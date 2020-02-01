Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nden yeni yarış

Kısa adı M.I.Y.C olan Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, Muğla ve çevresinde yelken sporuna katkı sağlamak ve uluslararası yelkencilerin yetişmesine zemin hazırlamak için 1992 yılında Michael Randall’ın başkanlığında kuruldu. Aradan geçen yıllarda denizcilik camiasında saygın bir yer edindi. Günümüzde M. Cem Tekdağ’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu M.I.Y.C, Zafer Öznur, Erol Algül, Serap Akarsu, Halit Metin Kesgin, Gökhan Beğçe ve Ali Ersel Düzenli’nin yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, her yıl düzenlediği uluslararası yarış haftası ile bugüne kadar 30 ülkeden yaklaşık 15 bin yelkenciyi konuk etti.



Bir başka deyişle ülkemiz için adeta gönüllü dışişleri bakanlığı oldu. Bu kurumu anlatmak için Marmaris Kış Trofesi, Rodoslu yelkencilerle birlikte gerçekleştirilen Channel Regatta, sadece üniversite öğrencilerine açık olan Campus Cup ve Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası demek yeterli aslında. M.I.Y.C yönetimi bu yıl bir yeniliğe daha imza atacak. Şu günlerde yeni yarışları için yoğun çalışma içindeler. Loryma Cup adını verdikleri yeni heyecanları açık deniz yarışı olacak. Bir hafta sürmesini ve en uzun rotanın 200 milin üzerinde olmasını planlıyorlar. Konuyla ilgili gelişmeleri önümüzdeki yazılarımda okuyacaksınız. Gelelim bu yıl 12 yaşına basan kış trofelerine. İlk yıllarda 15 dolayında tekne katılırken 2020 için beklenen sayı yaklaşık 40. Emeği geçenlerin hepsini kutluyorum. Bu sene yarışacak denizcilerin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. www.miyc.org sitesinden bilgi edinebilirsiniz.



Kitap



Dr. Münip Baş ve Kaptan Barış Tozar’ın yazdığı ‘Standart Denizcilik Seyir Sözlüğü’ Türkçe ve İngilizce olarak basılmış önemli bir kitap. Teknelerinizde bulunmasında yarar var. Tavsiye ediyorum. Denizler Kitabevi /Kaptan Yayıncılık : 212 249 88 93









İngiltere



Saltram Evi ve Smeaton Feneri başta olmak üzere ziyaret edilmesi gereken birçok yere sahip olan sakin ve güzel Plymouth, İngiltere’nin güney batısında yer alıyor. Kentin ev sahipliği yaptığı ‘Royal Western Yacht Club’ bu yaz ‘Lonely Rock Race 2020’ ile mavilikleri hareketlendirecek. 30 ile 60 fit uzunluğunda mono ve çok gövdeli yatlar 16 Ağustos’ta rüzgarla yarışmaya başlayacak. Royal Western Yacht Club, tesis kalitesi, üyelerine sunduğu hizmetler ve yarışlarıyla tanınan saygın bir kulüp. Yöneticilerine ve üyelerine maviliklerde esenlikler diliyorum.









Danimarka



1881 yılında İngiltere’de kurulan ve 1997’den itibaren Danimarka merkezli olarak 22 ülkede 30 ofisle hizmet veren Martin Bencher’in İstanbul ofisi hizmete girdi. Denizcilik sektöründe de dünya genelinde son yılların en önemli konusu sayılan yenilenebilir enerji başta olmak üzere endüstriyel yatırımlar, komple tesis taşımaları ve anahtar teslim projeler alanlarında küresel saygınlığa sahip bir marka olan Martin-Bencher’in Türkiye Müdürlüğü’nü Enes Yılmaz üstlendi. Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot’un ev sahipliği yaptığı güzel resepsiyona şirketin Global Ceo’su Peter Thorsoe Jensen ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Martin-Bencher ailesine esenlik ve başarılar diliyorum.









