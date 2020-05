“Normal İnsanlar”ın modası

Sally Rooney’in çok satan kitabından uyarlanan “Normal People” (Normal İnsanlar) dizisi, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan yapımlarından oldu. BBC ile Hulu’nun ortak yapımı olan dizi, Connell ve Marianne karakterlerinin sıradan hayatlarındaki yoğun duygulara odaklanıyor. Karakterlerin lise yıllarında başlayan hikâyesinin özellikle gençler tarafından çok sevildiğini, kostümlerine gösterilen ilgiyle moda dünyasında da beklenmedik bir etki yarattığını söyleyebiliriz.

Klasiklerin gücü

İrlanda’da geçen dizide Marianne karakterinin giydiği her kıyafet, pek çok kadının gardırobunda bulunabilecek “normal”likte. Tek renk kaşmir kazaklar, ekoseli mini elbiseler, denim etekler, beyaz lastik ayakkabılar… Connell ise kendisiyle özdeşleşen zincir kolyesini hiç çıkarmıyor ama okulun en popüler çocuklarından biri olmasına rağmen, bu kolye dışında stilini arkadaşlarının stillerinden ayıran pek bir numarası yok. Gardırobuna gri tişörtler, eşofman altları ve kapüşonlu sweatshirtler hâkim. Fakat yine de internetteki moda forumlarında onların kıyafetleri konuşuluyor, giydikleri kıyafetler ya da onların benzerleri şimdiden markaların web sitelerinde tükenmiş görünüyor. Kostümler böylesine sıradan ise birdenbire Marianne ve Connell’ı millennial (Milenyum) kuşağının ikonu haline getiren nedir, diye düşünmüş olabilirsiniz. Cevap tam da “normal” kelimesinin ardında ya da daha doğrusu klasiklerin gücünde gizli. Dizinin kostüm tasarımcısı Lorna Mugan, Marianne karakterinin stilini evrelere ayırmış. Yaz tatilinde feminenliğini keşfetmeye başlayan Marianne mini elbiseler giyiyor; üniversite için Dublin’e gittiğinde ise kadife pantolonlar, blazer ceketlerle daha bohem bir havaya bürünüyor. Ama hiçbir koşulda klasiklerden ödün vermeden...

Normalin çekimi

Hazırlık sürecinde hem gençlerin sevdiği hızlı moda markalarını hem de vintage butikleri taramış Lorna Mugan. “Kostümlerin çok gerçek ve dürüst olmasını istedim” diyen tasarımcının deyimiyle projenin en önemli anahtar kelimelerinden biri “gerçekçilik”. Bu yüzden ilk bakışta göze çarpmayan ama karakterleri algıladıkça derinlik kazanan kostümler yaratmak istemiş. Her iki karakterin de kıyafetleri son yıllarda podyumlarda da çok sık rastladığımız yalın estetik anlayışının bir parçası aslında ve gençlerin kostümlere duyduğu ilgi, onların da gelip geçici trendlerden ve sosyal medya yıldızlarının giydiği “uçuk kaçık” kıyafetlerden sıkılmış olabileceğini ortaya koyuyor. İnsanlar eskiden kolay kolay ulaşamayacağı, her yerde göremeyeceği stillere özenirlerdi. Sosyal medya sayesinde en şaşaalı stilleri bile her dakika görebildiğimize göre, belki de artık ilginç gelen “normal” olandır, ne dersiniz?

Biraz Jane, biraz Audrey

“Normal People”da Marianne’i canlandıran Daisy Edgar-Jones; narin halleriyle Audrey Hepburn, bohem halleriyle Jane Birkin’i andırıyor. Özellikle Marianne’in elbise giydiği sahneler, bu iki ikonun 1960’lı yıllardaki görünümlerine gönderme niteliğinde.