Nakışın üç boyutlu hali: Punch

Korona günleri bizlere hiç olmadığı kadar evde vakit geçirme imkanı tanırken aynı zamanda hepimizin bir başka yeteneğini ortaya çıkarma fırsatı sunuyor. Bu arada yeni hobiler de ediniyoruz. Ekmek yapmak kadar psikolojik olarak insanı rahatlattığı bilinen el işlerine yönelenlerin sayısı da oldukça fazla. Punch nakışı son dönemlerin en popüler el işleri arasında. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan punch nakışı, kumaş üzerine kendi özel iğnesiyle üç boyut etkisi yaratan bir işleme tekniği.



Punch nakışı için kasnak ve punch (panç) iğnesi kullanılıyor. Kumaşların üzerinde oluşan kabartmalı doku sayesinde derinlikli bir görünüm elde ediliyor. Kumaşın ters yüzüne punch iğnesiyle nakış motifi işlenmesinin ardından, kumaşın düz yüzünde ortaya bu kabartmalı görünüm çıkıyor.











Bizde klasik anlamda havlu kenarlarında, koltuk şallarında ya da kırlentlerde kullanılan punch nakışı son dönemlerde yurt dışında olduğu gibi evini dekore ederken kendi özel zevkini yansıtmak isteyenlerin dokunuşuyla çok farklı alanlarda yer almaya başladı.

Punch nakışı için şablon arayanlar internette pek çok örneğe ulaşabilir. Bunun yanı sıra punch nakışı kasnak, punch nakışı iplikleri, punch nakışı yapıştırıcısı ve punch nakışı iğnesini de çeşitli hobi sitelerinden bulmak mümkün. Punch nakışının yapımıyla ilgili pek çok bilgilendirici video mevcut. Bu alanda atölyeler de düzenleyen Duygu Turgut Gökpınar’ın YouTube’da “Duygu’nun DIY Günlüğü” adıyla yayınlar yaptığı kanalı da zengin bir içerik sunuyor. Gökpınar’ın Instagram hesabı da punch nakışıyla ne kadar yaratıcı olabileceğinizi ortaya koyan ürünlerle dolu.