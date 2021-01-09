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    HaberlerCumartesi Haberleri SSM’den çevrimiçi çocuk atölyeleri
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    09.01.2021 - 07:00 |

    SSM’den çevrimiçi çocuk atölyeleri

    Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, 5-14 yaş grubu çocuklara yönelik etkinliklerine yeni yılda da devam ediyor.

    SSM’den çevrimiçi çocuk atölyeleri

    Ocak boyunca hafta sonları 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çevrimiçi atölyeler, resimden grafitiye, felsefeden santranca geniş bir yelpazeden temalar içeriyor. Geçmişten bugüne şehirlerin tartışılacağı Hayalimdeki Şehir Atölyesi’nde ise “İlk şehir ne zaman kuruldu? Bu şehirde nasıl evler vardı? Yaşadığınız şehri nasıl görüyorsunuz?” sorularıyla katılımcılar aynı zamanda kendi şehirlerini de tasarlayabilecek.

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