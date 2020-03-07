Made in Turkey

Bazen bir markanın binlerce dolar harcayarak yapamadığı reklamı, ünlü bir isim o marka adına kolayca yapabiliyor. Özellikle de sosyal medya ve internet sayesinde herkesin giydiği kıyafetin anında görüldüğü bu çağda, ünlü isimler tarafından tercih edilmek gerçekten çok önemli. Hatta hem bilinirliği artırdığı hem de ürünü cazip kıldığı için piyango değerinde bile diyebiliriz. Ne gurur verici ki, son yıllarda ünlü isimler tarafından tercih edilen Türk tasarımcı markaların sayısında ciddi bir artış oldu. Gurur verici diyorum, çünkü bu markaların arkasında büyük sermayeler değil, kişisel emekler var.

İsmini gururla taşıyor

Bella Hadid, geçen hafta Vivienne Westwood’un Paris’teki partisine Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir yelek takımla katıldı ve stiliyle çok konuşuldu. Ancak bu, Bella’nın ilk kez bir Dilara Fındıkoğlu tasarımı giyişi değil. Ünlü model, 2017 yılında da genç tasarımcının imzasını taşıyan, hatta arkasında isminin yazdığı pembe, saten bir ceket giymişti. İstanbul’da büyüyüp, tasarım alanında dünyanın en önemli okullarından Central Saint Martins’de eğitim görmek için Londra’ya giden ve okuldan 2015 yılında mezun olan Fındıkoğlu, Londra’da yaşamaya devam ediyor. Tasarımcının kıyafetlerini tercih eden isimler arasında Rihanna ve Lady Gaga da var.

Zamansız klasikler

Zeynep Arçay, kendi gardırop ihtiyaçlarından yola çıkarak koleksiyon hazırlayan ve bugün o tasarımlarla Kendall Jenner, Katie Holmes, Emily Ratajkowski, Jessica Biel gibi isimleri giydiren bir tasarımcı. Özellikle deri ceketleri, pantolonları, etekleri çok seviliyor; tasarımlarıyla trendlerden bağımsız, yeni gardırop klasikleri yaratmayı başarıyor. Kardashian ailesinin, neredeyse tüm üyelerinin Zeynep Arçay hayranı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Tılsımlara inananlar için

2007 yılında Ece Şirin tarafından kurulan Bee Goddess, özellikle spiritüel konulara ilgi duyup tılsımlara inananların favori mücevher markalarından. Bu isimlerin başında ise Madonna, Cate Blanchett ve Emilia Clarke var. Madonna’nın koleksiyonunda Bee Goddess’ın Eye Light, Kartal, Kılıç ve Yıldız koleksiyonlarına ait mücevherler olduğu biliniyor. Pop müziğin kraliçesi, son olarak “Medellin” isimli single’ının tanıtımında Ece Şirin tasarımı mücevherler taktı. Cate Blachett’in favorisi ise farkındalık, huzur ve aydınlanmayı temsil eden hançer kolye.

Gecelerin yıldızı

Kuşkusuz ki, gece elbisesi ya da özel sahne kostümü tasarlayan herkesin hayallerinde Jennifer Lopez ve Beyonce gibi isimleri giydirmek vardır. İşte, Nedret Taciroğlu Türkiye’nin sınırlarını aşarak bunu başaran sayılı isimlerden. Tasarımcının Nedo by Nedret Taciroğlu adlı markası, özellikle el işçilikleri ve tüy, payet gibi çarpıcı özellikleriyle öne çıkıyor. Her dönemin stil ikonu Cher de, geçtiğimiz aylarda Vogue dergisi için çektiği bir videoda Taciroğlu’nun elinden çıkan ceketle kamera karşısına geçti.

Düşes’in çantası

Kate Middleton, sevdiği parçalara değer veriyor ve onları bir kere değil, defalarca kullanıyor. Görünüşe bakılırsa yeşil Manu Atelier çantası da onlardan biri. Süet ve deriyle tasarlanan çantayı, yeşil ağırlıklı kombinlerinde kullanan Cambridge Düşesi dışında, Manu Atelier’i çok seven bir diğer isim de Sarah Jessica Parker. 2014 yılında, Merve ve Beste Manastır kardeşler tarafından kurulan marka, Amerika ve Avrupa’daki pek çok prestijli mağazada satılıyor.

Son hayranı Meghan Markle

Anne Hathaway, Cameron Diaz, Madonna, Naomi Watts… Bugüne dek Kısmet by Milka’nın mücevherlerini kullanan isimlerden yalnızca bazıları. Ancak son zamanlarda markanın öyle bir hayranı var ki, belki de bu saydıklarımın hepsinden daha çok konuşuluyor: Meghan Markle. Markle, Milka Karaağaçlı tasarımı “Fatma’nın Eli” figürlü yüzüğünü de, pullu, altın bileziğini de sık sık takıyor.

Yüzde yüz Türk işçiliği

Güneş Mutlu tarafından kurulan Mehry Mu, yüzde yüz Türk işçiliğiyle üretilen ve uzun zamandır modaseverlerin yakından tanıdığı bir marka. Fas’tan İstanbul’a kadar uzanan çiniler, kümbetler, saraylar, halılar ve mücevherler Mehry Mu’nun egzotik dünyasının daimi ilham kaynağı. Son günlerde Mehry Mu çantasıyla görüntülenen dünyaca ünlü yıldızlar ise Jennifer Lawrence ve “Küçük Kadınlar” filmininin yıldızı Saorsie Ronan. Daha ne olsun!