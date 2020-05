‘TOKTUT’mak elimizde

Korona günlerinde virüsün bulaşıcılığı kadar iyiliğin de bulaşıcı olduğunu hatırladık hep birlikte. Boğaziçi Üniversitesi’nin mezunları ve öğrencilerden oluşan yedi kişilik bir ekibin geliştirdiği TOKTUT sosyal girişimi bunun son örneklerinden. Salgın nedeniyle geliri düşen restoranlarla yemek ihtiyacı olan kişilere ortak fayda sağlayan girişimle 20 liraya bir kişinin karnını doyurabilirken o yemeği hazırlayan işletmeye de maddi katkıda bulunmuş oluyorsunuz. TOKTUT’u kurucu ortaklarından Oğuzkan Akbal ile konuştuk.

TOKTUT sosyal girişimi nasıl ortaya çıktı?



Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde tanıştık ve ortak gaye iyilik olunca çabuk kaynaştık. Korona süreci başladığında “Evde hiçbir şey yapmadan oturmamalıyız” düşüncesiyle neler yapabileceğimizi tartışmaya başladık. Kriz özellikle restoranları çok sert vuracaktı, bunu görüyorduk. Ne yazık ki, ülkemizde sosyal yardımlarla ayakta kalan milyonlarca insan var. “Neden iki tarafa da fayda sağlayacak bir iş geliştirmeyelim ki?” dedik ve TOKTUT fikri olgunlaşmaya başladı. Yerel lokantalarla, onların mahallesindeki ihtiyaç sahiplerini buluşturacak bir model geliştirmek için kolları sıvadık. Mahalle muhtarını da işin içine dahil ettik. Malumunuz sokağa çıkma yasağı var, muhtardan ihtiyaç sahiplerine yemekleri iletmesini rica ettik. İşyerlerini kapatma noktasına gelen yerel lokantalara kar amacı gütmeden, maliyetinde üretim yapmalarını beklediğimizi söyledik. En azından sabit işletme masraflarını çıkartmak adına can suyu vermek gibi oldu. Korona krizinde binlerce esnaf kepenk indirdi, bu kişilere de çok ciddi fayda sağlamış oluyoruz, belki birkaç kişinin işini kaybetmesini engelledik.



Kaç kişilik bir ekipten oluşuyorsunuz?



Ekip sadece farklı uzmanlık alanlarına değil ayrıca farklı kuşaklara mensup bireylerden oluşuyor. Şu an 7 kişilik bir ekibiz, en gencimiz 17, en tecrübelimiz 50 yaşında. Profesyoneller, öğrenciler ve girişimciler var aramızda. Türkiye gibiyiz her kültürden bir temsilci var. Kuşakların bir araya gelmesi inanılmaz yaratıcı bir çalışma ortamı doğurdu. Birbirimizden bir şeyler öğrenmenin değerinin farkındayız. Kişisel tarihlerimizde iz bırakacak bir çalışma sürecinin içindeyiz.















Askıda 700 öğün bekliyor...

TOKTUT’un nasıl bir işleyişi var?

TOKTUT ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırırken küçük esnafı destekleyen bir yardımlaşma platformu. Destek vermek isteyen dilediği kadar yemeği ihtiyaç sahipleri için askıya bırakıyor. Belirlenen günde restoran yemekleri hazırlayıp en yakın ihtiyaç merkezine götürüyor. İhtiyaç merkezi yemekleri teslim alıp dağıtımını gerçekleştiriyor. TOKTUT sayesinde aslında birbirimize yardım etmenin ne kadar kolay olabileceğini görüyor ve topluma göstermek istiyoruz. Bugüne kadar 1000’in üzerinde ihtiyaç sahibine tam 1250 öğün dağıttık. An itibarıyla askıda bekleyen 700 öğün var.



TOKTUT’a kayıt olan restoran veya ihtiyaç merkezleri nasıl bir denetimden geçiyor?



Restoranları bizzat ekibimizden kişiler giderek inceliyor. Salgın gündemi boyunca uyulması gereken sosyal izolasyon kuralları ve sokağa çıkma yasakları bu işi yürütmenin önünde engel teşkil etse de ilerliyoruz. Bunun yanında destekçiyi ve ihtiyaç sahibini koruyacak mekanizmaları sisteme dahil ettik. Örneğin, restoran menüleri ihtiyaç merkezindeki yetkili kişiye teslim ettiğinde kaşeli imzalı bir tutanak almak ve bunu TOKTUT sistemine yüklemek zorunda. İşleyişi meydana getiren aşamalar ve sahadaki kollar çok net akış planlarıyla çizilmiş durumda. Ayrıca yeni katılan ihtiyaç merkezleri de incelememiz altında. Karşılıklı güven ortamı oluştuktan sonra her noktada kontrol mekanizmaları devreye girerek süreç yürümeye devam ediyor.

Teşekkür mesajı geliyor



Askıya yemek bırakanlar bunun takibini yapabilir mi?



Öğünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını takiben gönderilen e-posta teşekkür mesajında detaylı bilgilendiriliyorlar. Bu teşekkür hem yemeklerin ulaştığı ihtiyaç sahipleri hem de sosyal bir girişim başlatmak üzere uğraşan ekip üyeleri adına. TOKTUT sosyal medya hesapları aracılığıyla etkinliklerden haberdar olabilirler. Ayrıca dileyenler dağıtımlar sırasında bize eşlik edebilir. Sadece askıya yemek bırakarak değil sosyal medyada paylaşarak yapılan destek de büyük önem taşıyor.



Öğün başına tek fiyat



Bir kişi askıya minimum kaç yemek bırakabilir?



TOKTUT platformu tek fiyat politikasıyla çalışıyor. Şu an öğün başına belirlenen ücret 20 lira. Menüde etli ana yemek, yan çeşit, tatlı, ayran ve ekmek mevcut. Askıya en az bir öğünden başlayarak dilediğiniz kadar yemek bırakabilirsiniz. İsterseniz topluca bir grubu doyurabilirsiniz.