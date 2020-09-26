Maskeniz standartlara uygun mu?

Kovid-19 salgını nedeniyle maskenin günlük hayatımızın parçası haline gelmesinin sonucu olarak sayısız firma maske üretimine başladı. Artık marketlerde, büfelerde hatta seyyar satıcılarda dahi, değişken fiyatlarda cerrahi maske bulmak mümkün. Peki, bu maskeler yeterince koruyucu mu? Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bunun için cerrahi maske üretiminde dünyada geçerli olan en güncel standartları temel aldığı ‘TS-EN 14683+AC’ numaralı standardı kullanıyor. Üretim yerinin ekipman, dökümantasyon ve hijyen koşulları açısından denetlendiği, sonrasında cerrahi maskelerin laboratuvarda performans testlerine tabi tutulduğu ve ambalajlama dahil tüm şartların uygun bulunması halinde ürüne verilen bu standarda şu anda sahip olan yalnızca 5 marka var.

TSE Ürün Belgelendirme Grup Başkanı Sezai Doğan, bu standart kapsamında cerrahi maskede aradıkları özellikleri şöyle sıralıyor: “Kumaş malzemesinden ziyade kumaş tabakaları arasında filtre tabakası olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca parçalanmayacak, kopmayacak malzeme kullanılmış mı, hijyenik mi gibi özellikler arıyoruz. Bunları yeterli gördükten sonra zaten maskeyi akredite laboratuvarlarda teste gönderiyoruz. Burada bakteri filtrasyonu, solunabilirlik, uyumluluk gibi bazı testlerden geçiyor. Bakteri filtrasyonunu en az yüzde 95 oranında sağlaması gerekiyor örneğin. Bunların tamamı zaten 14683 sayılı standartta tanımlanmış durumda.”

Şu anda cerrahi maske piyasasında, bahsi geçen standarda uygun olarak toplam 4 firma tarafından üretilen 5 marka bulunuyor. Doğan, piyasada TSE damgalı sahte ürünler de olabildiğini hatırlatarak kullandığınız maskenin bu belgeye sahip olup olmadığını tse.org.tr adresi üzerinden ‘Sorgulamalar’ bölümünden yapabileceğinizi hatırlatıyor.

TSE standardına sahip firma ve markalar

- Dinamo Kozmetik ve Tekstli Dış Tic. Aş. / Camus

- Hayat Kimya San. Aş. / Evony - Goodcare

- Safi Medikal Tekstil San. İç ve Dış Tic. Aş. / Neomask Cerrahi Maske

- Varol Tekstil Turizm Gıda Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. / Varol Cerrahi Maske