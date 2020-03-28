Sokak stili out ev stili in

Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafemizi koruyup olabildiğince evde kalmaya çalışırken, gün içinde ne giyeceğimiz de bir sorun olmaktan çıktı. Moda, bugünlerde aklımızı kurcayalan en son konulardan olabilir ama unutmayalım ki, pek çok uzman kendimizi iyi hissetmenin de bağışıklık sistemimize olumlu etkisi olduğu konusunda hemfikir. Zaten evin içinde gördüğümüz insan sayısı kısıtlı. Bari kendimizi güzel görelim öyle değil mi?

Canlı tonları ve desenleri tercih edin

Ev stilinize iyimser bir hava katmak için öncelikle siyahtan uzak durun. Siyah bir kıyafet giyseniz bile renkli, küçük detaylarla onu canlandırmaya çalışın. Yeşil, turuncu, mavi gibi renkler size kendinizi daha enerjik hissettirir. Tabii gözümüzün ilkbaharın güzelliğini göremediği şu günlerde, çiçek desenli kıyafetler ve eğlenceli grafik baskılar da… Gardırobunuzun başında saatler harcayın demiyorum ama ona uzandığınızda elinize geçen ilk parçaları giymek yerine kendinize birkaç dakika vermeye çalışın. Altı üstü uyumsuz eşleştirmeler yapmak kendinizi ‘paspal’ hissetmenize sebep olur. Bu yüzden desenleri ya da canlı renkleri tercih etmeyecekseniz bile, birbiriyle takım olan ev kıyafetlerine ya da eşofmanlara yönelmenizde yarar var.

Ev şıklıklarıyla meydan okudular

Sosyal inziva günleriyle birlikte Instagram’da ardı arkası kesilmeyen meydan okuma akımına moda meydan okuması da dahil oldu. #staychicathomechallenge (evde şık kal meydan okuması) etiketiyle fotoğraf paylaşıp ev şıklıklarını paylaşan ünlü isimler arasında Berrak Tüzünataç, Şeyma Subaşı ve Ceylan Çapa da var.

Griden vazgeçemeyenler de var

Moda dünyasının en etkili isimlerinden Pernille Teisbaek, Jeanette Friis Madsen ve Gilda Ambrosio, evde geçirdikleri günlerin üniformasını gri eşofman takımlar olarak belirledi. Normalde sokak stilleriyle çok takip edilen ikonlar, bu defa takipçileriyle ev stillerini paylaşıyor ve eşofmanlarını iddialı mücevherlerle daha çarpıcı hale getiriyor. Tabii Türkiye’de de bu akıma uyanlar var. Örneğin Mustafa Sandal ve Yağmur Tanrısevsin’in tercihleri Les Benjamins’in “Essentials” koleksiyonundan yana oldu ve markanın başlattığı #StayHomeStayCozy kampanyasına sosyal medya hesaplarından destek verdiler.

Stil ipuçları

Evde giydiklerinize ekstra özen göstermeseniz de, bütün günü yatakta giydiklerinizle geçirmemeye çalışın ve uyanır uyanmaz, sanki dışarı çıkacakmışsınız gibi üzerinizdekileri değiştirin.

Evde giyeceğiniz kıyafetler ne çok dar ne de çok bol olmalı. Dar kıyafetler sizi rahatsız edip kendinizi bir an önce pijamaların yumuşak kollarına bırakmak istemenize sebep olur. Bol olanlar ise çalışmayı bırakıp gevşemenize yol açar. İdeali; yumuşak ve nefes alan materyallerden yapılmış orta karar rahatlık.

Sevdiğiniz takıları takmak da ruh halinize iyi gelebilir. Elbette abartılı mücevherlerden bahsetmiyorum. Ellerimizi sık sık yıkadığımızı düşünürsek yüzük takmak pek iyi bir fikir değil ama halka küpeler ve ince kolyelerle ev halinizi şıklaştırabilirsiniz.

Hazır evdeyken cildimiz biraz nefes alsın, fönden ve şekillendiricilerden yıpranan saçlarımız kendine gelsin. Tabii bu bakımsız olalım anlamına gelmiyor. Biraz rimel, hafif bir allık ve şeftali tonlardaki bir rujla daha iyi görünebilirsiniz.