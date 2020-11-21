Tatlı ve lüks rüyalar

Geçtiğimiz ilkbahardan beri zamanımızın çoğunu evde geçiriyor oluşumuz, moda dünyasında mecburi değişimlere sebep oldu. Farklı şirketlerin yaptığı araştırmalar, ev giyimi koleksiyonlarına talebin yüzde 300 artığını gösteriyor. Bu ilgiyle birlikte normalde sokak modasına ağırlık veren hazır giyim markaları ev giyimi koleksiyonlarını genişletti ve tabii lüks modaevleri de yerinde saymadı. Örneğin Dior’un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, geçtiğimiz ilkbahardaki karantina döneminde tasarladığı kapsül koleksiyonu “Dior Chez Moi”yı bu hafta duyurdu.

Evde bile stil sahibi olmak isteyenler için hazırlanan koleksiyonla birlikte, Chiuri’nin yakın arkadaşı olan Romalı sanatçı Pietro Ruffo, imzası haline gelen zodyak motiflerini yeniden yorumlamış. Christian Dior’un doğa sevgisine de atıfta bulunan parçalarda gökyüzünün yanı sıra kıta, bitki ve hayvan desenlerine de rastlamak mümkün. Pijama takımları, terlikler, bornozlar, çoraplar, tişörtler… Her biri modaseverlerin dışarıda da giymek isteyeceği kadar şık ve böyle büyük bir markanın özel ev giyim koleksiyonu tasarlaması, önümüzdeki aylarda lüks ev giyimi alanının daha da hareketleneceğini gösteriyor.









Coco Chanel’in stilinde önemli yeri vardı

Aslında lüks pijamaların tarihi 1920’lere, Coco Chanel’e kadar uzanıyor. Hemen hemen tüm kadınların gecelik giydiği o yıllarda erkek pijamalarını andıran ipek pijama takımları tasarlayan, hatta onları dışarı çıkarken inci kolyeleriyle tamamlayan ve kimi zaman plajda da giyen Coco Chanel, geceyi gündüze, evi sokağa taşıyarak bir moda devrimine daha imza atmıştı. Ardından 2015-2016 yıllarında pek çok büyük modaevi, sokakta giyilebilen pijama takımları satışa sundu. Ancak bu defa durum farklı. Çünkü For Restless Sleepers, Desmond & Dempsey, Yolke, Olivia von Halle gibi bağımsız tasarımcı markaları “sokakta da giyebilirsiniz” vaadinden sıyrılarak, yalnızca evde giyilecek bile olsa lüksü sevenler, alabilenler için tasarlıyor.

Sadeliğiyle öne çıkan Dior koleksiyonunun aksine bu tasarımcıların ürünlerinde cümbüş var. Tüyler, fiyonklar ve çarpıcı kuşaklarla daha eğlenceli hale gelen pijama ve sabahlıklar yeşil, mor, pembe, sarı ve maviyle canlanıyor. Desenlerde ise çiçekler ve egzotik hayvanlar öne çıkıyor. Dışarı çıkmasanız da yataktan kalktığınız gibi ‘Zoom’ görüşmelerine katılabilirsiniz, orası kesin.