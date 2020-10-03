Moda haftalarında öne çıkanlar

“Hepimiz moda kurbanıyız”

Dior’un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, podyumu sık sık aktivizm mesajları vermek için kullanıyor. Ancak defile bu defa gerçek bir protestocunun gösterisine sahne oldu ve küresel çevre hareketi Extinction Rebellion’ı destekleyen bir gösterici, podyuma, “Hepimiz moda kurbanıyız” yazılı pankartla çıktı. Defileyi izleyen konuklar uzun süre bunun şovun bir parçası mı yoksa gerçek bir protesto mu olduğunu anlayamamış! Ne ironik değil mi?

Kukla modeller şovunun farkı

Moschino’nun kreatif direktörü Jeremy Scott, moda oyununu hep kendi koyduğu kurallarla oynayan bir tasarımcı. Kimi tasarımcılar koleksiyonlarını dijital platformlar üzerinden tanıtıp, kimileri sosyal mesafeli defileler düzenlerken o yine işi farklı bir boyuta taşıdı ve Moschino 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu 40 kukla ve tasarımların minyatür versiyonlarıyla sundu. “Herkes salgın, seçimler, gelecek kaygısı gibi konularda endişelenirken insanları tüm bunlardan birkaç dakikalığına uzaklaştırıp, bizim küçük moda dünyamızın tadını çıkarmalarını istedim” diyor Scott. Başarılı olduğu kesin!









Stiliyle de benzersizdi

ABD’de kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda verdiği mücadeleyle tanınan Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, vermek istediği mesajları iletmek için yalnızca sözlerini ve kararlarını değil, stilini de kusursuzca kullanmayı bilen bir kadındı. Yüksek mahkeme yargıçlarının giydiği siyah, bol cübbe, erkeklerin kravatlarını ve gömlek yakalarını gösterebilmesine alan açarken, Ginsburg da bu cübbeyi kişisel stiline uyarlamaktan geri kalmadı; fırfırlı göğüs dantelleri, iddialı kolye ve küpeler ya da renkli yakalar aracılığıyla farkını ortaya koydu ve hatta cübbesini çekinmeden feminenleştirdi. Ancak tüm bu aksesuarların, Ginsburg’ün görüşünü o daha konuşmadan mahkeme salonuna fısıldayan özelliği de söz konusuydu. Örneğin yargı kararıyla aynı fikirde olmadığını göstermek istiyorsa Banana Republic marka kolyesini takar, mahkemede çoğunluk görüşünü açıklayacağı günlerde ise altın rengi kroşelerden örülmüş yakasını tercih ederdi. Ölümünün ardından, “muhalefet” yakası şeklindeki broşlarda ve üzerinde Ginsburg figürünün yer aldığı aksesuarlarda, kıyafetlerde satış patlaması yaşandı bile!





Efsaneler buluştu

Moda dünyasının en etkili isimlerinden Miuccia Prada ve Raf Simons’ın güçlerini birleştireceği açıklandığında yer yerinden oynamıştı. Sonunda ikilinin Prada için ortaklaşa hazırladığı 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu görebildik. Prada logosunu kombinlerin başrolüne taşıyan koleksiyonda; Miuccia Prada’nın klasiklere duyduğu tutku diz altı eteklerde, sivri burunlu ayakkabılarda; Raf Simons’ın modern çizgisi ise delikli trikolarda, yenilikçi materyallerde ve minimal formlarda kendini gösteriyor. Umuyoruz ki podyuma çıkışını bu sezon yapan iş birliği daha uzun yıllar devam eder.

Lüks moda ile sokak giyiminin samimiyeti

Uzun zamandır koleksiyonlarını Paris Moda Haftası’nda tanıtan İtalyan modaevi Valentino, kreatif direktör Pierpaolo Piccioli’nin, pandemi döneminde ülkesine destek vermek istemesiyle birlikte Milano Moda Haftası’na dikey geçiş yaptı. Milano’da tanıtılan bu yeni koleksiyonda, Valentino’ya özgü çiçek desenlerine, uçuşan kumaşlara ve elbiselere yine yer verilmiş ama koleksiyonun çizgilerinin genel olarak günlük hayata daha çok yaklaştığı da kesin. Defilenin ardından en çok konuşulan konulardan biri modaevinin Levi’s ile iş birliği yaparak, ikonik jean modeli Levi’s 517’yi kendi lüks dünyasıyla buluşturması oldu. Görünüşe bakılırsa sokak modasıyla lüks modanın kurmaya başladığı yakın ilişki her geçen gün daha da samimi hale gelecek.

Televizyonda yayınlandı

Defilelerin internet sitelerinden, Instagram’dan ve hatta TikTok’tan canlı yayınlanmasına alıştık bile! Giorgio Armani ise defilesini televizyondan canlı yayınlayarak nispeten geleneksel bir kitle iletişim aracını tercih etti, ama yine de bir anlamda devrim yapmış oldu. Ne de olsa cumartesi akşamı “prime time”da, İtalya’nın en çok izlenen kanallarından birinin yayın akışını yarım saat boyunca işgal etmek de ancak bir efsaneye yakışırdı.

Farklı vücut ölçülerine yer açılıyor

Son yıllarda pek çok ünlü markanın defilesinde farklı vücut tiplerine sahip modelleri gördük. Ancak Donatella Versace gibi zayıflık tutkusuyla tanınan bir tasarımcının da defilesinde farklı vücut ölçülerine kucak açması, değişimin gerçekten başladığını gösteriyor. Bu sezon model kadrosuna “kıvrımlı modeller” olarak anılan Jill Kortleve, Alva Claire ve Precious Lee’yi de dâhil eden Versace, bolca alkış topladı. Kim bilir, belki de Jennifer Lopez’e gösterilen ilgiden etkilenmiştir…

Gözler üzerinde

Brad Pitt’in yeni kız arkadaşı Nicole Poturalski, bugüne dek pek çok dergi ve kampanya çekiminde yer aldı ancak podyuma pek çıkmıyordu. Pitt ile olan ilişkisinin duyulmasının ardından geçen hafta Hugo Boss defilesinde yürüyen Poturalski, tek bir defilede yer almış olsa bile, haliyle Milano Moda Haftası’nın en çok konuşulan modellerinden biri oldu.







