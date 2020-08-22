Kulübeler maestrolara emanet

Ercan Taner’in “Sergen attı şampiyonluk geldi” haykırışı dün gibi kulaklarımda oysa o dünün üzerinden tam 17 yıl geçmiş... Sergen Yalçın, onu sahada benzersiz kılan yeteneğiyle yıllarca tüm futbolseverleri kendine hayran bıraksa da alt yapısından yetiştiği Beşiktaşlılar için başka bir anlam ifade etti daima. Kartal yuvasının son harikalarından olan Sergen Yalçın’ı Beşiktaş kulübesinde her görüşümde yadsınamaz “Yaşlandık yahu” dökülüveriyor dudaklarımdan... Beşiktaş’ın efsane oyuncusu Sergen Yalçın’a teslim ettiği hocalık koltuğu dünyanın birçok kulübünde de tıpkı Sergen gibi sahalarda izlediğimiz, yeteneğine hayran kaldığımız ve belki de turnuvalarda çıkartmalarını biriktirdiğimiz isimlere emanet.



Fenerbahçe de eski futbolcusu Erol Bulut’a teslim etti takımı. Gurbetçi futbolcu Erol Bulut’u sarı lacivertlilerin efsanesi olarak nitelemek tam olarak mümkün olmasa da genç teknik adamın hem Almanya’da hem Türkiye’de hoca olarak başarıları Fenerbahçe’nin doğru bir tercih yaptığını düşündürüyor. Türkiye Süper Lig’i küme düşmenin kaldırılması sonrası takım sayısıyla tartışıladursun takımlarını kulübün eski yıldızlarına emanet etme geleneği diğer liglerde de oldukça yaygın.













Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki farklı mağlubiyeti sonrası Ouique Setien’in görevine son vermesinin ardından takımın başına Ronald Koeman’ı getirmesiyle kulübelerini efsanelerine emanet eden takımlara göz atalım istedik.



Uykusuz gecelere hazır mısın Pirlo?



Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’nın kupa kazanması belki haber değeri taşımaz ama 8 gol yemesi kesinlikle işlerin yolunda gitmediğini gösterir. Bayern Münih karşısında alınan farklı yenilgi sonrası Katalan ekibi beklenen hamleyi yaptı ve teknik direktör Quique Seiten’in görevine son verdi. Barca, pek çok ismin geçtiği kulübesi için Barcelona’da 6 yıl forma giyen ve kulübe Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandıran golü atan efsanesi Ronald Koeman’ı seçti. Sadece Juventus değil aynı zamanda Inter ve Milan’ın da formasını terleten İtalya’nın efsanelerinden Andrea Pirlo kimsenin ummadığı şekilde Juventus’un hocası olarak açıklandı. Milan ve İtalya milli takımından takım arkadaşı ve bir Milan efsanesi olan ve bugünlerde hocalık kariyerine Napoli’de devam eden Gattuso, Pirlo’nun şimdi mahvolduğunu iddia etti! Pirlo’nun bu tatlı hoş geldin açıklamasından sonra gözü korkar mı bilinmez ama Gattuso’ya göre kitaptan öğrenemeyeceği bu yeni deneyim için Pirlo’nun uykusuz gecelere hazır olması gerekiyor zira saha içinde ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunuzun hiçbir önemi kalmıyor sahanın kenarında.











Lampard’ın üzerindeki baskı artacak



Oyunculuk kariyerindeki başarılarını teknik direktör olarak da yaşamayı başaran Zinedine Zidane belki de bir efsane için Real Madrid’te rüya gibi bir hocalık deneyiminden sonra ayrılmış fakat ayrılık uzun sürmemişti. Zidane unutulmaz performanslara imza attığı Real Madrid’in kulübesinde yine taraftarın en çok güvendiği isim olacak. Chelsea dediğinizde aklınıza gelen ilk üç şeyden biri muhakkak Frank Lampard olur. Mavilerin Mourinho’nun ligi domine ettiği ilk döneminde ve sonrasında orta sahanın yıldızı olan Lampard, kaptanlığını da yaptığı takımı geçen sene devraldı.











Ligde istedikleri gibi gitmeseler de kulübün Franky’e kredisinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Tabii Rus milyarder Abramovic’in bir çılgınlık yapacağı tutmazsa! Londra’nın mavileri gibi kırmızıları da Wenger sonrası bir türlü aradığını bulamamış görünüyor. Arsenal, bir dönem formasını giyen İspanyol çalıştırıcı Mikel Arteta’ya emanet.





Uzun yıllardır beklenen rekabetçi yapıdan uzak kalan Arsenal başarıya o kadar aç ki Arteta için işler hiç de kolay değil. Kulübü eski oyuncusuna emanet eden bir diğer Premier Lig ekibi de Manchester United. Kırmızı Şeytanlar Portekizli çalıştırıcı Mourinho’nun görevine son verdikten sonra Alex Ferguson’a dönüşümünü hayal ettikleri Ole Gunnar Solskjaer’e emanet etti takımı. Kulübede gördüklerimizin yanı sıra Benjamin Button gibiyim diyen Zlatan İbrahimovic gibi sahada daha epeyce olacağının sinyallerini verenler bir yana Dider Drogba gibi ülkesinin federasyon başkanlığına aday olanlar bile var. Dileyelim Messi ve C. Ronaldo daha uzun yıllar kulübeden uzak olsunlar.





