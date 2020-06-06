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    06.06.2020 - 03:00 |

    Pera kapılarını açıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine kapatan mekanlar yeniden hayata katılıyor.

    Pera kapılarını açıyor

    Kapılarını açan yerlerden biri de Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür kurumları Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Sergi mekânları ve ortak alanların gerekli hijyen ve sosyal mesafe önlemlerine göre düzenlenmesinin ardından, enstitü 15 Haziran’da, müze 16 Haziran’da kapılarını yeniden ziyarete açıyor. Müze haziran sonuna dek salıdan cumartesiye 11.00-18.00, pazarlarıysa 12.00- 18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Enstitüyse 15 Haziran’dan itibaren sergi salonunu ziyarete açıyor. Sanatseverler, enstitünün güncel sergisi “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler”i yeniden izleme fırsatı bulacak. Ücretsiz gezilebilen sergi, pazar hariç her gün 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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