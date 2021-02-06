Lezzet şehri Gaziantep’in yeni gözdesi KünefeHan

Künefe en sevdiğim tatlıların başında gelir. Daha karşıdan lezzetini anlarım diyecek kadar da meraklısıyım. KünefeHan’ın künefesini ilk tattığımda inanın bir lezzet şoku yaşadım. Üstelik Hatay’da değil baklava diyarı Gaziantep’te bir künefeciden bahsediyorum. Künefe ismini duyunca eminim hepinizin aklına önce Hatay gelmiştir. Doğaldır, çünkü kökeni Orta Doğu’ya uzanan künefenin Türkiye’deki anavatanı Güneydoğu yöresi özellikle de Hatay olarak biliniyor. Durum anlaşılıyor ki Gaziantep KünefeHan’la künefe konusunda da bir iddia ortaya koyacak.

Künefe Han’ın yaratıcıları

Coşkun Yaycı ve Ahmet Berk Asan, iki genç girişimci. Biri mutfaktan yetişme diğeri aileden sektörün içinde. Bir araya gelerek gastronomi dünyasının lezzet şehri Gaziantep’te yepyeni bir markayı hayata geçirdiler. KünefeHan klasik künefe tarifinin yanı sıra değişik malzemelerle zenginleştirdiği 35 farklı çeşidiyle Gaziantep’e başka bir renk daha kattı.









Coşkun Yaycı Gaziantep doğumlu. Mesleğe birçok Gaziantepli çocuk gibi çıraklıkla başlıyor. İlk çalıştığı yer, Gaziantep’in en eski ve en meşhur katmercisi Abdulkadir Batur. Coşkun, ustasının yanında pişiyor, kendini geliştiriyor.

Ahmet Berk Asan İstanbul doğumlu. Yıllarca ABD’de yaşıyor ve eğitimini tamamlıyor. Bu arada birçok ülkede çalışıyor, iş yapıyor. Babası herkesin etin profesörü olarak yakından tanıdığı, gastronomi sektörünün uluslararası ismi Cüneyt Asan. Cüneyt Asan aynı zamanda bir Gaziantep sevdalısı. Belli ki bu sevda oğluna da geçmiş. Berk’in et konusunda ustalığını ve babasının yanında çok iyi yetiştiğini biliyorum. Şimdi kendi kanatlarıyla tatlı mı tatlı bir dünyaya uçuyor. Çeşit çeşit künefeler Coşkun Yaycı’nın ustalığıyla birleşerek misafirlerin beğenisine sunuluyor.









Menüde katmer de var

İşin hoş tarafı, KünefeHan, sadece künefe üzerine kurulu bir işletme değil. Katmer ve özel dondurma çeşitlerine de yer veriyorlar. Muska katmeri, midye katmer ve burmalı katmer ön planda. Kakaolu kadayıflar da en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor. Dondurma, verdikleri reçete doğrultusunda Kahramanmaraş’ta üretiliyor. Bazı ürünlere de çikolata eklemişler. Çikolata Belçika’dan geliyor. Coşkun Yaycı ve Berk Asan, Gaziantep’in yeniliklere açık bir şehir olmasından çok mutlu. KünefeHan, pandemi sürecinde evlere servisin sınırlarını genişletmiş. Yani canınız çekerse hemen getirtebilirsiniz. Paket servis ve Gel-Al-Götür dışında diğer şehirlerden gelen sipariş taleplerini yetiştirmek için de gece gündüz çalışıyorlar.









KÜNEFE



Evde rahatlıkla yapabileceğiniz künefe tarifi (2 kişilik tepsi)



Malzemesi:



180 gram doğranmış çiğ kadayıf

100 gram çekilmiş Antep fıstığı

180 gram Hatay peyniri

120 gram sadeyağ



Şerbeti için:



85 gram şeker

40 mililitre su



Hazırlanışı: Sadeyağın yarısını tepsiye döküp güzelce yağlayın. Çiğ kadayıfın yarısını sadeyağın üzerini kaplayacak şekilde tepsinize yayın. Antep fıstığını kadayıfın üzerinde boş yer kalmayacak şekilde serpin. Daha sonra Hatay peynirinizi yayın ve kalan çiğ kadayıfla üzerini kapatın. Pişirmek için ocağınıza alın. Künefeyi kısık ateşte tepsiyi döndürerek 7 dakika pişirin. Buradaki asıl amaç künefenin her bölümünün eşit oranda pişmesini sağlamak ve yanmasını önlemek. Kalan sadeyağı başka bir tepsiye elinizle güzelce yayın. Ardından bir yüzü pişmiş olan kadayıfınızı pişmiş tarafı üste gelecek şekilde diğer tepsiye aktarın ve o tepsiyle yine 7 dakika çevirerek pişirin. Şekerli suyla kaynatın ve elde ettiğiniz şerbeti oda sıcaklığında pişmesi sonlanmakta olan künefenin üzerine bir kepçe yardımıyla dökün. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.



Künefenin püf noktaları



Künefe yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey hammadde. Kesinlikle Hatay peyniri kullanılmalı. Bu peynirin en büyük özelliği tuzsuz oluşu ve sıcakla temas ettiği zaman sünmesi. Önemli olan diğer bir noktaysa sadeyağ. Özellikle nisan-mayıs aylarında otlamış koyunların sütlerinden yapılan Urfa sadeyağı künefenin olmazsa olmazı. Çiğ kadayıf için kullanılan un sert ve esmer buğdaydan üretilmeli. Künefenin şerbeti mutlaka piştikten hemen sonra, oda sıcaklığında üzerine dökülmeli. Yapılan en büyük hatalardan biri sıcak künefeye sıcak şerbet hazırlanması.