Paltolar büyük konuşuyor

Hava durumu raporlarına bakıldığında, ortalamaların üzerinde sıcaklıkta geçen günleri geride bırakıyor ve soğuk kış günlerine doğru ilerliyoruz. Yani şu ana kadar pek ihtiyaç duymadığımız paltolara yeniden sarılma zamanı geliyor ve dış giyim trendlerinde iddialı paltolar zirveye oturuyor.



Kimi düğme kimi yaka kimi cep detaylarıyla oldukça çarpıcı ve hepsinin ortak noktası “oversized”, yani normal beden ölçüsünden biraz daha büyükmüş gibi durmaları. Chanel, Isabel Marant, Alberta Ferretti, Proenza, Schouler, Versace gibi markaların 2020- 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında gördüğümüz bu stillerin çoğunda omuzlar vatkalı gibi geniş görünüyor, kol uzunlukları neredeyse elleri bile örtüyor; bol kesimler giyenin üzerinden düşecekmiş izlenimi uyandırıyor.









Güvende hissetmenin yansıması



Trend analistlerine göre bu tür paltoların öne çıktığı dönemler, insanların kendilerini güvende hissetmek istediği kış aylarına denk geliyor. Yani sokağa çıkarken bizi sarıp sarmalayacak, hem sıcak hem de konforlu hissettirecek modellere yöneliyoruz. Tam da pandemi dönemine göre değil mi?

ALIŞVERİŞ

Bu palto modellerini büyük çantalarla kullanmak hantal bir görüntüye sebep olabilir. Nine West’teki bu model gibi kısa saplı, orta boy çantalar ideal. Yeşil çantanın fiyatı 181.30 lira.



Bu sezon podyumda, iddialı paltoların şapka ya da atkı gibi aksesuarlarla değil, çarpıcı takılarla zenginleştirildiğini görüyoruz. Stilinize ışıltı katacak bir küpeyi tercih edebilirsiniz. Ponponiere küpe, Souq Dükkan’da 450 lira.



Mango’daki kruvaze kesimli yün palto, geniş yakaları, büyük cepleri ve formuyla bu trendi yakalıyor. Fiyatı 999.99 lira.



Boyunuzun kısa görünmesini istemiyorsanız büyük paltoları topuklu botlarla giyin derim. Derimod’daki platform topuklu bot yılın bir başka trendi. Fiyatı 399.99 lira.

STİL İPUÇLARI

Uzun ve geniş formlu paltolarla dar pantolonlar ya da kalem etekler giyerek görüntünüzde denge yaratabilirsiniz. Kabarık eteklerden, bol pantolonlardan ve çok kalın kazaklardan uzak durmakta yarar var.



Ekose, kazayağı gibi klasik desenler bu paltolara çok yakışıyor.



Eğer paltonuz düğmeli değil kuşaklıysa kumaş kuşak yerine kemer takmayı da deneyebilirsiniz. Paltonuz anında daha şık görünecek.



Nasıl bir modeli tercih ettiğiniz ve onu nasıl kombinlediğiniz kadar, giyerken takındığınız tavır da önemli. Size ait olmayan büyük bir paltoyu ödünç almış gibi durmamaya dikkat edin, dik durun! Ne de olsa sezon modası olduğunu bilerek bilinçli bir tercih yaptınız. Söz konusu oversized kıyafetler olunca, özgüven her şeydir!