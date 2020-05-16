Marilyn’in güzellik sırları

Ölümünün ardından 58 yıl geçti ama Marilyn Monroe’nun hayatına duyulan ilgi hiç eksilmiyor. Gelmiş geçmiş en güzel kadınlardan biri olarak anılan ve fotoğrafları, videolarıyla bugün bile popüler kültür dünyasına ilham vermeye devam eden oyuncu, yeri doldurulamaz bir stil ve güzellik ikonu. Ancak güzelliğinin arkasındaki sır, ne kaşının gözünün kusursuz oluşu ne de kullandığı ürünler değil kuşkusuz… Onu güzel kılan, her şeyden önce benzersiz “aura”sı! Ancak insan yine de merak ediyor; hangi kremi kullanır, yüzünü neyle temizler, özel günlerde ne yapardı? Hani şimdilerde ünlü yıldızlar, sosyal medyada güzellik sırlarından bahsederken konuya “kullandığım ruju çok soran olmuş” gibi sözler söyleyerek giriyorlar ya, yaşasaydı Monroe’ya ne çok soru gelirdi, hayal bile edemiyorum. Şanslıyız ki, elimizde artık dermatoloğunun reçetesi var.

Kullandığı ürünler hâlâ satışta

New York’taki Makeup Museum’un (Makyaj Müzesi) 50’li yıllar Amerika’sındaki makyaj alışkanlıklarını göz önüne serdiği “Pink Jungle” adlı sergisinin bir parçası olarak ortaya çıkan reçete, Monroe’ya Macar dermatolog Dr. Erno Laszlo tarafından 17 Mart 1959’da yazılmış. Sergi, normal koşullarda bu ayın başında açılacaktı, fakat açılış salgın sebebiyle ertelenince, müze reçeteyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ünlü oyuncu o günlerde Arthur Miller ile evli olduğu için, reçete “Marilyn Monroe Miller” adına yazılmış ve doktorun önerileri, “sabah - etkinliklerden önce - yatmadan önce” gibi farklı zaman dilimlerine göre sıralanmış.

Doktor Lazslo, Marilyn Monroe’ya sabahları yüzünü ve boynunu kendi markasının “Active Phelityl” sabununu kullanarak, ılık suyla yıkamasını öneriyor. Günümüzde hâlâ satışta olan sabunun fiyatı 38 dolar. İkinci öneri, yine Erno Laszlo markasının matlaştırıcı toniği olan “Normaliser Shake-It”i iyice sallayıp bütün yüze uygulamak (bu tonik Greta Garbot’nun da favorisiymiş). Göz çevresine gelince, doktorun önerisi göz altı kremini önce küçük noktalar halinde sürüp ardından nazikçe göz altlarına yedirmek ve fazlalıkları peçete yardımıyla almak ve son olarak hem yüze hem de boyuna “Duo-Phase” adlı pudrayı uygulamak.

Monroe’nun reçetesi

Reçetenin “istirahat öncesi” bölümünde ise yüzüne önce Erno Laszlo Active Phelityl yağ sürmesi, ardından yağı yıkayıp yüzünü kuruladıktan sonra aynı formülün kremini tüm yüzüne uygulaması ve ardından bu kremin fazlalıklarını da yüzünden silmesi önerilmiş. Reçetenin en dikkat çekici taraflarından biri de bu. Doktor Lazslo, hemen hemen ürünün sürüldükten kısa bir süre sonra yıkanmasını ya da fazlalıklarının pamuk, peçete yardımıyla alınmasını söylüyor. Öneriler, cildi hem fazla yağdan arındırmak hem de iyice nemlendirip pürüzsüzleştirmek üzerine kurulmuş. En alt satırda ise “kuruyemiş, çikolata, deniztarağı, istiridye ve zeytin”in yer aldığı “uzak durulması gereken yiyecekler” bölümü var.

Nemli göz kapakları, dolgun dudaklar

Elbette Monroe’nun güzellik sırları yalnızca dermatolog reçetesindeki ürünlerle sınırlı değil. Efsanevi aktris, “Yatakta ne giyiyorsunuz?” sorusuna “Sadece Chanel No.5” cevabını vererek parfümün ününe ün katmış ve böylelikle en sevdiği kozmetik malzemelerinden birini de açığa vurmuştu. Monroe’nun makyözü Allan Snyder’ın daha önce anlattığı makyaj sırlarına göre, oyuncu hafif nemli bir görünüm için göz kapaklarına Vaseline sürdürür ardından Elizabeth Arden göz kalemini uygulatırmış. Snyder, verdiği bir röportajda Monroe’nun dudaklarını daha dolgun göstermek için beş farklı dudak kalemi ve ruj tonunu bir arada kullanarak dudaklarında ışık oyunları yarattıklarını da anlatmıştı. Ne de olsa dönem, dudak dolgularının olmadığı dönem!