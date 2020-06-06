Mesafeli tatile yelken açın

Mavi Yolculuk, koronavirüs salgını nedeniyle bu yazın sosyal mesafeli gözde tatil seçeneklerinden biri. Aileniz veya arkadaşlarınızla küçük gruplar olarak kiralayabileceğiniz tekneler, kalabalıklara karışmaksızın deniz ve güneşin tadını çıkarma şansı tanıyor. Ancak teknede de olsa önlemleri elden bırakmamak gerektiğini unutmamak lazım. Bunun için işletme sahiplerinin tekne turizmi kapsamında uyması gereken hijyen ve mesafe kurallarına dair bir yönetmelik de yayınlandı. Konaklamanın yanı sıra yeme-içme, transfer ve temizlik hizmetlerini de içeren tekne tatilinin olmazsa olmazlarını, hem ilgili yönetmelik hem de işletmelerden aldığımız bilgilerle derledik:

Her turdan sonra teknelerin genel temizliği yapıldıktan sonra yeni müşteri gelmeden önce tekneler iç-dış komple dezenfekte edilecek.

Teknedeki mutfak-banyo vb malzemeler her tur öncesi dezenfekte edilecek, malzemelerin bir kısmı tek turluk olacak.

Bulaşık makinesi bulunmayan teknelerde yiyecek/içecek servisi tek kullanımlık malzemeyle yapılacak.

Açık büfe hizmet veren teknelerde misafir erişimini engeleyecek şekilde bariyer konulacak ve yemek servisi personel tarafından yapılacak.

Teknedeki şezlong ve masalar arası mesafe 1.5 metre olarak korunacak.

Kullanılan maske ve eldivenler ayrı bir atık kutusunda toplanacak.

Personel hijyen konusunda bilgilendirilecek, tüm teknelerde el dezenfektanı, yeterli sayıda maske ve eldiven bulundurulacak.

Personelin düzenli olarak ateşi ölçülecek ve kayıt tutulacak, maske takmaları sağlanacak.

Gelen müşterilerin tekneye binişte ateşi ölçülecek ve kayıt tutulacak.

Tekne girişinde dezenfektan paspası ve el dezenfektanı bulundurulacak.

Tur ve transfer araçları her müşteri öncesi dezenfekte edilecek, şoförlerin ateşi düzenli şekilde ölçülecek, araçlarda el dezenfektanı, maske ve eldiven bulundurulacak.

Gerek görülmesi halinde yat personelinin ve şoförlerin Kovid-19 testi yaptırması istenecek.

Mavi tur rotaları:

En popüler mavi tur rotaları, Kuşadası-Bodrum-Datça-Marmaris-Göcek olarak öne çıkıyor. Önceki yıllarda bu listede Yunan Adaları da yer alıyordu ancak Yunanistan Turizm Bakanlığı’nın sınırlarını açtığı ülkeler arasında henüz Türkiye’nin yer almaması nedeniyle bu yıl ülke içi rotaların revaçta olacağı tahmin ediliyor.

Tekneler:

Mavi Yolculuk kapsamında en çok tercih edilen tekne türü guletler. 6 ila 20 kişiye kadar misafir ağırlanabilen bu konforlu teknelerde günlük kiralar ortalama 3000 liradan başlasa da teknenin büyüklüğüne ve özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Motoryat ve katamaran tipi teknelerde ise ücretler görece daha yüksek. Ayrıca mürettebat ve kumanya gibi ek masrafların da ücrete ekleneceğini unutmamak gerekiyor.