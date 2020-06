Plaj ve havuzlarda “maskeli” dönem

Biraz serinlemek adına kendimizi deniz veya havuz kenarına atmak için sabırsızlandığımız günler geldi çattı. Ancak bu yaz, bildiğimiz yazlardan biraz daha farklı. Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralı, tatilde de unutmamamız gerekenlerin başında geliyor. Henüz tatile gitmeye cesaretiniz ya da fırsatınız yoksa, şehirde neler yapabilirsiniz? İşte bu düşünceyle, İstanbul’da hem otel bünyesinde hem ayrı hizmet veren havuzları ve plajları aradık; yeni normal hayatta, ne gibi önlemler aldıklarını sorduk.

Havuz deyince akla ilk olarak beş yıldızlı otellerin bünyesinde sunduğu hizmetler geliyor. Hemen hepsi, artık kapasitelerinin yarısı kadar doluluk oranıyla çalışıyor. Amaç, şezlonglar arasındaki 1.5 metre mesafe kuralına uymak. Sadece güneşlenirken ve havuzda iken maskelerimizi çıkarabileceğimiz mekanlarda görevli personellerin hepsi maske ve siperlik kullanıyor.

Hijyen kurallarına uygun bir şekilde ya tek kullanımlık ya da dezenfekte edilmiş havlu, bornoz ve terlik hizmeti sunan oteller, havuz temizliğinin sıkı bir şekilde denetime tabi tutulduğunu, ‘riskli’ olarak görülen havuz merdivenlerinin, şezlongların, duş ve soyunma kabinlerinin de gün içerisinde sık sık dezenfekte edildiğini belirtiyor.

Ateşinizi ölçerek içeri alıyorlar

Eğlence ve aqua park olarak hizmet veren havuzlar, misafirlerini ateşlerini ölçerek içeriye alıyor. Maskesiz girişin yasak olduğu havuzlarda şezlonglar arasında en az 1.5 metre mesafe uygulanıyor. Her yerde dezenfektan bulunduruluyor. Havlu hizmeti olmamakla beraber, daha önce şezlongların üzerine sermek için tek kullanımlık örtü veriliyor. Şezlongların yerini değiştirmek isteyenler olursa, görevli personel devreye giriyor.

Yani, bundan sonra istediğimiz yere şezlongumuzu çekmek diye bir şey yok.

Cankurtaran olarak çalışanlar, artık aynı zamanda suyun içindeki mesafeyi de kontrol etmekle yükümlü. Arkadaş grubuyla eğlenmek isterken, fazla yakınlaşmalara dikkat! Birden anons sesi duymaya hazır olun. Havuzlarda şezlonglara servis olayı ise kaldırılmış durumda. Bu yazdan itibaren yemek siparişlerimizi, yerimizden kalkıp, kendimiz vermemiz gerekiyor. Tabii, maskeyle. Hayatımızın en büyük parçası haline gelen maskeler, güneşlenmek ve yüzmek dışında her an yüzümüzde olmak durumunda. Duş, soyunma kabinleri ve tuvaletler de sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde açık. Görevli bir personel her kullanım sonrası, dezenfekte işlemi uyguluyor.

Plajlar uyarı levhalarıyla dolu





İstanbul’daki plajların büyük çoğunluğu 15 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olsa da şimdiden kapılarını açanlar da yok değil. Özellikle Sarıyer, Kilyos civarındaki işletmelerin bir kısmı, müşterilerini ağırlamaya başlamış durumda. Ateş ölçümü yaparak misafirlerini içeriye alan işletmeler, kapasitelerinin yarısı kadar hizmet veriyor. İçeri girdiğiniz ilk andan itibaren, uyarı levhalarıyla karşılaşacağınız beach’lerde şezlonglar arasında 1.5 metre mesafe bırakılıyor. Kimi işletmeler, çocuklu aileler için bölümler ayırarak miniklerin rahatça oynamalarını sağlıyor. Hemen hemen hiçbir plaj, yemek servisi yapmıyor. Yemek ve içeçek ihtiyacını belirlenen büfelerden temin etmeniz gerekiyor. Restorandaki masaların arasındaki mesafeler ise 2 metre. Güneşlenmek ve yüzmek dışında maskesiz adım atılmanın izin verilmediği plajlarda da güneş kremiyle beraber en büyük vazgeçilmezimizin maske olduğunu görüyoruz.

Partilere bir süre veda

Havuzların, belirli saatlerden sonra düzenlediği DJ partileri ve köpük partileri, bu yaz için yapılmayacaklar arasında. DJ’ler set başında olacaklar, ama herkes kendi yerinde müziğin ritmine eşlik edebilecek.