Marinalarda ‘koronavirüs’ önlemleri

Dünyayı etkisi altına alan salgın tehlikesine karşı Türkiye’deki tüm marinalar, gereken önlemleri eksiksiz aldı. Sağlık Bakanlığı bu konuyu sıkı tutuyor. Marinalar da gerekenleri harfiyen yerine getiriyor. Bir başka deyişle içinde bulunduğumuz izolasyon sürecini evlerinde veya teknelerinde geçiren denizcilerin huzur içinde olması için süreç dikkatle takip ediliyor. Ege kıyıları sahip olduğu şahane koylar ve doğal güzellikleri nedeniyle denizcilerin başkenti sayıldığından alınan önlemleri buradaki sektör temsilcilerine sordum.



Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, salgın riskine karşı personelin Covid-19 hakkında bilgilendirildiğini ve korunma önlemlerinin eksiksiz alındığını belirtiyor. Bütün birimlerinde 21 gün etkili dezenfektan uygulaması yapıldığını vurgulayan sektörün deneyimli ismi, ilgili personele maske ve eldiven kullanma eğitimi verilerek acil durumlar için WhatsApp grubu kurulduğunu, marina giriş çıkışlarının tek kapıdan ve ateş ölçümü yapılarak gerçekleştirildiğini belirtiyor.



Uzakta olanlar evde kalsın



Çeşme IC Marina Genel Müdürü Can Akaltan da benzer önlemlere dikkat çekiyor. Tüm çalışanlarına kişisel koruyucular sağlayıp düzenli olarak dağıttıklarını ifade eden Akaltan, ön bürolarını günde üç kez dezenfekte ettiklerini, sadece bir kişinin girmesine izin verdiklerini, ekiplerinin on beş günlük sürelerle dönüşümlü görev yaptığını, uygun personelin home office çalıştığını ve parmak izi uygulamasına son verdiklerini anlatıyor. Ayrıca her gün ateş ölçümü yaptıklarını, akciğer veya bağışıklık sistemi rahatsızlığı olanların belirlenerek gereken önlemlerin alındığını ifade ediyor.

Teos Marina’da da kapalı alan dezenfekte işlemleri periyodik olarak sürdürülüp gerekli önlemler eksiksiz uygulanıyor. Şehirler arası seyahatler yasaklanmadan çok önce, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla “evde kalın” çağrısı yaptıklarını belirten Genel Müdür Faruk Günlü, virüsün yayılımını engelleme çalışmalarına katkı sağladıklarını, ön bürolarında her çalışana bir misafir düştüğünü, rezervasyon, sözleşme, ödeme gibi işlemlerde yakın temas ve evrak alışverişini asgariye indirmeyi hedeflediklerini vurguluyor. “Uzakta olanlar evlerinde kalsın, marinamızda teknelerinde yaşayan konuklarımız da tesislerimizden ayrılmasın” diyor.









Ciddi önlemler alınıyor



Setur Çeşme Marina’da da salgın riskine karşı ciddi önlemler uygulanıyor. Önceliklerinin çalışanlarının ve tekne sahiplerinin sağlığı olduğunu belirten Marina Müdürü Onur Kunduz, iş yeri doktorlarından bilimsel destek alarak Covid-19 hakkında bilgilendirme metinleri oluşturduklarını, online eğitim gerçekleştirdiklerini, eylem planlarını da süratle devreye aldıklarını ifade ediyor. Marina sahasına girişlerde ateş ölçümü yapıldığını kaydeden Onur Kunduz, “Dezenfektan, maske ve eldiven kullanımlarını zorunlu hale getirdik, marina, ofisler ve ortak kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edildi. Ortak kullanım alanlarımızda Sağlık Bakanlığı’nın duyurularını ve kitapçıklarını ziyaretçilerimizin bilgilerine sunduk. Yatçılarımıza anlık gelişmelerde bilgilendirmeler yapılmakta ve acil işleri olmadığı takdirde evlerinden ayrılmamaları rica edilmekte” diyor.

Bu konu son derece önemli! 25 Nisan Cumartesi günü Göcek ve Bodrum’a değineceğim. Sağlık, huzur ve maviliklerle dolu güzel günlerin en yakın zamanda gelmesi dileğiyle esen kalın.