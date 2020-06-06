Süper kahramanlar yüzünüzde

Dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgını sonrası “yeni normal” altında hayat akmaya başladı. Seyircisiz futbola, garson olmadan sipariş vermeye, ofise gitmeden çalışmaya ve en çok da yüzümüzde maskeyle dolaşmaya alışmaya çalışıyoruz.

Sosyal mesafe ve maske belki de bizi ürküten ikinci dalganın önüne geçebilmek için en fazla uymamız gereken kurallar arasında. Pek çoğumuz hele de sıcak ve nemli havalarda maskeyle dolaşmanın zorluğunu yaşasak da bu deneyimi daha renkli hale getirmek mümkün. Yarattığı karakterlerle çocukların ve yetişkinlerin dünyasına birçok kahraman armağan eden Disney, pandemi sürecinde Marvel, Star Wars ve Pixar desenli maskeleriyle dikkat çekiyor. Dört farklı desenden oluşan paketleri 20 dolardan satışa sunan Disney, maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı üretilen bez maskeler, her yaştan Disney hayranının kullanımı düşünülerek S, M ve L ölçülerinde üretildi. Star Wars, Mickey ve Minnie Mouse, Princess ve Frozen, Pixar, Character Mouths Variety Pack ve Marvel temalı maskeler üreten Disney, maskelerin tesliminin haziran ortasında gerçekleşeceğini açıkladı. Kendini yaşadığı topluma fayda sağlamaya adadığını belirten kurum, bu zorlu süreci atlabilmek için zamansız hikayelerinin ve sevilen karakterlerinin gücünü kullandığını söylüyor. Disney’in bağışladığı 1 milyon bez maske Amerika Birleşik Devletleri genelinde medShare tarafından dağıtılacak.

Hedefledikleri sayıya ulaştılar

Maskelerin yetersiz hizmet alan ve korunmasız topluluklardaki çocuklar ve ailelere ulaştırılması hedefleniyor. Disney, satışa çıkan maskelere yoğun bir talebin olduğunu ve bu süreçte hayatlarını riske atarak çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla maskelerden elde edilen gelirin hedefleri olan bir milyon doları bulduğunu açıkladı. Maske kullanımı özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin sağlık yetkilileri tarafından yapılan maske kullanımı zorunluluğu açıklamasıyla birlikte büyük önem kazanmış durumda. Yetişkinlerin dahi doğru maske kullanımı konusunda zorlandığı süreçte çocukların hayranı olduğu karakterleri yüzlerinde taşıması onları hem daha mutlu hem de daha güvende hissettirebilir.

“Hayat kurtarıcı çabalara destek”

Disney’in ihtiyaç sahibi kişilere 1 milyon maske bağışı konusunda konuşan medShare’in CEO’su ve Başkanı Charles Redding, “Disney’in bağışları hizmet verdiğimiz topluluklarda büyük etki yaratacaktır” açıklaması yaptı. Disney’in aynı zamanda koronavirüs salgını karşısında en kritik görevi üstlenen sağlık çalışanlarının hastalara daha iyi hizmet verebilmesi için 1 milyon dolar bağışlayacak olmasının da önemini vurgulayan Redding, “Bu para tıp camiasının hastalara dönük hayat kurtarıcı çabalarını desteklemek için kullanılacak” diyor.

Disney Store ve shop Disney başkan yardımcısı Edward Park ise özellikle maske takmakta zorlananları vurgulayıp sevilen karakterlerin olduğu maskelerin bu durumu kolaylaştırabileceğini şu sözlerle anlatıyor: “Her türlü maskeyi takmanın göz korkutucu olabileceğini biliyoruz. Bu aileler için zor bir dönem. Amacımız Disney’in sevilen karakterlerinin yer aldığı bez yüz maskelerinin bizim için çok önemli olan ailelere ve Disney hayranlarına rahatlık sağlaması.”

Bir süre daha hayatımızın bir parçası olacak maskeleri kişiselleştirmek ya da Hulk, Mickey Mouse, Baby Yoda gibi sevdiğimiz karakterleri yüzümüzde taşımak belki bu zorunluluğu özellikle çocuklar için bir parça keyifli hale getirebilir.