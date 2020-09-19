Okula dönüş hazırlıkları tamam mı?

Okul çantasından suluğuna, ekran koruyucu gözlükten korumalı tablete işte yeni eğitim yılında ailelerin gözden kaçırmaması gereken ürünler:



Sağlıklı ve eğlenceli tasarım



SIGG çocuk mataraları, zararlı maddelerden arındırılmış, BPA içermeyen, yüksek kaliteli ve paslanmaz çelik yapısının yanı sıra dökülmeye karşı korumalı çocuk başlığına sahip özellikleriyle öne çıkıyor. Çizgi karakterlerle renklendirilen ve hafif yapısıyla taşıma kolaylığı sağlayan mataralar, bulaşık makinesinde de yıkanabilir özellikte. SIGG mataralar, Mall of İstanbul ve Maltepe Piazza’daki Hobix mağazalarında, hobix.com.tr internet

sitesinde.



Kontrollü dijital hayat



Öğrenme, üretkenlik ve eğlence odaklı tasarlanan HUAWEI MatePad Serisi, TÜV Rheinland onaylı göz koruma özellikli ekranları, ebeveyn kontrolleriyle öne çıkıyor. Android 10 işletim sistemine sahip tablet serisinde bulunan Kids Corner, zengin içerik kataloğunun yanı sıra mesafe uyarısı, kısıtlanmamış uygulamalar, masaüstünü özelleştirme, içerik yönetimi, uygulamaları otomatik düzenleme gibi çocukların dijital yaşamını doğru bir şekilde yönetmeye yardımcı özellikler barındırıyor.



Güvenli okul alışverişi



Kovid-19 gölgesinde başlayan yeni dönemde eğitim süreci nasıl olursa olsun, ebeveynlerin en önemli gündemi; ürün güvenliği. Sahte, markasız ve güvenli olmayan okul malzemeleri çocukların sağlığını tehdit ederken, dayanıksızlıklarıyla da bütçeyi zorluyor. Yılda ortalama 3 bin ürün güvenliği testi ve 25 bin ürün kalitesi testi gerçekleştiren Adel Kalemcilik, velileri kaynağı belli olmayan hiçbir ürünün satın alınmaması konusunda uyarıyor. “Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz” mottosunu benimseyen şirket, ürün güvenliği konusunda dünyanın önde gelen akredite test laboratuvarlarıyla birlikte çalışıyor.



Öğrenmenin güvenli ve keyifli yolu











Samsung Galaxy, her yaştan kullanıcıya uygun özelliklere sahip cihazlarıyla ev konforunda öğrenmeyi keyifli ve verimli bir sürece dönüştürüyor. Samsung cihazlarındaki Samsung Kids arayüzü, kolayca aktive edilebilen pin korumalı yapısıyla çocuk dostu ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Yeni nesil tasarım



Polosmart, aktiviteleri ölçen stil sahibi akıllı saatleri, performans ve tasarımıyla dikkat çeken kulaklıklarıyla teknoloji severlere hitap ediyor. Polosmart FS32 TWS Kablosuz Kulak içi TWS Kulaklık tek şarj ile 4 saate, şarj ünitesiyle 12 saate varan kullanım süresiyle kullanıcıların tercihi.











Katlanabilen yemek kutusu



Tchibo’nun üç farklı yiyeceği birbirine karışmadan muhafaza eden ve boşken katlanarak çantada yer kaplamayan yemek kutusu, yiyeceğini yanında taşımak isteyenlere ideal bir çözüm sunuyor. Kapağında yer alan klipsli kilitler sayesinde yemeğinizi güvenle taşımanıza yardımcı olan katlanabilen yemek kutusu, çatal ve bıçak için de kapağında özel bir göze sahip.



Ayakkabı Dünyası’nda 1 alana 1 hediye



Ayakkabı Dünyası, ayakkabı tutkunlarına müjdeyi “1 Alana 1 Hediye” kampanyasıyla veriyor. 30 Eylül’e kadar geçerli olan kampanya kapsamında seçili ürünlerden alanlar, ikinci ayakkabıya ücretsiz olarak sahip olma şansı yakalıyor. Ayakkabı Dünyası 2020 Koleksiyonu’nda yer alan modelleri keşfetmek ve kampanyadan faydalanmak için ayakkabidunyasi.com.tr adresini ve Ayakkabı Dünyası mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.



Okul alışverişini evden yapın



Ailelere ve öğrencilere evden çıkmadan okul alışverişini tamamlama imkanı sağlayan Hepsiburada, kırtasiyeden teknolojiye yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyulacak tüm ürünleri geniş seçeneklerle sunuyor. 40’tan fazla kategoride PVC ve latex içermeyen kırtasiye ürünleri, okul çantaları, yıkandığında kumaştan ve ciltten çıkan su bazlı boya gibi çevre dostu ürünler öne çıkıyor.



Mavi ışığa karşı koruma



Paris’in ikonik markası Izipizi, gözlerde yanma, kuruluk ve baş ağrısı gibi birçok rahatsızlığa neden olabilen mavi ışığın olumsuz etkilerine karşı yetişkin ve çocuklara özel ekran gözlüğü geliştirdi. 3-10 yaş arası için tasarlanan Screen Junior modeli zararlı mavi ışığın yüzde 40’ını filtreleyen lenslerle koruma sağlıyor.