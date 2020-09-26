BİST1.1240.41EURO8.920.26USD7.660.46ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerCumartesi Haberleri Maskeniz standartlara uygun mu?
    ABONE OL
    26.09.2020 - 03:05 | | Ceyda Ulukaya / ceyda.ulukaya@milliyet.com.tr

    Maskeniz standartlara uygun mu?

    Piyasada cerrahi maske üreten sayısız firmaya karşılık, bu maskeleri üretim, hijyen ve performans denetimine tabi tutan TSE standardına sahip toplam 5 marka var.

    Maskeniz standartlara uygun mu?
    Ceyda Ulukaya / ceyda.ulukaya@milliyet.com.tr

     

    Kovid-19 salgını nedeniyle maskenin günlük hayatımızın parçası haline gelmesinin sonucu olarak sayısız firma maske üretimine başladı. Artık marketlerde, büfelerde hatta seyyar satıcılarda dahi, değişken fiyatlarda cerrahi maske bulmak mümkün. Peki, bu maskeler yeterince koruyucu mu? Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bunun için cerrahi maske üretiminde dünyada geçerli olan en güncel standartları temel aldığı ‘TS-EN 14683+AC’ numaralı standardı kullanıyor. Üretim yerinin ekipman, dökümantasyon ve hijyen koşulları açısından denetlendiği, sonrasında cerrahi maskelerin laboratuvarda performans testlerine tabi tutulduğu ve ambalajlama dahil tüm şartların uygun bulunması halinde ürüne verilen bu standarda şu anda sahip olan yalnızca 5 marka var.

    TSE Ürün Belgelendirme Grup Başkanı Sezai Doğan, bu standart kapsamında cerrahi maskede aradıkları özellikleri şöyle sıralıyor: “Kumaş malzemesinden ziyade kumaş tabakaları arasında filtre tabakası olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca parçalanmayacak, kopmayacak malzeme kullanılmış mı, hijyenik mi gibi özellikler arıyoruz. Bunları yeterli gördükten sonra zaten maskeyi akredite laboratuvarlarda teste gönderiyoruz. Burada bakteri filtrasyonu, solunabilirlik, uyumluluk gibi bazı testlerden geçiyor. Bakteri filtrasyonunu en az yüzde 95 oranında sağlaması gerekiyor örneğin. Bunların tamamı zaten 14683 sayılı standartta tanımlanmış durumda.”

    Şu anda cerrahi maske piyasasında, bahsi geçen standarda uygun olarak toplam 4 firma tarafından üretilen 5 marka bulunuyor. Doğan, piyasada TSE damgalı sahte ürünler de olabildiğini hatırlatarak kullandığınız maskenin bu belgeye sahip olup olmadığını tse.org.tr adresi üzerinden ‘Sorgulamalar’ bölümünden yapabileceğinizi hatırlatıyor.

    TSE standardına sahip firma ve markalar

    - Dinamo Kozmetik ve Tekstli Dış Tic. Aş. / Camus

    - Hayat Kimya San. Aş. / Evony - Goodcare

    - Safi Medikal Tekstil San. İç  ve Dış Tic. Aş. / Neomask Cerrahi Maske

    - Varol Tekstil Turizm Gıda Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. / Varol Cerrahi Maske

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı

    Kavga ihbarına giden polis ekiplerine saldırı: 6 yaralı

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    AK Partili Yılmaz corona virüse yakalandı

    AK Partili Yılmaz corona virüse yakalandı

    Sıradaki Haber