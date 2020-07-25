Sezonun 5 elbise trendi

Yaz gelince tiril tiril elbiseler giymenin tadı başka oluyor. 2020 İlkbahar/Yaz podyumlarından seçtiğimiz bu beş trend; gündüzden geceye, plajdan davete uzanırken, stil kurtarıcınız olacak.

Bu dekolteler bildiğiniz gibi değil

Bacak, sırt, göğüs… Bu yaz tüm bu klasik dekolteleri unutuyoruz. Çünkü moda tasarımcıları, kağıt kesme sanatını kullanır gibi elbiselerle oynuyor; göğüs kafesinin altına, omuzlara ve bel oyuntularına küçük üçgenler açıyor. En iyi örnekleri Balmain, Oscar de la Renta ve Versace koleksiyonlarında görülebilecek olan bu çarpıcı dekolteler, seksapel kavramını bir adım öteye taşıyacak.

Rengarenk ve pratik

Marakeş’in renkleri ve kültürü son yıllarda moda dünyasının en başlıca ilham kaynaklarından. Nakışlar, tüyler ve boncuklarla süslenmiş tunikler ise Marakeş esintilerini doruk noktasına taşıyor. Üstelik, fazla çaba sarf etmenizi gerektirmeyecek kadar pratik bir biçimde. Uzun, etnik elbiseleri düz sandaletler, gümüş renkli takılar ve hasır çantalarla tamamlayarak sahildeki bir akşam yemeğinde bohem rüzgarlar estirmenin tadını çıkarın.















Geceden gündüze

90’lı yılların favorilerinden olup son yıllarda podyumlara geri dönen ince askılı elbiseler, bu yazı birkaç küçük değişiklikle karşıladı. Onlar şimdi ipek, saten gibi parlak materyallerin ve narin dantel işlemelerinin etkisiyle gecelikleri andırıyor. Evet, bu trendi giymek de şık bir şekilde taşımak da kolay değil ama bunu başarabilenlere çarpıcı bir şıklık vadettikleri kesin. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, gerçekten yataktan yeni çıkmış gibi görünmemek için siyah, bordo ve kırmızının koyu tonlarından uzak durmak. Renkleri ne kadar pastel olursa, bu elbiseler dış dünyaya o kadar iyi uyum sağlıyor.

Yazın olmazsa olmazı

Fırfırlar ve volanların neşeli havası olmadan bir yaz düşünülebilir mi? Bazen bir çiçeği andıracak kadar zarif görünen, bazen de elbisenin tamamını kaplayacak kadar iddialı olabilen fırfırlar hem uzun hem de mini elbiselere çok yakışıyor. Romantik bir hava için uçuş uçuş kumaşlardan yapılan çiçek desenli, pudra renkli modelleri, zarif ve ağırbaşlı bir görünüm içinse tafta gibi tok kumaşlarla tasarlanan modelleri tercih edebilirsiniz.

Bembeyaz bir sayfa

Hiçbir renk, hafifçe bronzlaşmış bir tende beyazdan daha iyi duramaz. Eğer bembeyaz elbiselerin sıkıcı olduğunu düşünenlerdenseniz, 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarındaki modellere göz attıktan sonra fikrinizi yeniden değerlendirin derim. Bazen asimetrik kesim oyunları, bazen ince el işçiliği detayları, bazen de yalnızca kumaş dokusunun kalitesiyle fark yaratan beyaz elbiseler birkaç küçük aksesuar değişikliğiyle hem ofise, hem plaja hem de gecelere uyum sağlayacak kadar da uyumlu.











