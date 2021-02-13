Şiirleri de stili de anlamlı

Amanda Gorman, önce Joe Biden’ın yemin töreninde, ardından da geçen pazar akşamı düzenlenen Super Bowl’da okuduğu şiirlerle bütün dünyanın dikkatini üzerine topladı. Öyle ki, Gorman’ın Instagram’daki takipçi sayısı bir anda 20 binden 2.2 milyona, Twitter’daki takipçi sayısı ise 90 binden 1.1 milyona çıktı. Bugün adını söylediğinizde pek çok insan onu tanıyor ve hemen hemen herkesin gözünün önüne başkanlık yemin töreninde “The Hill We Climb” (Tırmandığımız Tepe) adlı şiirini okurkenki sarı paltolu, kırmızı saç bantlı hali geliyor. Çünkü karşımızda sözleriyle olduğu kadar görüntüsüyle de dikkati çeken, çok karizmatik genç bir kadın var.

Sarı paltonun peşine düşenler rekor kırdı

Joe Biden’ın yemin töreninden sonra internette en çok aratılan sözcükler 22 yaşındaki aktivist şairin adı olmakla kalmadı. Moda dünyasının en önemli arama motoru olarak kabul edilen Lyst’in açıklamasına göre, bir gecede “sarı palto” kelimesini aratanların sayısı yüzde 1328 artmış. Gorman’ın taktığı kırmızı Prada saç bandı ise zaten anında tükendi. Ancak şunu söylemek gerekir ki kendisinin moda dünyasıyla ilişkisi yeni değil, hatta bundan birkaç yıl öncesine dayanıyor. Çünkü 2017’de ABD’de Ulusal Gençlik Şair Ödülü’nün ilk sahibi olmayı başaran Gorman, Prada’nın dikkatini 2019’da çekmiş ve o yıl Milano Moda Haftası’nda Prada’nın baş davetlilerinden biri olarak modaevinin defilesini izlemişti. Gorman, yine aynı yıl National Geographic iş birliğinde, muhabir olarak Prada fabrikasını ziyaret ederek markanın naylon çanta üretimi için kullandığı geri dönüşüm tekniklerini inceledi. Genç şairin geçen hafta dünyanın en prestijli modellik ajanslarından IMG Models ile anlaşma imzaladığını da belirtmek gerek. IMG’nin bünyesinde Bella Hadid’den Hailey Bieber’a, pek çok önemli isim var ve bu hamle Gorman’ı yakında modaevlerinin kampanya yüzü olarak da görebileceğimizin önemli bir sinyali.









Saç aksesuarları şimdiden imzası oldu

Gorman’ın son zamanlardaki stili kreatif direktör Jason Bolden’ın danışmanlığıyla şekilleniyor ve hem kıyafetleri hem de aksesuarları güçlü birer mesaj unsuru olarak kullanılıyor. Zaten kendisi de daha önce verdiği bir röportajda, “Kıyafetlerimle kendi tarzımda bir sembolizm oluşturuyorum” diyerek, modayı bu anlamda önemsediğinin altını çizmişti. Yemin töreninin ardından Super Bowl’da da bir saç aksesuarı takarak saç bantlarını şimdiden stil imzası haline getiren Gorman, renkleri etkili biçimde kullanmayı başarıyor. Örneğin dünyaca ünlü olmasını sağlayan şiirinde “Günü geldiğinde kendimize bu sonu gelmez karanlıkta ışığı nerede bulacağız diye sorarız” mısraları varken, ışık ve aydınlıkla özdeşleştirilen sarı rengi seçmesi ve yine bu tercihle Afrika diasporasını onurlandırması tesadüf değil. Üstelik Time dergisinin son kapak yıldızı olarak da sarı bir elbiseyle bu duruşunu kuvvetlendirdi.



Mücevherleri de sembolik

Amanda Gorman, Joe Biden’ın başkanlık töreninde kendisine Oprah Winfrey’nin hediye ettiği, Nikos Koulis tasarımı halka küpeleriyle kafeste kuş figürlü Of Rare Origin marka bir yüzük taktı. Her iki mücevher de Gorman’ın idolü olan Maya Angelou’ya farklı biçimlerde selam yolluyor. Maya Angelou, halka küpeleriyle özdeşlemiş ve ayrıca “Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim” kitabıyla Gorman’a ilham kaynağı olmuştu. Şair, Time dergisi çekiminde ise tasarımlarıyla Afrika diasporasının kültür mirasını modern hale getiren Jameel Mohammed’in tasarımlarını tercih etti.