jagger’ın giydiği nikâh kıyafetlerine göz atmanızı öneririm. Bu sezon Chanel, Christian Dior, Givenchy, Ralph&Russo gibi pek çok markanın couture koleksiyonunda yer alan modeller, incecik beyaz bir ceketle ne denli zarif görünülebileceği konusunda bizlere ilham veriyor. Trendlerden bağımsız, fotoğraflarda bile eskimeyecek zamansız bir seçim yapmak isteyenler için ideal.

Tek dokunuş yeter

Metrelerce uzayan bir kuyruğu, kat kat eteği, pulları, payetleri olmasa da uzun, beyaz bir elbiseyle iddialı bir gelin olmak mümkün. İddialı olmanızı sağlayan bazen derin bir yırtmaç, bazen volanlı bir dekolte, bazen ışıltılı düğmeler, bazen de yalnızca elbisenin kumaşı ve dokusu olabilir. Yeter ki gözünüz öne çıkabilecek ayrıntılarda olsun. İlham için Oscar de la Renta, Alexis Mabille, Chanel ve Antonio Grimaldi’nin couture koleksiyonlarına bakın.