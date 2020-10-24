Uçmakdere’de yüksekliklere kanat açın

İstanbul’da 16 milyon insanla bir arada yaşayan hele de akşam trafiğinde sıkışıp kalanlar uçmak ister o an. Jetgiller’in uçan arabaları henüz hayatımıza girmediği için İstanbul’a 3 saat mesafede Tekirdağ Şarköy’e bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere hem doya doya çığlık atmak hem de gökyüzüne selam vermek için ideal bir nokta. 2007’den bu yana yamaç paraşütü yapılan bölge İstanbul’a yakınlığıyla özellikle hafta sonları maceraseverler için önemli bir kaçış noktası haline gelmiş durumda.

Uçmakdere’de yamaç paraşütü hizmeti veren iki firma bulunuyor. Hem hava durumu hakkında bilgi almak hem de gittiğinizde beklememek için önceden iletişime geçmek önemli.

Burada hizmet veren Yamaç Paraşütü Uçmakdere’den Okay Güzel, “Kışın yollar kapanmadığı sürece yamaç paraşütü etkinliğimiz devam ediyor, kimi zaman da malzemelerimizi sırtlayıp kar üzerinde zirveye tırmanıp uçuyoruz. Şimdiye kadar ben yüksekten korkuyorum, benim yükseklik korkum var diyen sayısız insan uçurduk ve hiçbir problem yaşamadık hatta hepsi indikten sonra tekrar denemek istediklerini söylediler. Yamaç paraşütünde aşağıya bir haritaya bakar gibi baktığınız için yükseklik korkusu oluşmuyor. Bence uçak yolculuğu yapmış herkes yamaç paraşütü de yapabilir” diyor.

Yamaç paraşütü için beş ayrı pist barındıran Uçmakdere’de pistlerin en yükseği 650 en alçak seviyede olanı ise 200 metre. Güzel, tandem yamaç paraşütü için herhangi bir eğitime ihtiyaç olmadığını, gelecek olanların rahat koşabilecekleri bir spor ayakkabı giymelerinin yeterli olacağını belirtiyor. Bu unutulmaz anları kayda almak isteyenler içinse telefonlarında en az 2 gb boş alan bırakmalarını tavsiye ediyor.

Kaç metreden uçmak istersiniz?

200 ve 250 metrelik pistler için video, fotoğraf kaydı dahil ücret 200 lira.

200 ve 250 metrelik pistler için aktivite süresi ortalama 30 dakika sürüyor, uçuş süresi ise rüzgarın yönü ve şiddetine göre 4 dakika ile 10 dakika arasında değişiyor.

450, 550 ve 650 metrelik pistler Karaltepe Tabiat Parkı içerisinde kalıyor. Bu pistler içinse video, fotoğraf kaydı dahil 400 lira. 450, 550 ve 650 metrelik pistler için aktivite süresi ortalama 60 dakika, uçuş süresi ise ortalama 8 dakika ile 15 dakika arasında değişiyor.