Modanın virüsle mücadelesi

Tek mesajla 3 milyon euro

Moda dünyasındaki kariyerine blogger olarak başlayıp zamanla endüstrideki en güçlü isimlerden biri haline gelen Chiara Ferragni, İtalya’da salgınla mücadele için ellerindeki en güçlü araç olan sosyal medyayı kullandı ve “Go Fund Me” platformu üzerinden başlattıkları kampanyayla 3 milyon doların üzerinde bağış fonu toplamayı başardı. Instagram üzerinden “Küçük bir bağış bile büyük fark yaratabilir” diyerek hayranlarına seslenen Ferragni’nin Milano’daki hastaneler için yaptığı kişisel bağış ise 100 bin euro.

İtalyan tasarımcılar güç birliği yaptı

İtalya, Avrupa’da koronavirüs salgınının merkezi haline gelince, ülkenin ünlü moda tasarımcıları yaptıkları bağışlarla bu konuda harekete geçen ilk isimlerden oldu. Donatella Versace ve kızı Allegra, Milano’daki San Raffaele hastanesinin yoğun bakım ünitesine 200 bin dolar bağışlarken, Prada da Milano’daki Sacco, San Raffaele ve Vittore Buzzi hastanelerine iki yeni yoğun bakım ünitesi yapılması için sponsor olacağını açıkladı. Milano dışında Roma’daki hastanelere de bağış yapan bir isim de Giorgio Armani. 1.4 milyon doları farklı hastaneler arasında bölüştüren Armani’nin, salgının başladığı ilk günlerde Milano Moda Haftası’ndaki defilesini iptal eden ilk isim olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Farklı maskeler, farklı stiller

Koronavirüsün Çin’de ölümlere sebep olmaya başladığı ilk günler, dünyadaki moda haftalarının da ilk günleriydi. Salgın sebebiyle iptal edilen etkinlik ve defile sayısı çok azdı ama bu defa sokak stillerinin öne çıkan aksesuarı yüz maskeleri oldu. Kimi eczaneden aldığı maskeleri kişiselleştirdi, kimi anında internet üzerinden satılmaya başlanan renkli, desenli maskeleri kullandı, kimi de daha önceki koleksiyonları için maske üreten Off-White, Marine Serre gibi markaların tasarımlarını tercih etti. Sebep ne olursa olsun “farklı görünme” isteğinin böylesine önem kazandığı bir dünyada daha ne tür maskeler göreceğiz bakalım.

Met Gala da çaresiz

Geleneksel olarak her mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen MET Gala, moda dünyasının en heyecan verici ve önemli etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Ancak her yıl özel bir temayla düzenlenen ve birbirinden ilginç kostümlerin yer aldığı kırmızı halısıyla gündem yaratan etkinlik, koronavirüs sebebiyle henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelendi. Etkinliğin ev sahibi olan Metropolitan Museum of Art’taki iki çalışanın virüs testinin pozitif çıkması üzerine müze de kapılarını geçici olarak kapadı.

Naomi’nin önlemleri dillere destan

Naomi Campbell, henüz koronavirüsün adı bile konuşulmazken, seyahat alışkanlıklarını anlattığı bir YouTube videosu paylaşmış ve uçak yolculuğunda aldığı hijyen önlemleriyle çok konuşulmuştu. Virüs yokken bile uçağa eldiven ve maskeyle binip, koltuğunu dezenfekte eden Naomi, salgının ilk günlerinde neler mi yaptı? Uçağa hazmat tulumu (bedeni tehlikeli maddelere karşı koruyan kimyasal koruyucu kıyafet) maske ve eldivenlerle bindi, son yolculuğunun ardından uçakta kullandığı Burberry pelerini havaalanında çöpe attığını açıkladı. Naomi’nin virüs korkusuyla çöpe attığı pelerinin fiyatı yaklaşık 4 bin dolar.

Parfüm yerine dezenfektan üretiyor

Dünyanın en büyük lüks marka gruplarından biri olan LVMH (Moët Hennessy • Louis Vuitton) koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günlerde, Çin Kızılhaç’ına 2,2 milyon dolar bağış yaptı. Holdingin bu hafta virüsle mücadele için attığı adım ise yetersiz kalan bir ürünle ilgili. Grubun başkanı Bernard Arnault’un yaptığı açıklamaya göre, LVMH’nin Fransa’daki parfüm ve kozmetik fabrikaları yüksek adette hidroalkolik jel yani dezenfektan üretip bu ürünleri Fransız sağlık otoritelerine ve Fransa hastaneler birliği Assistance Publique-Hôpitaux de Paris’e bağışlayacak.