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    16.01.2021 - 03:01 |

    Kültür ajandasından musiki tınıları yükseliyor

    Yunus Emre Enstitüsü tarafından ilki geçtiğimiz yıl yayımlanan Türk Kültür Ajandası bu yıl “Türk Musikisi” ana temasını işleyerek hazırlandı.

    Kültür ajandasından musiki tınıları yükseliyor

    Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, dünya toplumlarının Türkiye’yi daha yakından ve doğru bir şekilde tanımasını sağlamak amacıyla hazırlanan ajandada bu yıl Türklerin bin yıllardır yoğun olarak kullandıkları gök rengi seçilmiş. Geçtiğimiz yıl Türkçe-İngilizce olan ajandanın yayım diline Arapça, Fransızca ve Rusça da eklenmiş. Dağıtımı enstitü tarafından gerçekleştirilen ajanda da ayrıca Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle Yunus Emre ve eserlerinin tanıtımına da yer veriliyor.

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