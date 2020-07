Robot aşçılar kolları sıvadı

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) robotik mühendisliği okuyan dört genç, Michael Farid, Brady Knight, Luke Schlueter ve Kale Rogers aslında öğrencilik yılları boyunca muzdarip oldukları bir meseleden yola çıkmış: Sağlıklı ve ucuz yemek. Her öğüne en az 10 dolar ödemekten bıktıklarından da çözümü, şikayet etmeyi bırakıp işe koyulmakta bulmuşlar. Bolca deneme yanılmayla geçen iki yılın sonunda da sonuç ortada.

Sistem, ‘wok’ olarak bilinen derin pişirme tavaları üzerine kurulu.











Yiyecekler, diğer yöntemlere göre daha az enerji harcayan indüksiyon ısıtma yöntemiyle pişiriliyor. Ayrıca her pişirme sonrası tavalar kendi kendini temizliyor. Pişirme sistemi aynı zamanda Ulusal Besin Güvenliği Vakfı (NSF) sertifikasına sahip. Peki, bu robot tavalar ne pişiriyor? Boston merkezli restoranın menüsüde, Hindistan’dan Tayland’a, Lübnan’dan Kore’ye dünya mutfaklarından birçok seçenek mevcut. Kırmızı ete, üretimi sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle yer verilmemiş. Yemekler, son yılların popüler gastronomi trendlerine de uygun olarak kasede servis ediliyor. Siparişler de elektronik tablet üzerinden alınıyor. Hiç çalışan yok mu diye düşünecek olursanız: Var. Tabağa son dokunuşu yapmak üzere süsleyici ek malzeme ve sosları koymakla meşguller.



Kendilerine “Spice Girls” grubunu çağrıştıracak şekilde “Spyce Boys” diyen kurucu ekip, robot aşçı sistemini hayata geçirdikten sonra lezzeti odaklarına almış ve güçlerini Michelin yıldızlı şef Daniel Boulud’la birleştirmiş. Kısa süre içinde Cambridge’de şube açmanın da yolu gözükmüş. Pandemi koşullarının, robotların önlenemez yükselişine katkısını da düşününce, yeme-içme sektörünün robotların eline geçtiği bir gelecek acaba düşündüğümüzden de mi yakın?